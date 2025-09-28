Những địa điểm check-in trung thu thu hút giới trẻ

Nhắc đến tết Trung thu ở TP.HCM, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến phố lồng đèn Lương Nhữ Học, P.Chợ Lớn (Q.5 cũ). Cứ mỗi độ tháng 8 âm lịch, cả con phố dài rực sáng bởi hàng nghìn chiếc lồng đèn treo kín. Đủ loại mẫu mã từ truyền thống đến hiện đại: đèn ông sao, đèn cá chép, đến những chiếc đèn điện tử bắt mắt.

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học là địa điểm check-in quen thuộc của giới trẻ TP.HCM mỗi dịp trung thu ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Những chiếc lồng đèn với màu đỏ sặc sỡ ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Vào buổi tối, khi những chiếc lồng đèn “lên đèn”, nơi đây thu hút nhiều người đến tham quan, chụp ảnh. Các bạn trẻ thường chọn những góc có lồng đèn treo dày đặc để ghi lại khoảnh khắc đẹp, mang về những bức ảnh trung thu lung linh.

Bạn trẻ chụp ảnh trung thu tại phố lồng đèn ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Cận ngày tết Trung thu, Nguyễn Thị Thu Diệu, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, đầu tư áo yếm đến phố lồng đèn chụp ảnh. Thu Diệu chia sẻ: “Không gian ở đây rất ấm cúng, đâu đâu cũng thấy lồng đèn nên mình cảm nhận rõ không khí của tết Trung thu. Mọi năm mình hay chụp ở quán cà phê nhưng năm nay muốn đổi địa điểm chụp. Chụp ở đây mình cảm nhận rõ hơn hơi thở của cuộc sống, của ngày tết Trung thu”.

Phương Linh (trái) đến phố lồng đèn dạo chơi, mua lồng đèn và chụp ảnh ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Cũng chọn phố lồng đèn Lương Nhữ Học làm điểm đến những ngày cận tết Trung thu, Võ Thị Minh Chiêu, sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM, cho hay: “Bình thường mọi năm mình sẽ đi phố cổ Hội An, nhưng năm nay không được về quê dịp trung thu nên rủ bạn đến đây chơi. Mình thấy không khí ở đây rất nhộn nhịp, đến đây cảm giác như tuổi thơ ùa về vì có rất nhiều lồng đèn”.

Còn Nguyễn Hoàng Phương Linh, sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM, cho biết: “Mấy hôm trước tình cờ đi ngang phố lồng đèn mình thấy đẹp quá nên ngày nghỉ đến đây chơi. Sau khi đi dạo từ đầu phố đến cuối phố mình ghé lại một cửa hàng để mua lồng đèn rồi chụp ảnh. Mình mua một chiếc lồng đèn với giá 50.000 đồng”.

Bên cạnh phố lồng đèn, những quán cà phê trang trí trung thu đẹp cũng là địa điểm thu hút giới trẻ. Không gian được trang trí bởi những chiếc đèn lồng giấy, đèn ông sao… đậm chất Trung thu.



Các quán cà phê trang trí lồng đèn rực rỡ cũng là địa điểm được các bạn trẻ yêu thích ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Những chiếc lồng đèn cá chép, ông sao được trang trí tại quán cà phê ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Cũng chọn chụp ảnh check-in ở các quán cà phê mỗi dịp tết Trung thu, Võ Thị Kim Chi (23 tuổi), làm việc tại một bệnh viện trên đường Cống Quỳnh, P.Bến Thành, TP.HCM (trước đây là P.Phạm Ngũ Lão, Q.1), chia sẻ: "Mình hay tìm những quán cà phê trang trí trung thu đẹp ở trên TikTok để đến check-in. Có quán còn cho thuê cả trang phục và phụ kiện".

Một quán cà phê trên đường Độc Lập, P.Tân Sơn Nhì (trước đây là P.Tân Quý, Q.Tân Phú), không chỉ có không gian check-in mà còn kết hợp cho thuê trang phục, phụ kiện chụp ảnh với giá 120.000 đồng/bộ.

Năm nay, một địa điểm check-in trung thu mới thu hút giới trẻ nữa, đó là không gian triển lãm lồng đèn đang diễn ra tại Parc Mall.

Bạn trẻ chụp ảnh với lồng đèn rồng tại triển lãm ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Nguyễn Khâu Nhựt Mộng Tuyền (25 tuổi), ngụ tại xã Hóc Môn (trước đây là thị trấn Hóc Môn), TP.HCM, cho biết mọi năm dịp trung thu hay đến phố lồng đèn Lương Nhữ Học, nhưng năm nay đổi gió đến tham quan triển lãm lồng đèn. “Lồng đèn thì mình thấy nhiều rồi từ truyền thống đến hiện đại, nhưng đây là lần đầu tiên mình thấy lồng đèn to như vậy. Thấy trên mạng cũng tò mò kích thước thật của nó thế nào nên mình đến xem thử và quả thật rất to. Mình nghĩ có lẽ đó cũng là một điều mà khiến mọi người đến đây tham quan nhiều”, Tuyền chia sẻ.

Một góc tại triển lãm lồng đèn ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Nhân viên kiểm soát khách ra vào tại triển lãm này cho biết ngày cuối tuần lượng khách đến tham quan rất đồng, kín cả không gian triển lãm.

Đang chụp ảnh cho khách tại phố lồng đèn, Nguyễn Văn Vĩnh (29 tuổi), ngụ tại P.Đông Hưng Thuận, TP.HCM (Q.12 cũ), một thợ chụp ảnh tại TP.HCM cho biết dịp trung thu năm nay các địa điểm hot được khách đặt lịch chụp nhiều là: phố lồng đèn Lương Nhữ Học, các quán cà phê trang trí trung thu đẹp như: Hỉn cà phê, Mộc Đình cà phê, Mâm cà phê… “Nhiều nhất vẫn là ở phố lồng đèn. Vì địa điểm này lên hình rất đẹp chỉ có nhược điểm là xe cộ qua lại nhiều và khá đông”, Vĩnh nói.