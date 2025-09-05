Shopee triển khai ngày hội 9.9, thúc đẩy mùa mua sắm cuối năm

Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Shopee vừa khởi động chương trình "9.9 Ngày Siêu Mua Sắm", mở đầu mùa mua sắm sôi động nhất năm, với chuỗi ưu đãi quy mô lớn cùng các hoạt động mua sắm giải trí sôi động cho người dùng.

Theo đó, duy nhất trong ngày 9.9, vào các khung giờ vàng 0 giờ, 9 giờ, 12 giờ và 18 giờ, Shopee mang đến loạt Voucher Xtra giảm 15% lên đến 3 triệu đồng cho đơn hàng từ 2 triệu đồng, áp dụng cho các sản phẩm gắn nhãn Voucher Xtra. Đây là cơ hội để người dùng sở hữu những sản phẩm giá trị cao từ Shopee Mall và Shopee Premium với mức ưu đãi hấp dẫn. Bên cạnh đó, bộ sưu tập deal siêu rẻ mùa tựu trường đồng giá chỉ từ 9.000 đồng cùng loạt voucher giảm đến 100.000 đồng mỗi ngày cũng hứa hẹn trở thành điểm nhấn thu hút trong sự kiện lần này.

Khởi động “9.9 Ngày Siêu Mua Sắm”, Shopee tạo động lực tăng trưởng cho mùa mua sắm cao điểm cuối năm

Ngoài ra, từ nay đến hết ngày 11.9, chương trình "Freeship 0Đ mọi đơn" với các mã miễn phí vận chuyển giảm đến 300.000 đồng cho toàn sàn và giảm đến 60.000 đồng cho đơn hàng giao siêu tốc trong 4 giờ được tung ra mỗi ngày sẽ giúp người dùng mua sắm dễ dàng và tiết kiệm hơn.

Trong khuôn khổ sự kiện 9.9 và đón đầu mùa mua sắm cuối năm, Shopee đã tăng cường hỗ trợ cộng đồng nhà bán hàng thông qua các buổi hội thảo và khóa tập huấn trực tuyến chuyên sâu. Tại đây, người bán được tiếp cận kiến thức thực tiễn, giải đáp trực tiếp về các dịch vụ tối ưu trải nghiệm người mua, đồng thời nâng cao kỹ năng vận hành kênh Shopee Live và Shopee Video để gia tăng doanh thu trong giai đoạn cao điểm.

Cũng trong dịp này, Shopee đánh dấu gần một năm hợp tác chiến lược cùng YouTube Shopping, mở rộng cơ hội tăng trưởng cho cộng đồng đối tác tiếp thị liên kết trên khắp cả nước. Theo đó, các nhà sáng tạo nội dung có thể nhận mức hoa hồng độc quyền lên đến 20% từ Shopee trong ngày 9.9, cùng cơ hội hợp tác trải nghiệm sản phẩm mới từ các thương hiệu hàng đầu. Người dùng cũng được hưởng lợi với loạt voucher độc quyền giảm đến 2 triệu đồng dành riêng cho nội dung gắn thẻ sản phẩm trên YouTube, góp phần tạo nên hành trình mua sắm kết hợp giải trí hấp dẫn, liền mạch trên đa nền tảng.

Ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc điều hành Shopee Việt Nam cho biết: "Lễ hội mua sắm 9.9 do Shopee khởi xướng từ lâu trở thành dấu mốc quen thuộc trên toàn khu vực. Bước vào năm hoạt động thứ 10 của Shopee tại thị trường Việt Nam, chúng tôi tiếp tục kiên định với mục tiêu là nền tảng tiên phong trong việc kiến tạo chuỗi giá trị toàn diện cho tất cả các bên, gồm người dùng, nhà bán hàng cũng như các đối tác và nhà sáng tạo nội dung. Thông qua việc tái đầu tư liên tục vào nền tảng và hệ sinh thái, chúng tôi sẽ không ngừng thúc đẩy tăng trưởng bền vững trên thương mại điện tử, đồng thời mang đến trải nghiệm mua sắm liền mạch, tiện lợi và giàu ý nghĩa hơn cho cộng đồng".

