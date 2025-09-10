Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Doanh nghiệp Trung Quốc áp đảo tại triển lãm in ấn quốc tế ở TP.HCM

Quang Thuần
Quang Thuần
10/09/2025 14:49 GMT+7

Triển lãm quốc tế về máy móc thiết bị công nghiệp in ấn và đóng gói bao bì (VietnamPrintPack 2025) khai mạc sáng nay tại Trung tâm triển lãm SECC (TP.HCM), ghi nhận sự vượt trội về công nghệ và số lượng doanh nghiệp đến từ Trung Quốc.

VietnamPrintPack 2025 diễn ra từ ngày 10 - 12.9 có quy mô trưng bày hơn 16.000 m² của 350 doanh nghiệp với hơn 850 gian hàng đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Campuchia, Trung Quốc, Phần Lan, Đức, Hồng Kông (Trung Quốc), Ấn Độ, Indonesia, Ý, Nhật Bản, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam. Đây là triển lãm có ảnh hưởng lớn trong ngành in ấn bao bì, với mục tiêu kết nối các doanh nghiệp trưng bày sản phẩm chiến lược với nhà bán lẻ, các đối tác tiềm năng và người mua trực tiếp. Bên cạnh đó, triển lãm còn là điểm hẹn kết nối với các chuyên gia trong ngành, nhằm khám phá và trao đổi về những giải pháp công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất. 

PV Thanh Niên đã ghi nhận một số hình ảnh tại triển lãm này: 

Doanh nghiệp Trung Quốc áp đảo tại triển lãm in ấn quốc tế ở TP.HCM - Ảnh 1.

Khách tham quan tận mắt tìm hiểu sự vận hành trực tiếp của các dòng máy in tiên tiến và quy trình sản xuất tối ưu, cùng những hoạt động kết nối giao thương tại triển lãm

ẢNH: QUANG THUẦN

Doanh nghiệp Trung Quốc áp đảo tại triển lãm in ấn quốc tế ở TP.HCM - Ảnh 2.

Các thương hiệu như Fujifilm, Pulisi, Konica Minolta, Feng Tai, Song Long, Tam Tin, Epson, K-Print... trưng bày những dòng máy in mới nhất với hệ thống thân thiện môi trường chất lượng cao

ẢNH: QUANG THUẦN

Doanh nghiệp Trung Quốc áp đảo tại triển lãm in ấn quốc tế ở TP.HCM - Ảnh 3.

Khu vực trưng bày máy đóng gói giới thiệu các giải pháp công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, duy trì chất lượng sản phẩm, giúp các thương hiệu duy trì năng lực cạnh tranh

ẢNH: QUANG THUẦN

Doanh nghiệp Trung Quốc áp đảo tại triển lãm in ấn quốc tế ở TP.HCM - Ảnh 4.

Các doanh nghiệp mang đến giải pháp cán màng chuyên nghiệp, tốc độ cao, vận hành mượt mà, công nghệ tiên tiến... nhưng điều dễ nhận thấy nhất tại VietnamPrintPack 2025 là sự xuất hiện áp đảo của các đơn vị đến từ Trung Quốc

ẢNH: QUANG THUẦN

Doanh nghiệp Trung Quốc áp đảo tại triển lãm in ấn quốc tế ở TP.HCM - Ảnh 5.

Các đơn vị triển lãm uy tín mang đến những dòng máy tiên tiến hiện đại, cho phép khách tham quan khám phá các công nghệ giải pháp mới nhất, tìm hiểu xu hướng thị trường và trải nghiệm thực tiễn, giúp doanh nghiệp nắm bắt xu hướng, nâng cao năng lực, tối ưu hóa và mở rộng mạng lưới kinh doanh của mình.

ẢNH: QUANG THUẦN



