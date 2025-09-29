Hơn 30 chuyến bay đưa khách Nga đến Khánh Hòa mỗi tuần, du lịch khởi sắc

Ngày 29.9, Công ty TNHH Lữ hành Pegas Misr Việt Nam cùng hãng hàng không Nordwind (thuộc tập đoàn Pegas Touristik) tổ chức sự kiện chào đón 379 khách Nga từ Moscow đến Khánh Hòa. Đây là chuyến bay đầu tiên nối lại đường bay thẳng Nga - Khánh Hòa sau 5 năm tạm ngừng.

Theo bà Hoàng Thị Phong Thu, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Lữ hành Pegas Misr Việt Nam, từ tháng 10.2025, Pegas Misr sẽ phối hợp với Nordwind khai thác từ 18 - 22 chuyến bay/tháng (tương đương 4 - 5 chuyến/tuần) từ 7 thành phố lớn của Nga gồm: Moscow, Saint Petersburg, Vladivostok, Ekaterinburg, Khabarovsk, Irkutsk và Krasnoyarsk. Dự kiến, mỗi tháng sẽ có khoảng 6.800 khách Nga đến Khánh Hòa.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên (thứ 4 từ phải sang) tặng hoa chào đón khách Nga tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, trưa 29.9 ẢNH: BÁ DUY

Hiện thị trường khách Nga duy trì 30 chuyến bay/tuần, gồm 26 chuyến charter (Ikar Airlines, IreAero Airlines, Vietjet Air, Azur Air, RedWings) và 4 chuyến thương mại của Aeroflot. Khi Nordwind tham gia, tổng số chuyến bay Nga - Khánh Hòa dự kiến tăng lên 34 - 35 chuyến/tuần.

Ông Cung Quỳnh Anh, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa, nhận định: "Việc khách Nga trở lại Khánh Hòa sau 5 năm là tín hiệu rất tích cực. Chỉ trong 8 tháng đầu năm nay, tỉnh đã đón 279.000 lượt khách Nga. Dự kiến từ nay đến cuối năm, lượng khách Nga sẽ đạt, thậm chí vượt mốc 2019".

Khách Nga vui vẻ check-in cùng nón lá Việt Nam tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh ẢNH: BÁ DUY

Năm 2019, Khánh Hòa từng đón 493.000 lượt khách Nga. Đáng chú ý, từ tháng 5 đến tháng 7.2025, thị trường khách Nga tăng trưởng gấp đôi so với 4 tháng đầu năm. Xu hướng này được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì trong những tháng cuối năm 2025 và đầu 2026.

Giải thích về sự tăng trưởng ấn tượng này, ông Cung Quỳnh Anh cho biết Khánh Hòa đã liên tục đầu tư cơ sở hạ tầng, làm mới sản phẩm nghỉ dưỡng biển đảo, vui chơi giải trí phù hợp thị hiếu du khách Nga. Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức nhiều đoàn xúc tiến, quảng bá trực tiếp tại Nga, nhận được phản hồi tích cực từ đối tác.

Chuyến bay của hãng hàng không Nordwind hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, đưa 379 hành khách đến với Khánh Hòa

ẢNH: BÁ DUY

Nga vốn là thị trường truyền thống quan trọng của Khánh Hòa. Khách Nga thường có thời gian nghỉ dài, từ 10 - 12 ngày, thậm chí 28 ngày tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng 4 - 5 sao. Họ đặc biệt yêu thích tour tham quan danh thắng, biển đảo và trải nghiệm ẩm thực địa phương.

Để đón dòng khách Nga ngày càng tăng, Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị các đơn vị tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh nâng cao chất lượng phục vụ, rút ngắn thủ tục nhập cảnh, tăng cường ứng dụng công nghệ và bổ sung nhân sự vào giờ cao điểm.

Sự trở lại của khách Nga không chỉ giúp Khánh Hòa đa dạng thị trường quốc tế mà còn tạo thêm cú hích quan trọng để ngành du lịch biển đảo phục hồi và bứt phá.