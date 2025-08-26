Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Câu chuyện du lịch

Từ Boston về TP.HCM: Chuyện tình 7 năm và giấc mơ nâng tầm ẩm thực Việt

Lê Nam
Lê Nam
26/08/2025 14:09 GMT+7

Gặp nhau nơi giảng đường năm cuối đại học ở Boston (Mỹ), Jon (Dương Đỗ, 1997) và Jen (Nga, 1998) đã cùng viết nên một chuyện tình kéo dài 7 năm, từ yêu nhau qua những bữa cơm Việt ở xứ người, đến trở về quê hương và cùng mở một nhà hàng giữa lòng TP.HCM.

Chọn quay về quê hương sau thời gian du học và sinh sống tại Mỹ, Dương và Nga không chỉ tìm thấy tình yêu, mà còn cùng nhau dựng nên một không gian ẩm thực đậm chất Việt nhưng nâng tầm chuẩn mực quốc tế ngay tại TP.HCM.

Từ Boston về TP.HCM: Chuyện tình 7 năm và giấc mơ nâng tầm ẩm thực Việt- Ảnh 1.

Dương Đỗ và Nga - hai bạn trẻ Việt khát khao nâng tầm ẩm thực Việt

ẢNH: LÊ NAM

Jon tên thật là Dương Đỗ, sinh năm 1997 tại Hà Nội. Từ nhỏ đã có niềm yêu thích với ẩm thực, Dương quyết định theo học ngành Quản trị nhà hàng khách sạn tại Mỹ còn Jen (tên thật là Nga), sinh năm 1998, học chuyên ngành Kinh doanh. Họ gặp nhau vào năm cuối đại học tại Boston - thành phố vừa rực rỡ ánh đèn vừa khắc nghiệt với những người trẻ xa xứ. "Ban đầu chỉ là giúp nhau làm bài vở, rồi nấu ăn cùng nhau. Những bữa cơm Việt tự nấu ở xứ người đã khiến tụi mình xích lại gần nhau lúc nào không hay", Jen kể lại.

Sau vài năm ở Mỹ, cả hai quyết định trở về Việt Nam khởi nghiệp, mang theo không chỉ tình yêu mà cả ước mơ mở một nhà hàng Việt nhưng mang tinh thần hiện đại, đủ sức hấp dẫn cả người bản xứ lẫn bạn bè quốc tế.

Từ chung cư Ngô Đức Kế đến Michelin Selected

Bờm - cái tên thuở nhỏ của ông chủ Gen Z Hà Nội ra đời từ một căn hộ nhỏ tại chung cư Ngô Đức Kế (Q.1 cũ) vào 7 năm trước. "Ngày xưa thú thật là em không thích bị gọi là Bờm tí nào, nghe hơi ngố; nhưng sau này đi học xa về, em thấy đó là một phần tuổi thơ của mình".

Không gian ấm cúng với chỉ vài bàn ăn, nhà hàng của Dương thời kỳ đầu theo mô hình "chef's table", nơi đầu bếp và khách trò chuyện trực tiếp, tạo nên trải nghiệm thân mật, gần gũi.

"Lúc đó còn dịch bệnh, khách chỉ đến được nhỏ giọt. Nhưng tụi em vẫn kiên trì vì tin vào chất lượng món ăn và sự tinh tế trong từng chi tiết", Dương nhớ lại.

Từ Boston về TP.HCM: Chuyện tình 7 năm và giấc mơ nâng tầm ẩm thực Việt- Ảnh 2.

Dương và Nga kể lại câu chuyện tuổi thơ và luôn suy nghĩ về món ăn Việt Nam trong thời gian học tập tại New York

ẢNH: LÊ NAM

Sau giai đoạn khó khăn, Bờm chuyển mình thành một nhà hàng đúng nghĩa, tọa lạc trên mặt đường Nguyễn Thị Nghĩa, đối diện khách sạn New World (TP.HCM) - nơi có lượng khách du lịch rất đông. Không gian được chăm chút từ ánh sáng, chén đĩa đến mùi hương, âm nhạc, tất cả đều góp phần kể một câu chuyện ẩm thực Việt Nam có chiều sâu, nhưng không hề sáo rỗng.

