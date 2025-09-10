Những địa điểm 'check-in' trung thu sớm

Những ngày đầu tháng 9, hàng loạt quán cà phê trên đường trên đường DN6, P.Đông Hưng Thuận, TP.HCM (trước đây là KDC An Sương, Q.12), đường Hoàng Diệu, P.Phú Nhuận, TP.HCM (trước là P.10, Q.Phú Nhuận), đường Nguyễn Trãi, P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM (trước là P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1) đã bắt đầu trang hoàng không gian bằng những chiếc lồng đèn giấy kiếng, ngập tràn đèn ông sao, đầu lân, mâm cỗ trung thu truyền thống... tạo thành điểm đến “check-in” không thể bỏ lỡ với nhiều bạn trẻ.

Còn 1 tháng nữa mới đến Trung thu nhưng nhiều quán cà phê đã bắt đầu trang trí không gian cho khách đến chụp ảnh ẢNH: THÁI PHÚC

Không gian trung thu ở nhiều quán cà phê được tái hiện qua những chiếc đèn lồng giấy kiếng truyền thống, mặt nạ giấy, đầu lân đỏ thắm cùng các góc chụp được chăm chút kỹ lưỡng. Một số quán lại chọn cách kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, sử dụng đèn lồng, mặt trăng giả, thỏ ngọc, phượng hoàng… để tạo nên khung cảnh vừa gợi nhớ ký ức tuổi thơ, vừa mang hơi thở mới mẻ.

Những chiếc đèn lồng giấy kiếng truyền thống, nhiều góc chụp được chăm chút tỉ mỉ, rực sắc đỏ thắm từ mặt nạ giấy, đầu lân ẢNH: THÁI PHÚC

Nguyễn Tú Anh, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho biết: “Mình biết đến địa điểm này qua video giới thiệu trên mạng xã hội. Thấy nhiều người nhận xét không gian Trung thu được đầu tư đẹp mắt, có nhiều góc chụp hình ấn tượng, nên mình đã lên kế hoạch thuê áo dài và phụ kiện để chụp ảnh đón Trung thu”.

Bạn trẻ diện nhiều kiểu trang phục đến để check-in ẢNH: THÁI PHÚC

Nhiều bạn trẻ biến thành "nàng thơ mùa trăng" dưới sự trang trí hoành tráng của các quán cà phê ẢNH: THÁI PHÚC

Ghi nhận không khí tại một quán cà phê trên đường đường DN6, P.Đông Hưng Thuận, TP.HCM (trước đây là KDC An Sương, Q.12), các “nàng trăng” đến đây từ rất sớm để check-in chụp ảnh, Nguyễn Thùy Trúc Linh, sinh viên Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, cho biết đã biết đến quán cà phê này từ rất lâu trên mạng xã hội, cô nàng đã đi hơn 20km từ P.Thủ Đức đến đây chỉ để "săn" view để có ảnh đẹp mùa trung thu.

"Đầu tháng 9 mình đã chuẩn bị ý tưởng chụp hình ở đây. Mình chọn đi sớm để tránh quá đông, vì càng gần trung thu thì quán càng nhiều người đến chụp ảnh, dễ chen chúc và khó có được tấm hình đẹp", Linh nói.

Trúc Linh (bên trái) khuyên mọi người nên đi sớm để tránh quá đông, vì càng gần trung thu thì quán càng nhiều người đến chụp ảnh ẢNH: THÁI PHÚC

Trang phục được các bạn trẻ khéo léo, lựa chọn sao cho hài hòa với không gian của quán ẢNH: THÁI PHÚC

Người trẻ hứng thú check-in cùng không gian tái hiện trung thu ẢNH: THÁI PHÚC

Quản lý tiệm cà phê tại đây cho biết quán còn có dịch vụ thuê đồ từ áo dài nam, nữ, áo tứ thân, áo tấc truyền thống đến những bộ váy hiện đại. Đi kèm là các phụ kiện mấn, quạt, guốc, cài tóc... với giá phải chăng để khách hàng thoải mái lựa chọn cho việc chụp ảnh.

Nguyễn Hà Mai Như, sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, chia sẻ: “Mình thấy không gian ở đây vừa mang nét truyền thống vừa có chút hiện đại, nên khi chụp ảnh rất dễ tạo nhiều phong cách khác nhau. Đến các quán cà phê có view đẹp để check-in như thế này rất tiện lợi, mình có thể thoải mái chụp ảnh thả dáng mà không ngại giới hạn thời gian. Ngoài ra, mình còn rủ thêm nhóm bạn cùng đến để vừa chụp hình, vừa lưu giữ kỷ niệm trung thu chung với nhau, không chỉ có ảnh đẹp mà còn vui hơn rất nhiều”.