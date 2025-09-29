Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Vietjet được vinh danh ‘Hãng hàng không phục vụ khách du lịch tốt nhất 2025’

N.T Hiếu Nghĩa
N.T Hiếu Nghĩa
29/09/2025 09:15 GMT+7

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa trao tặng Vietjet giải thưởng "Hãng hàng không phục vụ khách du lịch tốt nhất 2025", một trong những danh hiệu uy tín nhất của ngành du lịch.

Giải thưởng ghi nhận những đóng góp nổi bật của Vietjet trong việc mở rộng mạng bay, kết nối kinh tế và du lịch giữa các quốc gia, đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Lễ trao giải năm nay – lần thứ 20 được tổ chức – mang ý nghĩa đặc biệt khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, đầy khát vọng vươn mình.

Vietjet được vinh danh ‘Hãng hàng không phục vụ khách du lịch tốt nhất 2025’ - Ảnh 1.

Hiện nay, Vietjet đang khai thác 130 tàu bay hiện đại, phục vụ 170 đường bay trong nước và quốc tế, đã chuyên chở hơn 250 triệu lượt khách. Hình ảnh cờ đỏ sao vàng và giai điệu "Hello Việt Nam" trên mỗi chuyến bay đã trở thành biểu tượng quen thuộc, đưa du khách năm châu đến với một Việt Nam thân thiện, hiếu khách. Đặc biệt, nhiều tàu bay Vietjet còn mang biểu tượng Du lịch Việt Nam, đồng hành quảng bá văn hóa và con người Việt Nam ra toàn cầu.

Không ngừng đổi mới, Vietjet mang đến nhiều sản phẩm và tiện ích hiện đại: hạng vé Business, chương trình khách hàng thân thiết SkyJoy, dịch vụ mua sắm – giải trí trên không, cùng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn. Trước đó, hãng cũng liên tục được vinh danh bởi các tổ chức quốc tế như Skytrax, Airline Ratings, World Business Outlook với các giải thưởng "Hãng hàng không siêu tiết kiệm tốt nhất thế giới", "Hãng hàng không chi phí thấp có dịch vụ tốt nhất".

Vietjet tiếp tục khẳng định vị thế hãng hàng không thế hệ mới, mang đến những trải nghiệm bay tốt đẹp, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của ngành du lịch Việt Nam và thế giới.

Khám phá thêm chủ đề

Vietjet Hãng hàng không Vietjet phục vụ khách du lịch tốt nhất 2025 danh hiệu uy tín
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận