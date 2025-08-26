Việt Nam trong top 5 điểm đến du lịch tăng trưởng nhanh nhất thế giới

Chẳng hạn, một thập kỷ trước, tỷ lệ giết người ở El Salvador là 106,3 vụ trên 100.000 dân, dẫn đầu thế giới. Giờ đây, với các chính sách chống tội phạm hà khắc - và rất hiệu quả - của vị tổng thống yêu thích tiền điện tử Nayib Bukele, con số này còn 1,9 vụ trên 100.000 dân, chỉ cao hơn một ít so với Vương quốc Anh.

Với đường phố giờ đây đã an toàn, du khách đang đổ xô đến quốc gia Trung Mỹ nhỏ bé này, nơi đã đón 3,2 triệu du khách quốc tế vào năm 2024, bao gồm hơn 1,2 triệu du khách từ Mỹ, tăng 80% so với năm 2019.

El Salvador cũng là quốc gia nằm trong danh sách 30 điểm đến du lịch tăng trưởng nhanh nhất (2024 so với 2023) do UNWTO công bố. Danh sách này, dẫn đầu là Hàn Quốc với mức tăng 48,82%; tiếp theo là Nhật Bản tăng 47,09%; Chile tăng 40,42%.

Đứng thứ tư là Việt Nam với mức tăng trưởng 38,64%, bỏ xa các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan tăng 26,27%, vị trí 12; Lào tăng 25,29%, vị trí 13; Malaysia tăng 24,20%, vi trí 15; Campuchia tăng 22,87%, vị trí 16 và Singapore tăng 21,22%, vị trí 20.

Du khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng mạnh sau đại dịch ẢNH: NHẬT THỊNH

Tuy nhiên, Thái Lan, Singapore đồng thời là những điểm đến nằm trong danh sách 50 quốc gia vẫn đang vật lộn để phục hồi du lịch sau đại dịch (2024 so năm 2019), khi giảm lần lượt 10,9% và 17,77%. Nhiều quốc gia khác trên thế giới cùng chưa trở lại với các dữ liệu trước đại dịch, như Philippines (giảm 34,2%), Peru (giảm 25,5%), Hungary (giảm 22,3%), Nam Phi (giảm 12,8%), Úc (giảm 12,6%), Ý (giảm 10,5%), Canada (giảm 10%)...

Số liệu của UNWTO cũng cho thấy danh sách toàn cầu những quốc gia đón nhiều và ít du khách nhất năm 2024. Dẫn đầu top 10 gồm: Pháp với 102 triệu khách; Tây Ban 93,7 triệu; Mỹ 72,3 triệu; tiếp theo là Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ý, Mexico, Đức, Anh, Nhật Bản. Ở Đông Nam Á, Thái Lan với 35,5 triệu, vị trí 12; Malaysia 25 triệu, vị trí 17 và Việt Nam 17,4 triệu, vị trí 24…

Danh sách những điểm đến tăng trưởng du khách nhanh nhất thế giới 2024 ẢNH: CMH

Cuối cùng, là Tuvalu. Trong số 195 quốc gia đã cung cấp dữ liệu du lịch cho UNWTO kể từ năm 2022, Tuvalu là điểm đến có lượng du khách hàng năm thấp nhất: chỉ vỏn vẹn 200 lượt (năm 2022; chưa có số liệu cho năm 2023 và 2024). Con số này chỉ bằng hành khách trên một chuyến bay.

