Du lịch Tin tức - Sự kiện

Sắp có phố đi bộ cạnh giếng nước Mỹ Tho

Thanh Quân
Thanh Quân
08/10/2025 15:01 GMT+7

Kể từ khi được triển khai, dự án phố đi bộ cạnh giếng nước Mỹ Tho (Đồng Tháp) đã thu hút nhiều quan tâm và sự kỳ vọng của người dân địa phương.

Ngày 7.10, đại diện Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất khu vực 4 (Đồng Tháp) cho biết, dự kiến trong tháng 10.2025 sẽ hoàn thành giai đoạn 1 phố đi bộ tại Công viên Tết Mậu Thân.

Phố đi bộ nằm cạnh giếng nước Mỹ Tho

Phố đi bộ nằm cạnh giếng nước Mỹ Tho

ẢNH: THANH QUÂN

Phố đi bộ tại Công viên Tết Mậu Thân giai đoạn 1 (P.Đạo Thạnh, Đồng Tháp) đang được thi công với tổng mức đầu tư hơn 11,5 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Dự án do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất khu vực 4 làm chủ đầu tư, được khởi công ngày 21.5.2025, trong đó chi phí xây dựng chiếm hơn 9,59 tỉ đồng.

Dọc tuyến phố đi bộ sẽ có nhiều gian hàng ẩm thực

Dọc tuyến phố đi bộ sẽ có nhiều gian hàng ẩm thực

ẢNH: THANH QUÂN

Công trình gồm 3 khu chính. Khu 1 là hạng mục sân khấu trước vòng bán nguyệt; khu 2 là cảnh quan dọc trục đường Tết Mậu Thân, được chia thành 7 không gian: chào đón (phía đường Ấp Bắc), ẩm thực (đối diện Trường Tiểu học Lê Quý Đôn), Mỹ Tho năng động và phát triển, âm nhạc, ẩm thực (đối diện hồ bơi), thư giãn và chào đón (phía đường Lý Thường Kiệt); khu 3 là trang trí xung quanh giếng nước, tạo điểm nhấn sinh động cho toàn bộ khu vực.

Đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thành dự án phố đi bộ

Đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thành dự án phố đi bộ

ẢNH: THANH QUÂN

Kể từ khi dự án được triển khai, nhiều người dân ở TP.Mỹ Tho (cũ) không giấu niềm vui và cảm giác phấn khích trông đợi. Chị Trần Thị Vân Anh (32 tuổi, ngụ P.Đạo Thạnh) chia sẻ: "Trước giờ, khu vực quanh giếng nước vẫn là điểm dạo mát của tôi và gia đình vào mỗi tối, vì rất mát và đẹp. Nay, nghe tin nơi đây sắp thành phố đi bộ tôi rất vui. Tôi hy vọng khi phố đi bộ khi hoàn thành sẽ là nơi lý tưởng để người dân địa phương và du khách đi dạo, tham quan".

Theo đại diện Ban Quản lý dự án khu vực 4, công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối tháng 10.2025. Khi hoàn thành, phố đi bộ sẽ trở thành không gian sinh hoạt văn hóa - giải trí mới, nơi trưng bày, giới thiệu văn hóa và lịch sử địa phương, đồng thời tạo không gian đọc sách, thư giãn, thể dục thể thao và điểm check-in cho người dân.

Bên cạnh đó, khu phố đi bộ còn được định hướng phát triển hoạt động chợ đêm và ẩm thực, quảng bá nét đặc trưng văn hóa, ẩm thực Đồng Tháp; góp phần tạo diện mạo năng động, hiện đại cho đô thị sau sáp nhập và nâng cao chất lượng đời sống tinh thần người dân.

Bình luận (0)

