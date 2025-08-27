Du lịch lập kỉ lục, thu về 23,4 tỉ USD nhờ đâu?

Năm 2025, ngành du lịch Việt Nam chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ, phá vỡ mọi kỷ lục trước đó và khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu khu vực.

Trong bảy tháng đầu năm nay, Việt Nam đã đón tới 12,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2024. Song song đó, thị trường nội địa cũng đạt 93 triệu lượt khách, đưa tổng doanh thu toàn ngành lên 616.000 tỉ đồng (tương đương gần 23,4 tỉ USD), hoàn thành 63% kế hoạch cả năm.

Chính sách thị thực cởi mở

Theo các chuyên gia du lịch Đại học RMIT, thành quả này đến từ hàng loạt sáng kiến chiến lược của Chính phủ, chiến dịch marketing hiệu quả cùng khả năng nắm bắt xu hướng du lịch toàn cầu. Trong đó, chính sách thị thực cởi mở được đánh giá là bước đi mang tính đột phá.

Việt Nam đặt mục tiêu đón 22 - 23 triệu khách quốc tế trong năm nay, đưa du lịch thành động lực tăng trưởng kinh tế ẢNH: LÊ NAM

Tiến sĩ Daisy Kanagasapapathy, Phó chủ nhiệm bộ môn Quản trị du lịch và khách sạn tại RMIT Việt Nam, cho rằng việc mở rộng e-visa cho tất cả quốc tịch với thời hạn lưu trú 90 ngày, cho phép nhập cảnh nhiều lần, cùng với việc gia tăng danh sách quốc gia được miễn thị thực, đã giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn và dễ tiếp cận hơn so với các nước trong khu vực.

Cùng với đó, hạ tầng hàng không phát triển chưa từng có cũng góp phần tạo sức bật mới. Nhiều đường bay thẳng quốc tế từ châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Đông được mở thêm, thu hút lượng lớn du khách từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ và các nước châu Âu.

Bà Kanagasapapathy nhấn mạnh, sự kiện kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước cũng là điểm nhấn quan trọng, khi Chính phủ tận dụng thời khắc lịch sử để quảng bá các chiến dịch "Việt Nam: Hành trình thống nhất" gắn với các địa danh lịch sử như Dinh Thống Nhất, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, đồng thời kết nối với những kỳ quan thiên nhiên nổi bật như vịnh Hạ Long hay Sa Pa.

Tiên phong khai thác du lịch ngách

Bên cạnh thị trường truyền thống, Việt Nam cũng đang tiên phong khai thác du lịch ngách. Đơn cử, việc phát triển sản phẩm phục vụ khách Hồi giáo với chứng nhận thực phẩm Halal, hệ thống lưu trú và cơ sở cầu nguyện đã giúp Việt Nam trở thành điểm đến thân thiện với du khách Indonesia, Malaysia và Trung Đông.

Tiến sĩ Jackie Ong, giảng viên cấp cao ngành Quản trị du lịch và khách sạn RMIT Việt Nam nhận xét: Các loại hình du lịch mới như trekking, khám phá hang động, du lịch bằng xe máy, kết hợp nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe và du lịch sinh thái cũng đang mở rộng tệp khách hàng, thu hút những người ưa trải nghiệm độc đáo và cá nhân hóa.

Tiến sĩ Daisy Kanagasapapathy (trái), Tiến sĩ Jackie Ong (phải) ẢNH: NVCC

Đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là mở rộng sân bay tại các thành phố lớn, được xem là nền tảng quan trọng giúp nâng cao trải nghiệm du lịch và phân bổ khách đến nhiều vùng miền. Song song đó, chiến lược marketing toàn cầu qua các chiến dịch "Khám phá Việt Nam", "Việt Nam - Điểm đến quanh năm" đã tạo hiệu ứng lan tỏa, quảng bá hình ảnh Việt Nam đa dạng tới cộng đồng quốc tế.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, nhấn mạnh tại lễ khai mạc HorecFex 2025 ngày 26.8 ở Đà Nẵng: "Đây là cú hích quan trọng để ngành du lịch đổi mới mô hình tăng trưởng, ứng dụng công nghệ và xây dựng hệ sinh thái bền vững. Việt Nam đang cải thiện đáng kể năng lực cạnh tranh nhờ hạ tầng, chất lượng dịch vụ và sự đa dạng hóa sản phẩm".

Du lịch Việt Nam đã có bước tiến dài ẢNH: NHẬT THỊNH

Từ góc nhìn doanh nghiệp, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Vietravel Holdings, cho biết: "Năm 2024, Việt Nam có 17,6 triệu lượt khách quốc tế và 110 triệu lượt khách nội địa, đóng góp khoảng 8% GDP và tạo ra 6 triệu việc làm. Mục tiêu đến năm 2030, lượng khách du lịch quốc tế là 35 triệu, nội địa là 160 triệu lượt khách, với 10,5 triệu việc làm và đóng góp 14 đến 15% GDP".

Dù đạt nhiều kỷ lục, Việt Nam vẫn hướng đến phát triển bền vững. Các chuyên gia đề xuất tập trung vào năm trụ cột: đẩy mạnh du lịch xanh, tận dụng công nghệ số, khai phá điểm đến ít người biết, thu hút nhóm khách chi tiêu cao và đầu tư vào nguồn nhân lực chất lượng.