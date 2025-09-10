Doanh nghiệp Trung Quốc áp đảo tại triển lãm in ấn quốc tế ở TP.HCM

Triển lãm quốc tế về máy móc thiết bị công nghiệp in ấn và đóng gói bao bì (VietnamPrintPack 2025) khai mạc sáng nay tại Trung tâm triển lãm SECC (TP.HCM), ghi nhận sự vượt trội về công nghệ và số lượng doanh nghiệp đến từ Trung Quốc.
VietnamPrintPack 2025 diễn ra từ ngày 10 - 12.9 có quy mô trưng bày hơn 16.000 m² của 350 doanh nghiệp với hơn 850 gian hàng đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Campuchia, Trung Quốc, Phần Lan, Đức, Hồng Kông (Trung Quốc), Ấn Độ, Indonesia, Ý, Nhật Bản, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam. Đây là triển lãm có ảnh hưởng lớn trong ngành in ấn bao bì, với mục tiêu kết nối các doanh nghiệp trưng bày sản phẩm chiến lược với nhà bán lẻ, các đối tác tiềm năng và người mua trực tiếp. Bên cạnh đó, triển lãm còn là điểm hẹn kết nối với các chuyên gia trong ngành, nhằm khám phá và trao đổi về những giải pháp công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất.
PV Thanh Niên đã ghi nhận một số hình ảnh tại triển lãm này:
