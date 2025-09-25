Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Đến nơi này check-in với lồng đèn 'khổng lồ' dài 18 mét

Thảo Phương
Thảo Phương
25/09/2025 16:28 GMT+7

Những ngày cận tết Trung thu, có một nơi ở TP.HCM đang trở thành điểm đến hút khách. Hàng chục chiếc lồng đèn truyền thống được bài trí lung linh, nổi bật nhất là chiếc lồng đèn hình rồng "khổng lồ" dài 18 mét uốn lượn, khiến nhiều người thích thú check-in.

Bên cạnh những chiếc lồng đèn giấy kính quen thuộc như lồng đèn ngôi sao, cá chép thì ở đây còn có các mẫu lồng đèn như: châu chấu, cự giải, bươm bướm… Ánh sáng vàng ấm áp từ những chiếc lồng đèn đủ hình dáng tạo nên khung cảnh vừa rực rỡ vừa hoài niệm, khiến nhiều người cảm thấy như được quay về với những cái tết Trung thu trong ký ức.

Đến nơi này check - in với lồng đèn khổng lồ dài 18 mét- Ảnh 1.

Thủy Tiên mặc áo dài check-in cùng những chiếc lồng đèn

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Đến nơi này check - in với lồng đèn khổng lồ dài 18 mét- Ảnh 2.

Bạn trẻ check-in với lồng đèn khổng lồ

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Võ Ngọc Thuỷ Tiên (20 tuổi), ngụ tại P.Thuận Giao, TP.HCM, (trước đây là TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương), bồi hồi chia sẻ: “Đã lâu lắm rồi mình mới được nhìn thấy nhiều lồng đèn bằng tre và giấy kính thế này. Bây giờ đa số lồng đèn hiện đại chạy bằng pin, rất ít khi gặp những chiếc lồng đèn truyền thống nên mình rất thích”.

Tiên cho biết cô đặc biệt ấn tượng với chiếc lồng đèn rồng "khổng lồ": “Chiếc lồng đèn rồng uốn lượn, phía trên lại có mặt trăng làm mình có cảm giác như đang là chị Hằng giữa cung trăng vậy”.

Đến nơi này check - in với lồng đèn khổng lồ dài 18 mét- Ảnh 4.

Chị Chi cho biết đã 15 năm mới lại được đón tết Trung thu ở quê nhà

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Trong số những người đến ngắm lồng đèn còn có chị Phạm Thị Kim Chi (31 tuổi), Việt kiều Úc. Sau 15 năm định cư ở nước ngoài, bây giờ chị mới được đón tết Trung thu ở quê nhà: “Khi bước vào đây, bao nhiêu ký ức ngày bé ùa về. Tôi muốn đưa con đến để được ngắm nhìn, trải nghiệm không khí trung thu của Việt Nam. Hồi nhỏ ở quê không có nhiều lồng đèn lớn và đa dạng thế này, giờ nhìn lại thấy rất vui”.

Đến nơi này check - in với lồng đèn khổng lồ dài 18 mét- Ảnh 5.

Lồng đèn hình rồng

ẢNH THẢO PHƯƠNG

Đến nơi này check - in với lồng đèn khổng lồ dài 18 mét- Ảnh 6.

Lồng đèn cá chép

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Còn Đào Thanh Thảo, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho biết rất ấn tượng với lồng đèn hình rồng. “Lần đầu tiên mình nhìn thấy một chiếc lồng đèn to lớn như vậy. Không gian với ánh sáng vàng và các màu sắc xanh, đỏ, vàng của lồng đèn khiến mình cảm thấy rất ấm cúng và gần gũi”, Thảo nói.

Đến nơi này check - in với lồng đèn khổng lồ dài 18 mét- Ảnh 8.

Bạn trẻ thích thú trải nghiệm không gian đèn lồng nhiều màu sắc

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Cũng đang ngắm nghía những chiếc lồng đèn ở đây, Nguyễn Đăng Minh Khôi (20 tuổi), ngụ tại đường Quang Trung, P.Tăng Nhơn Phú, TP.HCM (trước đây là P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức), cho biết: “Những chiếc lồng đèn làm từ giấy kính hình ngôi sao, cá chép ở đây khiến mình rất nhớ tuổi thơ. Ngày bé trẻ con xóm mình được người lớn tổ chức cho phá cỗ, phát mỗi đứa một chiếc lồng đèn giấy kính để đi rước đèn quanh xóm. Thật sự rất hoài niệm”.

Đến nơi này check - in với lồng đèn khổng lồ dài 18 mét- Ảnh 10.

Triển lãm lồng đèn đang diễn ra tại Parc Mall (TP.HCM)

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Triển lãm lồng đèn đang diễn ra tại Parc Mall (TP.HCM). Chị Lâm Thị Kim Trang (32 tuổi), Trưởng phòng Marketing của trung tâm thương mại Parc Mall, cho biết tất cả các lồng đèn đều được làm thủ công và hoạt động sẽ diễn ra đến ngày 8.10. 

