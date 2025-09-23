Nỗi sợ ống kính: Chuyện nhỏ hay rào cản?

Hễ thấy ai đưa máy ảnh hay điện thoại lên chụp hình là Lâm Gia Bảo, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, lại tìm cách quay đi nơi khác. Bảo thừa nhận cậu không thích chụp hình và có thói quen né tránh camera.



Không phải ai cũng thoải mái, tự tin trước ống kính ẢNH: THẢO PHƯƠNG

“Mình không thích chụp ảnh, chưa bao giờ tự chụp hình và cũng không muốn người khác chụp ảnh mình. Lý do là mình cảm thấy khá tự ti về ngoại hình”, Bảo nói và cho biết vì đang đi học nên việc ngại máy ảnh chưa ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống và các mối quan hệ của bản thân.

Tấm hình gần đây nhất của Bảo là từ tháng 6, trong dịp liên hoan cuối cấp, chụp cùng cả lớp. “Vì là ảnh tập thể nên mình mới chụp, còn bình thường khi đi chơi bạn bè rủ chụp thì mình đều từ chối. Mọi tài khoản mạng xã hội của mình cũng không có hình ảnh cá nhân, mình sợ ảnh bị đăng lên mạng rồi mọi người soi mói, bình luận”, Bảo chia sẻ.

Những bạn trẻ như Bảo không hiếm. Trái với hình dung rằng thế hệ trẻ thích chụp ảnh, thích check-in, một số lại rơi vào trạng thái sợ ống kính.

Có những bạn trẻ sợ máy ảnh, ngại xuất hiện trước ống kính ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Đỗ Thị Quỳnh Hương, sinh viên Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, thẳng thắn chia sẻ: “Mình không biết tạo dáng nên khi chụp ảnh trông rất sượng. Hơn nữa, chụp ảnh mất nhiều thời gian: phải trang điểm, học cách tạo dáng, chọn góc chụp đẹp, lựa ảnh, chỉnh sửa… Điều đó khiến mình áp lực vì phải lên hình thật đẹp. Mạng xã hội bây giờ toàn mấy bạn xinh lung linh, da trắng, dáng đẹp, điều đó cũng khiến mình áp lực không muốn lên hình. Do đó, mình thường né máy ảnh, chỉ thích chụp cảnh vật”.

Ngoài ra, yếu tố riêng tư cũng khiến nhiều người dè dặt. Võ Phan Hoài Sơn (23 tuổi), ngụ tại đường số 10, P.Hiệp Bình, TP.HCM (trước đây là P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức), cho biết: “Mình ngại việc người khác đăng ảnh của mình lên mạng xã hội. Mỗi khi đi đâu nếu bạn bè có chụp ảnh quay hay video mình hay nói chụp để làm kỷ niệm chứ đừng đăng lên mạng. Nếu có đăng thì mình mong chỉ để chế độ bạn bè để những ai thân quen mới thấy”.

Theo thạc sĩ tâm lý Trần Văn Toản, giảng viên, chuyên gia tâm lý tại Trung tâm đào tạo và chăm sóc tinh thần Ý Tưởng Việt, về bản chất, động cơ của việc chụp ảnh là để lưu giữ hoặc chia sẻ, đăng tải trên mạng xã hội. Tuy nhiên, với những người hướng nội, tự ti ngoại hình hoặc có vấn đề tâm lý, họ thường lo ngại việc hình ảnh được chia sẻ công khai sẽ bị đón nhận, đánh giá ra sao.



“Một số bạn trẻ có thể thấy hơi khó xử khi bị chụp hình, quay phim. Nguyên nhân thường là tự ti ngoại hình, chưa quen với sự chú ý hoặc lo người khác bình phẩm. Ở mức độ nhẹ, sự lo ngại này chỉ diễn ra trong tình huống cụ thể và biến mất sau đó. Nhưng nếu nặng hơn, một số người không chỉ sợ camera mà còn lo hãi nhiều tình huống xã hội khác như giao tiếp, thuyết trình, ăn uống nơi công cộng… kèm các triệu chứng tim đập nhanh, đỏ mặt, run tay, khó thở”, thạc sĩ Toản phân tích.

Theo chuyên gia, trong một số lĩnh vực, nỗi sợ camera sẽ trở thành trở ngại lớn ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Theo chuyên gia, việc ngại chụp ảnh có thể gây ảnh hưởng nhất định. Trong học tập, công việc, đặc biệt ở những ngành nghề như giảng dạy, truyền thông, kinh doanh, du lịch… việc xuất hiện trước ống kính là bắt buộc. Khi đó, nỗi sợ camera trở thành trở ngại lớn.

“Trong đời sống số, hồ sơ cá nhân không chỉ là văn bản mà còn gắn liền với hình ảnh, video trên mạng. Việc né tránh chụp ảnh có thể khiến giới trẻ mất đi cơ hội xây dựng “dấu ấn” cá nhân. Thậm chí, trong tương tác xã hội, từ chối chụp ảnh tập thể đôi khi dễ bị hiểu lầm là lạnh lùng hay không hòa đồng. Các bạn nên tập suy nghĩ tích cực, xem chụp ảnh là trải nghiệm lưu giữ kỷ niệm, không phải cuộc kiểm tra ngoại hình. Sự tự nhiên đôi khi chính là dấu ấn riêng. Việc tự chấp nhận bản thân sẽ giúp các bạn thoải mái hơn khi đứng trước ống kính”, thạc sĩ Toản chia sẻ.