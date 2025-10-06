Khách Nga, Ấn Độ tới Việt Nam tăng mạnh

Theo Cục Thống kê, trong 9 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đón hơn 15,4 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,5% so với cùng kỳ 2024. Riêng tháng 9 đạt 1,52 triệu lượt, tăng 19,5%.

Trong đó, 84,5% khách đến bằng đường hàng không, 15,3% đường bộ và 0,2% đường biển. Hai thị trường lớn nhất vẫn là Trung Quốc (3,9 triệu lượt, chiếm 25,2%) và Hàn Quốc (3,2 triệu lượt, chiếm 21%), chiếm gần một nửa tổng lượng khách quốc tế. Các thị trường tiếp theo gồm Đài Loan, Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Campuchia, Nga, Malaysia và Úc.

Đáng chú ý, Ấn Độ lần đầu vươn lên vị trí thứ 6, với hơn 500 nghìn lượt khách, tăng 42,9%. Ở khu vực châu Âu, Nga dẫn đầu với mức tăng ấn tượng 173%, nhờ chính sách miễn thị thực và hoạt động xúc tiến mạnh mẽ.

Để cán đích, ngành du lịch cần khoảng 9,6 triệu lượt khách quốc tế nữa trong 3 tháng cuối năm ẢNH: LÊ NAM

Khoảng 85-86% khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường hàng không, 13-14% đi đường bộ và 1-2% bằng đường biển. Đáng chú ý, lượng khách du lịch tàu biển đang có xu hướng phục hồi tích cực khi các hãng du thuyền châu Á - Thái Bình Dương, nối lại hành trình cập cảng Hạ Long, Đà Nẵng và TP.HCM, góp phần đa dạng hóa nguồn khách.

Nếu duy trì tốc độ trung bình 1,7-1,8 triệu lượt khách/tháng, ngành du lịch có thể chạm mốc 20-21 triệu lượt vào cuối năm, tương đương 80-84% mục tiêu 25 triệu lượt khách quốc tế.

Các chuyên gia đánh giá, khả năng hoàn thành mục tiêu 25 triệu lượt sẽ phụ thuộc lớn vào mùa cao điểm du lịch cuối năm (từ tháng 10 đến tháng 12) khi khách từ châu Âu, Úc và Bắc Á thường tăng mạnh. Ngoài ra, chính sách thị thực điện tử mở rộng, thời hạn lưu trú 90 ngày được xem là lực đẩy quan trọng cho đà tăng này.

Khách du lịch xếp hàng lên xe buýt 2 tầng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) tối 5.10 ẢNH: LÊ NAM

Theo báo cáo này, doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành 9 tháng năm 2025 ước đạt 69.600 tỉ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước. Song song đó, doanh thu từ dịch vụ lưu trú và ăn uống cũng duy trì đà tăng ổn định nhờ lượng khách nội địa và quốc tế đều khởi sắc, góp phần tích cực vào tăng trưởng chung của ngành dịch vụ.

Các trung tâm du lịch lớn như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc vẫn dẫn đầu về lượng khách quốc tế, đồng thời chứng kiến làn sóng đầu tư vào sản phẩm cao cấp, MICE và du lịch xanh.