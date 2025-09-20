Trung thu năm nay, du khách Việt đi đâu để ăn ngon, chơi vui?

Mùa Trung thu cận kề, khắp châu Á lại rực sáng ánh trăng tròn cùng những chiếc lồng đèn lung linh. Không chỉ là dịp đoàn viên, Tết Trung thu còn trở thành mùa du lịch ngắn ngày được nhiều gia đình, nhóm bạn lựa chọn để tận hưởng không khí lễ hội. Theo khảo sát của Booking.com, có đến 73% du khách Việt cho biết sẽ đi du lịch với mục đích chính là tham dự một sự kiện văn hóa trong năm 2025. Vậy, Trung thu năm nay, người Việt muốn đi đâu để vừa "ăn ngon" vừa "chơi vui"?

Trong nước nên đi đâu?

Nếu Hà Nội có phố Hàng Mã, TP.HCM có Chợ Lớn thì Hội An lại nổi tiếng với "Đêm rằm phố cổ". Từ năm 1998, mỗi dịp rằm, cả khu phố tắt điện, chỉ để lại ánh sáng của hàng nghìn chiếc lồng đèn treo dọc sông Thu Bồn. Du khách có thể vừa dạo bộ dưới ánh đèn lung linh, vừa thả hoa đăng cầu may mắn. Ngoài ra, bánh trung thu nhân đậu xanh, chè bắp hay cao lầu là những món không thể bỏ qua để trọn vẹn trải nghiệm mùa trăng.

Hội An phố cổ thắp sáng đêm rằm

TP.HCM - rực rỡ Chợ Lớn

Ở TP.HCM, con đường Lương Nhữ Học (Q.5) luôn là điểm hẹn mùa Trung thu. Nơi đây được gọi là "phố lồng đèn" với hàng trăm gian hàng giấy kiếng, đèn kéo quân, đèn cá chép… thắp sáng cả khu phố. Vào cuối tuần, phố còn sôi động hơn với múa lân, tiếng trống rộn ràng, thu hút hàng nghìn gia đình và bạn trẻ đến chụp ảnh, mua sắm.

Đặc sản mùa lễ hội ở đây là các loại bánh trung thu truyền thống của người Hoa, từ bánh thập cẩm trứng muối đến bánh nhân sen trắng. Đi dạo mỏi chân, du khách có thể ghé thưởng thức dimsum hoặc súp vi cá - món ăn quen thuộc của khu vực Chợ Lớn.

Tuyên Quang: lễ hội Trung thu lớn nhất Việt Nam ẢNH: TRUNG HIẾU

Ít ai biết rằng Tuyên Quang mới chính là nơi tổ chức lễ hội Trung thu lớn nhất cả nước: Lễ hội Thành Tuyên. Vào rằm tháng 8, cả thành phố trở thành sân khấu diễu hành với hàng trăm mô hình đèn lồng khổng lồ mô phỏng nhân vật cổ tích, con vật ngộ nghĩnh. Không khí nhộn nhịp với âm nhạc, vũ điệu và phiên chợ vùng cao khiến du khách vừa lạ vừa quen.

Ngoài lễ hội, du khách có thể kết hợp khám phá Na Hang, được ví như "Vịnh Hạ Long trên núi" với hồ nước xanh ngọc và núi đá vôi sừng sững. Món ăn gợi ý tại đây là cá nướng Pa Pỉnh Tộp và lợn cắp nách là đặc sản của vùng Tây Bắc.

PàiBjooc Homestay giữa núi rừng yên tĩnh, thích hợp cho những ai muốn nghỉ ngơi sau ngày hội rực rỡ.

Nước ngoài nên đi đâu đón Trung thu?

Không chỉ dừng ở trong nước, nhiều người Việt cũng chọn Thái Lan, Đài Loan hay Hàn Quốc để tận hưởng Trung thu kết hợp du lịch.

Chiang Mai (Thái Lan): Ngoài phố lồng đèn dịp Trung thu, thành phố này còn nổi tiếng với hai lễ hội Yi Peng và Loy Krathong vào tháng 11, nơi hàng ngàn đèn trời bay lên, tạo khung cảnh huyền ảo. Món nên thử: khao soi (mì cà ri) và xoài nếp cốt dừa.

Tamarind Village nổi bật với những cây me cổ thụ, phòng nghỉ tinh tế lấy cảm hứng từ thổ cẩm, kèm spa, hồ bơi ngoài trời và vị trí ngay phố cổ, thuận tiện tham quan Wat Chedi Luang, cổng Tha Pae

Đài Bắc (Đài Loan): Trung thu ở đây gắn liền với phong tục nướng thịt ngoài trời, vừa ăn vừa ngắm trăng. Trẻ em đội mũ vỏ bưởi để cầu may, một nét văn hóa thú vị. Các khu chợ đêm là nơi du khách thưởng thức trà sữa trân châu, bánh dứa và gà rán Đài Loan.

Seoul (Hàn Quốc): Trung thu được gọi là Chuseok là dịp cả gia đình sum họp, làm bánh gạo songpyeon, ăn hồng và hạt dẻ. Du khách đến Seoul thời điểm này còn được chiêm ngưỡng lễ hội lồng đèn trên suối Cheonggyecheon hoặc xem múa mặt nạ talchum ở Andong.

Khảo sát của Booking.com cho thấy, 51% người Việt chọn trải nghiệm văn hóa mới là lý do quan trọng khi đi du lịch; 47% dành trọn chuyến đi để tìm hiểu lịch sử địa phương. Những con số này cho thấy Trung thu không chỉ là dịp để "ăn bánh, uống trà" mà còn là cơ hội để người Việt tìm về di sản, kết nối với truyền thống.

Trung thu năm nay, từ Hội An cổ kính, Chợ Lớn rực rỡ, Tuyên Quang sôi động đến Chiang Mai, Đài Bắc hay Seoul, mỗi điểm đến đều mang lại một trải nghiệm văn hóa khác biệt. Dù lựa chọn trong nước hay quốc tế, hành trình dưới ánh trăng rằm chắc chắn sẽ để lại kỷ niệm khó quên cho du khách Việt.