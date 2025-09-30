Trải nghiệm làm món Thái chuẩn vị ngay tại TP.HCM

Lần đầu tiên, nhiều bạn trẻ Việt được chính đầu bếp Thái chỉ dẫn cách làm gỏi đu đủ, gà áp chảo và xôi xoài… những món ăn trứ danh của xứ sở chùa vàng.

Trong không gian tràn ngập tiếng cười, nhiều thực khách hào hứng vừa giã vừa nếm thử món Som Tam. "Tưởng chừng phức tạp, nhưng hóa ra bí quyết để ra vị y chang ở Thái nằm ở cách cân bằng chua, cay, mặn, ngọt. Chỉ cần thiếu một chút đường thốt nốt hay nước mắm là hương vị đã khác hẳn", anh Nguyễn Hoàng Long (31 tuổi), chủ kênh Ăn Sập Sài Gòn chia sẻ sau khi hoàn thành món ăn.

Không chỉ Som Tam (gỏi đu đủ), gà áp chảo kiểu Thái cũng khiến nhiều khách mời bất ngờ. Lớp da giòn rụm, thịt thấm đều gia vị, ăn kèm xôi xoài dẻo ngọt tạo nên một bữa tiệc vị giác đầy đủ sắc thái. Đây là lần hiếm hoi tại TP.HCM, người yêu ẩm thực có cơ hội vào bếp cùng các chuyên gia ẩm thực Thái Lan để hiểu rõ hơn tinh thần ẩm thực đặc trưng của đất nước này.

Sự kiện "Taste of Thailand" thu hút tín đồ ẩm thực

Hoạt động nấu ăn trên nằm trong khuôn khổ sự kiện "Taste of Thailand", diễn ra từ ngày 26 - 28.9.2025 tại Tổng lãnh sự quán Thái Lan ở TP.HCM.

Buổi lễ khai mạc có sự hiện diện của bà Wiraka Moodhitaporn - Tổng lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM, bà Supakan Yodchun - đại diện Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) tại văn phòng TP.HCM cùng đông đảo thực khách. Nhiều nghệ sĩ và KOLs nổi tiếng như diễn viên Băng Di, food blogger Lu Eating cũng góp phần tạo nên sức hút cho sự kiện.

Thực khách tại TP.HCM tự tay làm gỏi đu đủ, gà áp chảo và xôi xoài… chuẩn vị

Theo bà Supakan Yodchun, ẩm thực là "cánh cửa" hiệu quả để đưa du khách quốc tế đến gần hơn với văn hóa Thái. Vì vậy, các sự kiện quảng bá ẩm thực như "Taste of Thailand" luôn được Tổng cục Du lịch Thái Lan chú trọng tổ chức tại những thị trường du lịch trọng điểm, trong đó có Việt Nam.

Sự kiện còn gợi mở hành trình khám phá ẩm thực ngoài Bangkok. Tại Chiang Mai, món mì cà ri Khao Soi khiến du khách nhớ mãi nhờ vị cay béo hòa quyện; Phuket lại níu chân khách bằng hải sản tươi rói chế biến cầu kỳ. Trong khi đó, Udon Thani đem đến những món Isaan đậm chất từ vùng Đông Bắc, dân dã nhưng cũng rất lôi cuốn.