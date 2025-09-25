Mang trung thu đến làng Nủ thắp sáng ước mơ cho các em thiếu nhi

Chiều tối 24.9, tại làng Nủ (xã Phúc Khánh, Lào Cai), T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư phối hợp Tỉnh đoàn Lào Cai tổ chức chương trình Tết Trung thu năm 2025 với chủ đề "Lồng đèn thắp sáng ước mơ".

Chương trình có sự tham dự của chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Lê Hải Long, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư; anh Hoàng Mạnh Linh, Phó bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang vui tết Trung thu cùng các em thiếu nhi làng Nủ ẢNH: XUÂN TÙNG

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang giao lưu với các em thiếu nhi ẢNH: XUÂN TÙNG

Các em thiếu nhi nhận quà tặng của chương trình ẢNH: XUÂN TÙNG

Chia sẻ tại chương trình, chị Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết, mỗi dịp Trung thu, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư cùng các đơn vị đồng hành luôn mong muốn mang đến cho các em nhỏ, dù ở vùng biên giới xa xôi nhất, một mùa Trung thu ấm áp, trọn vẹn tình yêu thương. Năm nay, hành trình "Trung thu gửi trọn yêu thương - Lồng đèn thắp sáng ước mơ" tập trung trao quà cho thiếu nhi tại 248 xã biên giới của Tổ quốc.

"Chúng tôi nỗ lực để có thể mang đến nhiều món quà, thắp sáng ước mơ cho các em thiếu nhi. Dù ở nơi xa nhất, các em vẫn được đón Trung thu ấm áp, giàu tình yêu thương, đồng thời có thêm môi trường học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện", chị Trang nói.

Anh Hoàng Mạnh Linh, Phó bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai, tiếp nhận quà tặng của chương trình ẢNH: XUÂN TÙNG

Tại chương trình, đoàn công tác đã trao nhiều phần quà với tổng trị giá hơn 399 triệu đồng cho các em thiếu niên, nhi đồng ở làng Nủ. T.Ư Đoàn và Hội đồng Đội T.Ư cũng trao tặng công trình Tủ sách thiếu nhi trị giá 50 triệu đồng. Không khí chương trình thêm ấm áp khi các em nhỏ giao lưu, chia sẻ niềm vui đón Trung thu và những ước mơ trở thành cô giáo, bác sĩ… trong tương lai.

Anh Lê Hải Long trao quà cho các em thiếu nhi ẢNH: XUÂN TÙNG

Ông Hoàng Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Khánh, bày tỏ sự xúc động khi làng Nủ vừa trải qua một năm đầy mất mát vì thiên tai.

"Những món quà hôm nay không chỉ mang lại niềm vui tết Trung thu cho các em mà còn tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các em tiếp tục vượt khó, chăm ngoan, học giỏi; là nguồn động viên lớn lao cho chính quyền và nhân dân địa phương", ông Hùng nhấn mạnh.