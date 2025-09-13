Nhộn nhịp khách quốc tế ở trung tâm TP.HCM

Hồi sinh các con đường "tỉ USD"

Những ngày đầu tháng 9, các con đường "tỉ USD" ở trung tâm TP.HCM như Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Pasteur… luôn rộn rã bước chân du khách. Buổi sáng, ánh nắng vàng chiếu qua những hàng cây cổ thụ, từng tốp khách Tây thong thả đi bộ, dừng lại chụp ảnh trước các cửa hiệu thời trang sang trọng hay mặt tiền cổ điển của Nhà hát Thành phố. Nhiều nhóm khách Hàn Quốc, Nhật Bản tranh thủ mua sắm tại các trung tâm thương mại Union Square, Takashimaya, rồi tấp vào quán cà phê nhỏ ven đường để thưởng thức ly cà phê sữa đá "chuẩn Việt".

Không thể bỏ qua trải nghiệm dạo quanh thành phố bằng xích lô khi tới TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Cặp đôi người Hàn Quốc vừa đáp chuyến bay từ Seoul xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Họ chọn một khách sạn boutique nhỏ trên đường Pasteur, mở cửa sổ là thấy cây xanh và những hàng xe máy chen nhau tấp nập. Bữa sáng đầu tiên là tô phở nghi ngút khói, khiến họ bất ngờ bởi hương vị đậm đà khác xa các quán Việt ở Hàn Quốc. Hai vị khách trẻ ghé Bưu điện Thành phố, Nhà thờ Đức Bà rồi thong thả đi bộ sang đường sách...

Tại Bưu điện Trung tâm TP.HCM, chị Thúy - nhân viên Vietnam Post - chia sẻ ngay cả khi chưa vào mùa cao điểm cuối năm, lượng khách tham quan vẫn rất đông. "Khách ghé đông nhất thường từ khoảng 10 giờ sáng đến 4 - 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần, dòng người đến chụp hình, gửi bưu thiếp gần như không ngớt. Chúng tôi phải luôn chuẩn bị sẵn thêm nhân sự để hỗ trợ", chị kể.

Ghi nhận trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, các đoàn khách quốc tế nối nhau chụp hình bên tượng đài Bác Hồ. Các quán cà phê, cửa hàng tiện lợi xung quanh cũng bắt đầu đông khách, trong đó có khá nhiều khách nước ngoài chọn ngồi ở hiên để vừa thưởng thức cà phê sữa đá, vừa ngắm dòng người qua lại.

"Tôi rất bất ngờ khi buổi sáng ở đây lại đông và sôi động như vậy. Không khí trong lành, nhiều hoạt động ngoài trời, và mọi người đều thân thiện. Điều này mang lại cảm giác rất khác biệt so với những thành phố tôi từng đến ở Đông Nam Á", một du khách Nhật Bản chia sẻ trong lúc cầm máy ảnh.

Tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (P.Xuân Hòa) sáng 12.9, hàng dài du khách quốc tế nối nhau trước quầy vé. Những chiếc ba lô gọn nhẹ, mũ rộng vành, máy ảnh đeo trên cổ tạo nên một khung cảnh quen thuộc đầy sôi động. Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn xen lẫn trong cuộc trò chuyện rì rầm, có người tranh thủ tra bản đồ trên điện thoại, có người đứng lặng ngắm dãy xe tăng, trực thăng trưng bày ngoài sân.

Xe buýt 2 tầng tấp nập hoạt động, khách quốc tế thích thú tìm hiểu các công trình kiến trúc ở trung tâm thành phố ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhân viên bảo tàng liên tục hướng dẫn, phát vé, kiểm soát dòng người, trong khi sau cánh cửa kính, dòng khách lần lượt tiến vào các khu trưng bày. Không khí chờ đợi háo hức ấy khiến nhiều du khách chia sẻ cảm giác như sắp bước vào một hành trình trở lại quá khứ, để tận mắt chứng kiến những gì từng chỉ thấy qua sách báo.

Ông David, một du khách đến từ Canada, vừa bước ra từ khu trưng bày tầng trệt với vẻ mặt trầm ngâm, chia sẻ: "Tôi vừa xem xong các trưng bày ở tầng trệt thôi cũng cho cảm giác rợn người vì sự khủng khiếp của chiến tranh. Đồng thời cũng rất thú vị khi được trực tiếp nhìn thấy những vật dụng, vũ khí trong thời chiến; cũng như phần nào cảm nhận được tù nhân chiến tranh phải trải qua quãng thời gian kinh khủng như thế nào".

