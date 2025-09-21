Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Check-in với những 'quả bóng khổng lồ' có nhiều màu sắc trên bầu trời TP.HCM

Thảo Phương
Thảo Phương
21/09/2025 13:29 GMT+7

Không cần đi xa, ngay giữa lòng TP.HCM, nhiều người đã có dịp chiêm ngưỡng và chụp ảnh cùng những khinh khí cầu nhiều màu sắc.

Sáng cuối tuần, công viên bờ sông Sài Gòn (TP.HCM) trở nên nhộn nhịp hơn khi có sự xuất hiện của 7 khinh khí cầu đủ màu sắc rực rỡ. Từ sáng sớm, nhiều người dân đã tranh thủ đến để tận mắt chứng kiến, chụp ảnh, check-in với những “quả bóng khổng lồ”.

Cuối tuần đi check-in với khinh khí cầu ngay giữa lòng thành phố - Ảnh 1.

Sáng cuối tuần, nhiều người dậy sớm đi ngắm khinh khí cầu

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Những quả khinh khí cầu với sắc đỏ, xanh, vàng, cam, hồng… vô cùng nổi bật. Nhiều bạn trẻ cho biết đây là lần đầu tiên họ được nhìn thấy khinh khí cầu ngoài đời thật. Nguyễn Hà Hoài Thương, sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, chia sẻ: “Rất ít khi mình được tận mắt chứng kiến khinh khí cầu ở ngoài đời thật, nó rất to và đẹp. Bình thường cuối tuần mình ít khi ra ngoài, nhưng sáng nay cố gắng dậy sớm để ra đây chơi”.

Cuối tuần đi check-in với khinh khí cầu ngay giữa lòng thành phố - Ảnh 2.

Bạn trẻ check-in với khinh khí cầu

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Cuối tuần đi check-in với khinh khí cầu ngay giữa lòng thành phố - Ảnh 3.

Những quả khinh khí cầu nhiều màu sắc

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Đang tạo dáng chụp hình cạnh quả khinh khí cầu, Nguyễn Thị Thảo Uyên, sinh viên ĐH Y dược TP.HCM, chia sẻ rằng trước đó chỉ thấy hình ảnh khinh khí cầu trên mạng xã hội nên hôm nay quyết định đến tận nơi để chụp hình. “Bình thường cuối tuần mình hay về quê hoặc đi ăn uống với bạn bè, nhưng ở đây có nhiều góc chụp hình đẹp, hôm nay lại được ngắm khinh khí cầu ngoài đời thật nên phải tranh thủ đến check-in”, Thảo Uyên vui vẻ nói.

Đi cùng với Uyên, Nguyễn Thị Thảo Vy (25 tuổi) cho hay thường xuyên ra công viên bờ sông để đi bộ, hóng mát vào buổi tối, nhưng hôm nay đổi không khí bằng việc đến chụp hình vào ban ngày. “Đây là lần đầu tiên mình được tiếp xúc gần với khinh khí cầu, cảm giác mới mẻ và khá thú vị. Đây không chỉ là nơi chụp ảnh, check-in mà còn là dịp để mình sống chậm lại, tận hưởng ngày cuối tuần thảnh thơi”, Thảo Vy chia sẻ.

Cuối tuần đi check-in với khinh khí cầu ngay giữa lòng thành phố - Ảnh 4.

Thảo Uyên (trái) và Nhật Vy thích thú khi được nhìn thấy khinh khí cầu ngoài đời thực

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Sáng nay, chị Hà Thị Nhật Thụy, ngụ tại P.Bình Thạnh (trước đây là P.26, Q.Bình Thạnh) cũng dậy sớm cùng 2 cô con gái đi xem khinh khí cầu. Chị Thụy cho biết: “Sáng nay trời mát nên tôi đưa hai con gái ra ngắm khinh khí cầu. Đây là lần đầu tiên tôi được thấy khinh khí cầu ngoài đời, thật sự to hơn tôi tưởng tượng”.

Cuối tuần đi check-in với khinh khí cầu ngay giữa lòng thành phố - Ảnh 5.

Một số gia đình trẻ cũng đưa con đi ngắm khinh khí cầu

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Cuối tuần đi check-in với khinh khí cầu ngay giữa lòng thành phố - Ảnh 6.

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Cuối tuần đi check-in với khinh khí cầu ngay giữa lòng thành phố - Ảnh 7.

Có tổng cộng 7 quả khinh khí cầu với rất nhiều màu sắc nổi bật

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Là người yêu thích các hoạt động ngoài trời, Trần Phạm Thái (25 tuổi), cựu sinh viên ĐH Y dược TP.HCM, cho biết: “Sau một tuần làm việc, đến đây mình thấy khá thư giãn. Dù trời hơi nắng nhưng mình vẫn thích những hoạt động ở không gian mở như thế này hơn là ngồi trong phòng máy lạnh”.

Không chỉ có bạn trẻ đi cùng bạn bè, nhiều gia đình cũng tranh thủ dẫn con nhỏ đến vui chơi, chụp hình, tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần.

Tin liên quan

Những địa điểm check-in mùa thu Hà Nội ở TP.HCM trong những ngày... nắng nóng

Những địa điểm check-in mùa thu Hà Nội ở TP.HCM trong những ngày... nắng nóng

Không cần ra tận thủ đô, giới trẻ TP.HCM vẫn có thể trải nghiệm khung cảnh mùa thu Hà Nội ngay trong lòng thành phố. Từ những xe hoa chở đầy sắc vàng, mẹt cốm xanh thơm lừng đến những chiếc lá sen, trái thị, tất cả được tái hiện tinh tế trong các quán cà phê, trở thành điểm check-in hot rần rần những ngày này.

Chen nhau để check-in với mèo máy Doraemon tại Landmark 81

Khám phá thêm chủ đề

Khinh khí cầu check-in cuối tuần người trẻ
Xem thêm bình luận