Gần 5 năm liên kết, du lịch TP.HCM thu được gì?

Theo Sở Du lịch TP.HCM, từ năm 2020, thành phố đã chủ động ký kết hợp tác phát triển du lịch với 6 vùng gồm: Tây Bắc mở rộng, Đông Bắc, Bắc Trung bộ, Kinh tế trọng điểm miền Trung, Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long.

Sau giai đoạn 2021 - 2025, các hoạt động liên kết đã hình thành cơ chế phối hợp ổn định với hội đồng liên kết vùng, tổ giúp việc và kế hoạch triển khai hằng năm.

Hội nghị góp ý dự thảo tổng kết liên kết phát triển du lịch TP.HCM và các vùng giai đoạn 2021 - 2025

Điểm nhấn rõ nét nhất là liên kết TP.HCM với 13 tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long, được xác định trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bộ nhận diện thương hiệu du lịch chung với slogan "Sống động phương Nam" đã tạo hiệu ứng mạnh, trở thành hình ảnh xuyên suốt tại các sự kiện quảng bá trong và ngoài nước.

Nhiều sản phẩm mới, khách quốc tế ấn tượng

Ở từng vùng liên kết, nhiều sản phẩm du lịch mới đã được xây dựng và đưa vào khai thác. Với vùng Tây Bắc, TP.HCM cùng các địa phương tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tại Luang Prabang (Lào), đồng thời đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trên sông Đà, hồ Hòa Bình. Gần 6.000 lượt học viên được tập huấn, nâng cao kỹ năng nghề, góp phần cải thiện chất lượng nhân lực địa phương.

Tại vùng Đông Bắc, những chương trình quảng bá gắn với công viên địa chất Cao Bằng, mùa du lịch Thái Nguyên hay trải nghiệm bí xanh thơm Ba Bể đã tạo thêm sức hút với du khách. Các tour mới như "Khám phá Đông Bắc - nét đẹp miền sơn cước", "TP.HCM - Cao Bằng - Hà Giang" giúp kết nối hiệu quả thị trường phía nam với vùng cao phía bắc.

Khách TP.HCM trải nghiệm du lịch miệt vườn ẢNH: LÊ NAM

Với Bắc Trung bộ, nhiều hội chợ, lễ hội văn hóa - du lịch biển Thiên Cầm, Cửa Lò, Sầm Sơn đã trở thành sản phẩm tiêu biểu, đồng thời khẳng định sự phối hợp chặt chẽ trong xúc tiến quảng bá. Những ấn phẩm chung "Một hành trình - Bốn địa phương - Nhiều trải nghiệm" cũng góp phần định vị vùng như một điểm đến hấp dẫn, giàu bản sắc.

Ở miền Trung, liên kết giữa TP.HCM, Hà Nội và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đã mở ra bước phát triển mới cho sản phẩm du lịch đêm, du lịch đường thủy và đặc biệt là các chương trình tour đường sắt như "Hành trình di sản Huế - Đà Nẵng", "Tàu 5 sao Sài Gòn - Hà Nội". Chỉ trong giai đoạn 2021 - 2025, khu vực này đã đón khoảng 5 triệu lượt khách, doanh thu đạt hơn 24.500 tỉ đồng.

Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long: kết nối mạnh mẽ

Ở Đông Nam bộ, TP.HCM phối hợp cùng các tỉnh xây dựng loạt tour khép kín Hồ Tràm, Côn Đảo, núi Bà Đen; khảo sát tuyến du lịch đường sông từ bến Bạch Đằng đến Nhơn Trạch; phát triển du lịch bền vững cùng Tập đoàn Intrepid với sản phẩm trekking, đạp xe. Toàn vùng đã đưa vào vận hành 19 tuyến du lịch đường thủy, khảo sát thêm 22 tuyến mới.

Với đồng bằng sông Cửu Long, liên kết được mở rộng trên cả 3 trục tuyến chính: "Những nẻo đường phù sa", "Non nước hữu tình" và "Sắc màu vùng biên".

Song song đó là các sự kiện Ngày hội Chuyển đổi số du lịch, cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chương trình bình chọn điểm đến hấp dẫn, nhằm thu hút doanh nghiệp, nâng cao trải nghiệm khách du lịch. Đặc biệt, hoạt động xúc tiến đầu tư đã thu hút hàng chục dự án, trong đó riêng Vĩnh Long có 15 dự án với tổng vốn hơn 5.500 tỉ đồng, Bến Tre công bố 23 dự án trọng điểm.

Hơn 70 chương trình tour đã được doanh nghiệp TP.HCM và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long giới thiệu ra thị trường ẢNH: LÊ NAM

Nhìn chung, sau gần 5 năm, liên kết du lịch vùng đã mang lại nhiều thành tựu: Sản phẩm phong phú, lượng khách tăng, doanh thu rõ nét, công tác quảng bá chuyên nghiệp hơn, ứng dụng công nghệ hiện đại như bản đồ du lịch thông minh 3D/360.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, để giai đoạn tới hiệu quả hơn, cần xây dựng cơ chế điều phối thường trực, xác định rõ vai trò địa phương chủ trì, triển khai đồng bộ sản phẩm - quảng bá - đào tạo - đầu tư, đồng thời đẩy mạnh công nghệ số và thu hút sự tham gia của doanh nghiệp, cộng đồng.