Có thể thấy, các cung đường "tỉ USD" tại TP.HCM đã hồi sinh mạch mẽ, không còn cảnh treo bảng cho thuê lưu cữu như mấy năm trước.

Khách quốc tế "vì yêu mà đến"

TP.HCM đang dần trở thành điểm đến không thể bỏ qua trên bản đồ du lịch Đông Nam Á. Theo Sở Du lịch, trong 8 tháng năm 2025, thành phố đã đón hơn 5,16 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Khách nội địa đạt hơn 25,1 triệu lượt, giúp tổng thu du lịch ước đạt khoảng 161.887 tỉ đồng. Đây không chỉ là tín hiệu phục hồi mạnh mẽ mà còn khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của ngành du lịch trong cơ cấu kinh tế thành phố. Vậy điều gì giữ chân du khách ngoại khi đến TP.HCM?

Nhiều đoàn khách Ấn Độ ghé thăm TP.HCM thời gian này ẢNH: NHẬT THỊNH

Trước hết là sức hút từ những công trình kiến trúc và di sản lịch sử. Bưu điện Trung tâm, Nhà thờ Đức Bà, Hội trường Thống Nhất hay Nhà hát Thành phố luôn khiến du khách ngạc nhiên khi một đô thị hiện đại vẫn giữ được vẻ cổ điển đặc sắc. Chính sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại đã tạo nên bản sắc riêng.

Ẩm thực cũng là điểm cộng lớn. Từ tô phở nóng hổi, ổ bánh mì giòn rụm đến ly cà phê sữa đá vỉa hè, du khách dễ dàng tìm thấy hương vị đặc trưng chỉ có ở thành phố này. Nhiều người cho biết trải nghiệm ngồi ăn trên vỉa hè, trò chuyện với người bán hàng rong để lại trong họ kỷ niệm khó quên.

Chị Tú Đặng - chủ quán cơm Việt trong hẻm nhỏ ở P.Xuân Hòa - chia sẻ nhờ hiệu ứng Michelin ghi nhận 3 năm liên tiếp, lượng khách ngoại đến quán chị thay đổi rõ rệt. "Khách Nhật, Hàn, Trung tìm đến nhiều hơn, dành nhiều thời gian ngồi lâu hơn. Họ chú ý đến từng chi tiết trong bữa cơm Việt: cách chế biến, nguyên liệu bản xứ, thậm chí cả cách ăn. Có thực khách còn bảo họ cảm giác như đang được ngồi ăn với một gia đình", chị cho hay.

Ngoài ra, du khách còn thích thú với các trải nghiệm độc đáo như đi xích lô quanh phố, du thuyền trên sông Sài Gòn hay dạo bước ở phố đi bộ Nguyễn Huệ để hòa mình vào nhạc đường phố. Khi đêm xuống, thành phố lại "thay áo" với không khí sôi động ở Bùi Viện, rooftop bar hay chợ đêm khiến TP.HCM thật sự mang dáng dấp "thành phố không ngủ".

Trên tất cả, điều khiến nhiều người muốn quay lại chính là sự hiếu khách, cởi mở của người dân. Một nụ cười thân thiện, một lời chỉ đường bằng tiếng Anh của bạn trẻ đủ để du khách cảm thấy được chào đón. Chính con người đã góp phần làm nên sức hút bền lâu của TP.HCM trong mắt bạn bè quốc tế.

Sự bùng nổ du lịch tại TP.HCM không chỉ mang lại những con số kỷ lục, mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về sức sống của ngành "công nghiệp không khói". Tuy nhiên, đằng sau sự bùng nổ cũng đặt ra những yêu cầu cấp thiết. Khách đến đông nhưng chi tiêu trung bình của du khách quốc tế tại VN vẫn chỉ quanh mức 1.200 USD/chuyến, thấp hơn nhiều so với Thái Lan, Malaysia hay Singapore. Hạ tầng giao thông tại trung tâm không ít lần rơi vào tình trạng quá tải, còn dịch vụ giải trí, mua sắm cao cấp chưa đủ sức níu chân khách lâu hơn.

TS Phạm Hương Trang, giảng viên ngành Quản trị du lịch và khách sạn, Trường ĐH RMIT, lưu ý: Cần thiết phải đa dạng hóa sản phẩm, phát triển mạnh các loại hình có giá trị cao như du lịch MICE, y tế, mua sắm, ẩm thực cao cấp, cũng như đầu tư vào dịch vụ ban đêm để tăng mức chi tiêu. Nếu làm tốt, TP.HCM hoàn toàn có thể trở thành trung tâm du lịch quốc tế, cạnh tranh trực tiếp với các đô thị hàng đầu khu vực.