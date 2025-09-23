Tân sinh viên rời xa vòng tay ba mẹ, lúng túng trước cuộc sống tự lập

Những bỡ ngỡ khi sống xa gia đình

Việc tự đi chợ, nấu cơm, phơi quần áo tưởng chừng đơn giản nhưng lại trở thành thử thách với một số tân sinh viên. Vũ Đỗ Thành Nam, quê Lâm Đồng, tân sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho biết đã bắt đầu cuộc sống tự lập được nửa tháng nay. Nam chia sẻ rằng việc lần đầu xa nhà sống tự lập không tránh khỏi những khó khăn, bỡ ngỡ, từ việc đi lại cho đến giặt giũ, phơi quần áo…

“Ở quê xe cộ không đông đúc như ở đây nên em thấy bị ngộp. Em sử dụng bản đồ để đi nhưng vì chưa quen nên vẫn lạc. Mặc dù chỗ trọ chỉ cách trường gần 2 km nhưng em vẫn thường đi nhầm đường”, Nam kể.

Rời xa vòng tay ba mẹ, tân sinh viên bắt đầu cuộc sống tự lập ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Bên cạnh đó, Nam cũng gặp khó với việc giặt giũ, phơi quần áo. “Lúc ở nhà có mẹ lo cho mọi thứ, giờ tự phơi quần áo, em không biết cách nên đồ cứ bay sang nhà hàng xóm liên tục”, Nam cười nói.

Tương tự, Thào Thị Sê, tân sinh viên Trường ĐH Công thương TP.HCM, cũng bị bỡ ngỡ khi đi chợ và nấu ăn. “Giá cả ở thành phố cao gấp đôi quê em. Lần đầu dùng bếp từ, em để nhiệt cao, cháy đen cả đáy nồi”, Sê kể.

Trong khi đó, Đỗ Quang Minh, tân sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, thì nhớ mãi lần rán đậu hũ “dở khóc dở cười”. “Vì không cho đủ dầu ăn nên đậu dính chặt vào chảo, nát bươn. Khi đi học ở thành phố, điều em nhớ nhất là sự tĩnh lặng, yên bình vào mỗi buổi tối khi màn đêm buông xuống. Một vấn đề nữa là việc kiểm soát chi tiêu để không bị sa đà vào những thứ vô bổ”, Minh chia sẻ.

Để sớm thích nghi với cuộc sống tự lập, Minh cho biết cậu học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè, nghe lời khuyên từ những anh, chị đi trước.

Xa nhà để trưởng thành hơn

Dù lúng túng, các tân sinh viên vẫn đang dần học cách thích nghi với cuộc sống tự lập. Nam cho biết cậu tự đi chợ mua đồ về nấu ăn để tiết kiệm chi phí. Nam kể lúc ở nhà có học được mấy món đơn giản nên bây giờ có thể áp dụng được.

Dù còn nhiều bỡ ngỡ, các bạn trẻ vẫn đang học cách thích nghi với cuộc sống mới ẢNH: THẢO PHƯƠNG

“May mắn là bạn cùng phòng cũng biết nấu ăn nên việc ăn uống của tụi em không gặp trở ngại gì nhiều. Tuy giai đoạn đầu có nhiều bỡ ngỡ nhưng em đang học cách làm quen dần. Khoảng thời gian sinh viên sẽ là giai đoạn tụi em được trải nghiệm và trưởng thành hơn”, Nam chia sẻ.

Còn Trương Dương Cảnh Kỳ, tân sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, thì gặp khó khăn khi bắt chuyện với bạn cùng phòng. Từ tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) vào TP.HCM học, Kỳ thuê ký túc xá tư nhân ở cùng 5 bạn khác. Vì đều là những người xa lạ ở ghép với nhau nên Kỳ gặp khó khăn trong việc giao tiếp, bắt chuyện với các bạn.

Nam sinh chia sẻ: “Phòng có 5 người nhưng em chỉ mới làm quen được 2 bạn còn 3 thành viên còn lại chưa biết phải bắt chuyện thế nào. Vì phòng khá đông người nên em chọn ăn ngoài cho tiện, hôm nào lười thì ở phòng ăn mì gói. Còn việc giặt giũ thì đã có máy giặt nên em không phải lo”.

Để tiết kiệm, Kỳ cho biết đang tìm quán ăn ngon, giá rẻ và tận dụng xe máy cá nhân để đi lại, dù vẫn đang học cách đi đường thành phố. “Việc đi lạc đường diễn ra mỗi ngày”, Kỳ cười nói.

Thạc sĩ Nguyễn Anh Khoa, Phó giám đốc Trung tâm Tham vấn Tâm lý và Hỗ trợ Pháp luật, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, cho biết: “Chuyển từ phổ thông lên đại học là bước ngoặt lớn về học tập, giao tiếp và sinh hoạt. Tân sinh viên khó tránh khỏi lúng túng khi tự lập, nhưng đây cũng là cơ hội để trưởng thành”.

Ông khuyên các bạn trẻ cần xác định rõ mục tiêu học tập và định hướng nghề nghiệp ngay từ năm nhất. “Đại học không phải thời gian để nghỉ ngơi, mà là giai đoạn xây dựng tương lai. Hãy tìm hiểu kỹ năng cần thiết, kết nối với giảng viên và anh chị khóa trên để hiểu rõ ngành học”, thạc sĩ Khoa nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông Khoa cũng khuyến khích tân sinh viên giữ liên lạc với gia đình và kết nối với giảng viên để có thêm động lực và sự an toàn, đặc biệt là với những sinh viên sống xa nhà. “Kết nối không chỉ giảm nỗi nhớ nhà, mà còn giúp các bạn tránh những rủi ro như lừa đảo”, thạc sĩ Khoa nói.