Cả nước chưa tới 10 công trình du lịch xanh: Báo động lớn!

Theo số liệu quốc tế, ngành du lịch chiếm khoảng 8 - 9% tổng lượng khí thải nhà kính toàn cầu. Trong khi đó, vận tải và vận hành cơ sở lưu trú - khách sạn là hai nguồn tiêu thụ năng lượng lớn nhất. Nếu áp dụng đồng bộ các giải pháp bền vững, ngành có thể cắt giảm tới 40% lượng phát thải.

Tọa đàm “Năng lượng sạch trong phát triển du lịch” chiều 5.9 tại hội chợ du lịch quốc tế (TP.HCM) đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới quản lý, doanh nghiệp và các chuyên gia

Nghiên cứu độc lập của Wifi Talents chỉ ra, các khách sạn áp dụng hệ thống quản lý năng lượng thông minh có thể tiết kiệm 25% mức tiêu thụ, trong khi công trình xanh giảm 20% chi phí vận hành. Tuy nhiên, tại Việt Nam, chưa đến 10 công trình du lịch đạt chứng nhận xanh trên tổng số 630 công trình xanh cả nước, con số còn quá khiêm tốn so với tiềm năng.

Một nghiên cứu khác cho thấy, 74% du khách trẻ dưới 30 tuổi ưu tiên tính bền vững khi lên kế hoạch chuyến đi; hơn 80% du khách toàn cầu muốn chọn điểm đến thân thiện môi trường; và 55 - 66% sẵn sàng chi trả cao hơn cho dịch vụ bền vững.

"Điều đó chứng minh rằng, du lịch xanh không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc. Doanh nghiệp nào đi trước sẽ có lợi thế cạnh tranh rõ rệt" - bà Nguyễn Thị Thu Hà, Tổng biên tập Tạp chí Du lịch TP.HCM nhấn mạnh tại tọa đàm.

Đại diện cho khối doanh nghiệp, ông Đặng Bảo Trung, Tổng giám đốc Focus Travel Group - đơn vị chuyên du lịch du thuyền và đường sông hạng sang khẳng định, năng lượng xanh đang trở thành giải pháp nền tảng để phát triển sản phẩm du lịch bền vững.

"Ngày nay, du khách, đặc biệt là khách quốc tế sẵn sàng chi trả cao hơn để được trải nghiệm dịch vụ có trách nhiệm với môi trường, từ sử dụng năng lượng sạch, giảm rác thải nhựa, đến các hoạt động bảo tồn thiên nhiên và hỗ trợ cộng đồng địa phương", ông Trung cho biết.

Các doanh nghiệp mong muốn phát triển du lịch xanh bền vững

Tuy nhiên tính đến cuối 2024, Việt Nam ghi nhận gần 9 GW điện mặt trời và 5 GW điện gió, điện truyền thống vẫn chiếm tỷ trọng lớn.

Khu du lịch Làng Nhỏ (Khánh Hòa), với không gian rộng hơn 160 ha, lựa chọn con đường xanh khi kiên định vận hành toàn khu bằng năng lượng tái tạo ẢNH: LÊ NAM

Trong bối cảnh Việt Nam là quốc gia đứng thứ 5 toàn cầu về mức độ chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, việc áp dụng năng lượng sạch trong du lịch không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu sống còn.

