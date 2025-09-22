Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Vì sao lồng đèn nón lá cờ đỏ sao vàng được yêu thích năm nay?
Video Đời sống

Vì sao lồng đèn nón lá cờ đỏ sao vàng được yêu thích năm nay?

Võ Hiếu - Khánh Ngân
22/09/2025 04:44 GMT+7

Không chỉ là nơi bày bán những chiếc lồng đèn Trung thu truyền thống, phố lồng đèn Lương Nhữ Học (phường Chợ Lớn, TP.HCM) năm nay còn gây chú ý với mẫu lồng đèn nón lá in Quốc kỳ Việt Nam.

Bước vào những ngày cuối tháng 9, không khí tại phố lồng đèn Lương Nhữ Học (phường Chợ Lớn, TP.HCM) cũng đậm không khí Tết Trung thu hơn. Ngoài mua sắm những chiếc lồng đèn xinh, nhiều gia đình và bạn trẻ còn đến phố lồng đèn để dạo chơi và chụp ảnh dù cứ chiều đến thường hay xuất hiện nhiều cơn mưa giông bất chợt.

Vì sao lồng đèn nón lá cờ đỏ sao vàng được yêu thích năm nay? - Ảnh 1.

Ngoài mua sắm những chiếc lồng đèn xinh, nhiều gia đình và bạn trẻ còn đến phố lồng đèn để dạo chơi và chụp ảnh

ẢNH: VÕ HIẾU

Điểm nhấn đặc biệt trong mùa trung thu năm nay chính là mẫu lồng đèn lấy cảm hứng từ chiếc nón lá Việt Nam, khoác lên mình sắc đỏ tươi thắm và rực rỡ với ngôi sao vàng năm cánh trên đỉnh. Sự kết hợp giản dị mà thiêng liêng ấy không chỉ làm chiếc lồng đèn bừng sáng giữa muôn vàn ánh đèn, mà còn gợi lên niềm tự hào dân tộc khi năm 2025 đất nước kỷ niệm những ngày lễ lớn với những cột mốc đặc biệt.

Vì sao lồng đèn nón lá cờ đỏ sao vàng được yêu thích năm nay? - Ảnh 2.

mẫu lồng đèn lấy cảm hứng từ chiếc nón lá Việt Nam, khoác lên mình sắc đỏ tươi thắm và rực rỡ với ngôi sao vàng năm cánh trên đỉnh

ẢNH: VÕ HIẾU

Vì sao lồng đèn nón lá cờ đỏ sao vàng được yêu thích năm nay? - Ảnh 3.

Rất nhiều mẫu lồng đèn kết hợp chiếc nón lá tô nền đỏ ngôi sao vàng năm cánh

ẢNH: VÕ HIẾU

Sản phẩm không chỉ mang nét độc đáo, gợi nhớ đến biểu tượng văn hóa truyền thống, mà còn thổi vào không gian phố lồng đèn tinh thần tự hào dân tộc. Ngay từ khi vừa xuất hiện, chiếc lồng đèn này đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Vì sao lồng đèn nón lá cờ đỏ sao vàng được yêu thích năm nay? - Ảnh 4.

Ngay từ khi vừa xuất hiện, chiếc lồng đèn này đã thu hút sự chú ý của nhiều người

ẢNH: VÕ HIẾU

Vì sao lồng đèn nón lá cờ đỏ sao vàng được yêu thích năm nay? - Ảnh 5.

Đây cũng là một xu hướng phù hợp, vừa hiện đại vừa gần gũi với văn hóa Việt Nam

ẢNH: VÕ HIẾU

Khác với những chiếc đèn truyền thống thường trang trí bằng hình cá chép, chim muông, mẫu lồng đèn năm nay mang phong cách mới, kết hợp nón lá với họa tiết quốc kỳ và các biểu tượng lịch sử. Đây cũng là một xu hướng phù hợp, vừa hiện đại vừa gần gũi với văn hóa Việt Nam.



Lồng đèn Trung thu phố lồng đèn phố Lương Nhữ Học phố lồng đèn Lương Nhữ Học cờ đỏ sao vàng Quốc kỳ Cờ Việt Nam Tự hào dân tộc
