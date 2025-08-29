Bánh trung thu '5 sao': Vài triệu đồng một hộp, khách nào sẵn sàng chi tiền?

Đến hẹn lại lên, một mùa trung thu nữa đang về, thị trường bánh trung thu năm nay sôi động với hàng trăm thương hiệu từ truyền thống đến hiện đại. Thế nhưng, bên cạnh những đơn vị sản xuất và kinh doanh quen thuộc, cuộc đua càng trở nên hấp dẫn hơn với sự góp mặt của các khách sạn 5 sao đẳng cấp.

Không đơn thuần chỉ là chiếc bánh để biếu tặng hay thưởng thức, những lễ ra mắt bộ sưu tập bánh trung thu tại khách sạn đã trở thành sự kiện thể hiện đẳng cấp, văn hóa và mục tiêu mà từng thương hiệu hướng đến trong mùa trăng đoàn viên. Liên tiếp các bộ sưu tập được tung ra với thiết kế độc lạ, câu chuyện thương hiệu được kể công phu và mức giá lên đến vài triệu đồng mỗi hộp, gấp 2 đến 5 lần so với bánh trung thu truyền thống. Vậy, các khách sạn thực sự đang nhắm tới đối tượng khách hàng nào, và chiến lược kinh doanh đằng sau những chiếc hộp bánh sang trọng này ra sao?

Cuộc đua 'mùa vụ' của khách sạn 5 sao

Mùa trung thu năm nay như trở thành sân khấu lung linh cho các khách sạn cao cấp tại TP.HCM có dịp bài trí, thiết kế để thu hút khách hàng. Trong suốt gần 1 tháng qua, liên tiếp các bộ sưu tập bánh trung thu nổi bật của các khách sạn như Le Méridien Saigon, Caravelle Saigon và The Reverie Saigon (tại TP.HCM)… được ra mắt.

Gần như giới thiệu đầu tiên mùa trăng năm nay, "Moonlight Glamour" của Le Méridien Saigon gây ấn tượng mạnh với thiết kế hộp vali lấy cảm hứng từ cầu Ba Son - biểu tượng mới của TP.HCM. Tuy nhiên, khi nếm thử bốn hương vị gồm caramel muối, sò điệp xốt XO, gà quay jambon và mè đen hạnh nhân, cảm nhận chung là vị bánh khá đậm nhưng chưa thật sự nổi bật, khó phân biệt rõ sự khác biệt. Điểm cộng lớn nhất lại nằm ở phần thiết kế bao bì sang trọng và thông điệp thương hiệu gắn liền với thành phố đương đại. Lễ ra mắt bộ sưu tập sớm nhất, ngoại hình cao cấp cho thấy khách hàng nhắm đến nhóm khách hàng doanh nghiệp và khách hạng sang.

Năm nay, các khách sạn 5 sao tại TP.HCM đồng loạt tung ra những bộ sưu tập bánh trung thu giới hạn, với mức giá từ 1 - 3,5 triệu đồng/hộp ẢNH: LÊ NAM

Trong khi đó, Caravelle Saigon lại mang đến cảm giác gần gũi, thân quen hơn với bộ sưu tập "Rouge Muse - Nàng thơ dưới ánh trăng". Không gian buổi ra mắt được tổ chức như một buổi trà chiều, tạo sự thư thái cho khách mời. Hộp bánh làm từ da, mô phỏng vali hàng hiệu màu đỏ hồng, thêu nổi họa tiết hoa sen tinh tế. Các vị bánh gồm thập cẩm, sen trắng, mè đen, việt quất và trà xanh. Khác với sự cầu kỳ của Le Méridien, bánh Caravelle thanh vị, không quá ngọt, ăn kèm trà lài tạo cảm giác nhẹ nhàng. Đặc biệt, vị việt quất và trà xanh khá mới mẻ, đem lại trải nghiệm thú vị.

Đến với The Reverie Saigon, bộ sưu tập của đơn vị này lấy cảm hứng từ hoa mẫu đơn thực sự thể hiện sự cầu kỳ và tinh xảo. Nghe tên các hương vị như: đậu xanh kim sa lava, thập cẩm xốt tôm anh đào hay thanh long phô mai kem đã thấy sự độc lạ, vừa lạ tai vừa gợi tò mò.

Hộp sơn mài 8 bánh và trà thượng hạng, có giá bán hơn 3 triệu đồng/hộp

Giá từ 1,588 triệu đến 3,388 triệu đồng, tương đương mặt bằng chung của các khách sạn khác, nhưng nổi bật ở hộp phiên bản sơn mài thủ công - một chi tiết khiến sản phẩm trở thành tác phẩm nghệ thuật. Đơn vị này cũng cho thấy họ nhắm thẳng đến nhóm khách hàng hạng sang, khi hướng dẫn cách đặt bánh rất chi tiết và bài bản.

Vài triệu/hộp, khách sạn bán cho ai?

Tại sảnh lễ tân, chị Minh Trang (35 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: "Tôi chọn mua hộp bánh trung thu của khách sạn để tặng bố mẹ. Giá cao nhưng tôi thấy đáng, vì hộp bánh rất đẹp, có thể giữ lại làm kỷ niệm. Vị bánh cũng thanh, không quá ngọt, hợp với người lớn tuổi. Với tôi, ngoài việc tặng quà, đó còn là một cách thể hiện sự quan tâm".

Ở góc độ doanh nghiệp, anh Trần Ngọc Mỹ - đại diện một công ty bất động sản tại TP.HCM cho biết: "Mỗi dịp trung thu, chúng tôi thường đặt hàng trăm hộp bánh từ các khách sạn 5 sao để gửi đối tác. Bánh không chỉ ngon, bao bì sang trọng, mà còn giúp công ty chúng tôi khẳng định hình ảnh chuyên nghiệp. Đây là khoản đầu tư xứng đáng để duy trì mối quan hệ kinh doanh".

Việc ra mắt sớm, tổ chức lễ giới thiệu hoành tráng và đầu tư vào thiết kế bao bì cho thấy các khách sạn đang coi mùa trung thu như một sân chơi khẳng định vị thế trong phân khúc cao cấp ẢNH: LÊ NAM

Có thể thấy, bánh trung thu khách sạn 5 sao không hướng đến số đông, mà tập trung vào nhóm khách hàng rõ rệt: doanh nghiệp và khách hàng VIP. Đây là những đối tượng sẵn sàng chi trả cao để sở hữu món quà tinh tế, vừa để tri ân vừa để khẳng định gu thẩm mỹ. Chính vì vậy, sản phẩm này không chỉ mang về doanh thu khủng mỗi mùa, mà còn là công cụ marketing thương hiệu đầy chiến lược.

So với các thương hiệu phổ thông như Kinh Đô hay Như Lan, vốn nhắm đến đại đa số người tiêu dùng, bánh trung thu khách sạn 5 sao được định vị khác biệt. Không dừng lại ở hương vị, mỗi hộp bánh còn là một câu chuyện nghệ thuật, thậm chí có thể là một "show diễn" nhỏ gắn liền với thương hiệu khách sạn.

Còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Trung thu nhưng có thể thấy thị trường "bánh trung thu 5 sao" năm nay thực sự đã trở thành một "sân khấu" đặc biệt của các khách sạn hạng sang. Và với cuộc đua xa xỉ này, mùa trung thu đã vượt qua khuôn khổ một lễ hội truyền thống, để trở thành mùa vụ kinh doanh và tiếp thị không thể thiếu trong chiến lược của ngành khách sạn cao cấp tại Việt Nam.