Vào năm 2024, căn bếp của Dương được vinh danh Michelin Selected, trở thành một trong số ít những nhà hàng tại TP.HCM được Michelin công nhận. "Lúc mở lại, em đâu dám nghĩ tới chuyện được vinh danh. Em chỉ cố gắng mỗi ngày để làm sao món ăn ngon hơn hôm qua. Được Michelin đưa vào danh sách là một cột mốc, nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn. Em mong là sau này, không chỉ nhà hàng của em mà sẽ có nhiều nhà hàng Việt hơn nữa xuất hiện trên bản đồ ẩm thực thế giới", ông chủ trẻ tuổi trân trọng.

Ấm cúng trong một đêm mưa rả rích

Một tối thứ hai, khi trời rả rích mưa, tôi đến dùng bữa tại nhà hàng theo lời mời của chính hai bạn chủ trẻ tuổi. Bên trong không gian ấm cúng, gợi cảm giác như một căn nhà Hà Nội thu nhỏ, tôi được thưởng thức những món ăn do chính tay Dương và Nga chuẩn bị. Món khai vị gồm: bánh tôm, chả ốc và chả cá mở đầu cho bữa tối.

Từ Boston về TP.HCM: Chuyện tình 7 năm và giấc mơ nâng tầm ẩm thực Việt- Ảnh 3.

Dương luôn tìm được cách để hòa quyện hồn Việt vào từng món ăn, mà vẫn giữ chuẩn mực quốc tế

ẢNH: LÊ NAM

Trong đó, chả ốc là ngôi sao sáng với hương vị đậm đà, phần giò sống quyện cùng ốc dai giòn, ăn kèm nước chấm chua ngọt pha khéo léo. Đặc biệt, món chả cá được rưới xốt kem nhẹ, mà theo anh bật mí là có... mắm tôm bên trong. "Chuyện này bí mật anh nhé, không phải ai em cũng kể đâu", Dương đùa, trong khi Jen còn thêm vào: "Khách Tây mà biết có mắm tôm chắc hơi giật mình, nhưng ít thì lại thành ra thú vị!".

Không chỉ có món truyền thống, Dương còn giới thiệu thêm một món ăn sáng tạo: Lá lốt cuốn thịt nạc dăm nướng, ăn cùng nấm ngâm chua, cốm chiên. "Bọn em lấy cảm hứng từ món gỏi cuốn thịt heo, nhưng làm theo một cách mới hơn", Jon giải thích. Cách sắp đặt món ăn khéo léo, kết cấu chặt chẽ, vị chua ngọt mặn giòn đan xen tạo cảm giác đầy cuốn hút.

Trong khi đó, món bò kho tart là một biến tấu đầy sáng tạo khi kết hợp phần thịt bò kho đậm vị kiểu Việt với đế bánh tart giòn tan phong cách Pháp. Vị béo nhẹ của bánh tart quyện cùng phần bò kho mềm, thơm nồng mùi quế, hồi và sả, tạo nên trải nghiệm ẩm thực vừa lạ vừa thân quen. Đây chính là cách Jon kể chuyện tuổi thơ Việt bằng một ngôn ngữ ẩm thực hiện đại và tinh tế.

Từ Boston về TP.HCM: Chuyện tình 7 năm và giấc mơ nâng tầm ẩm thực Việt- Ảnh 4.
Từ Boston về TP.HCM: Chuyện tình 7 năm và giấc mơ nâng tầm ẩm thực Việt- Ảnh 5.
Từ Boston về TP.HCM: Chuyện tình 7 năm và giấc mơ nâng tầm ẩm thực Việt- Ảnh 6.

Một số món ăn nổi bật tại nhà hàng của hai bạn trẻ

ẢNH: LÊ NAM

Ngay cả khi trời bên ngoài vẫn mưa nặng hạt, không khí bên trong vẫn ấm áp, rộn ràng tiếng cười nói của nhóm bạn, cặp đôi hẹn hò, hay cả bàn tiệc mười khách Tây đang cùng nhau nâng ly giữa lòng TP.HCM.

"Bọn em muốn đây là nơi mọi người được thưởng thức món Việt theo một cách khác, chỉn chu hơn, văn minh hơn nhưng vẫn không mất gốc. Và quan trọng nhất, tụi em muốn giữ lại cảm xúc khi ăn, vì ẩm thực trước hết là để kết nối con người". Có lẽ, đó cũng là thứ khiến thực khách quay lại nơi đây không chỉ vì món ăn ngon, mà còn vì cảm giác được về nhà.

