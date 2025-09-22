Mối nguy đằng sau chụp ảnh chung với thần tượng qua công nghệ AI

Chụp ảnh chung với thần tượng

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện trào lưu chụp ảnh chung với thần tượng mang tên chụp photobooth AI.

Chỉ cần tải ảnh cá nhân, chọn khung photobooth có sẵn, hệ thống sẽ tự động ghép gương mặt thần tượng là những người nổi tiếng vào bức ảnh. Trong tích tắc, người trẻ dễ dàng có ngay tấm ảnh như thể bản thân vừa được gặp gỡ cùng các diễn viên, nghệ sĩ, ca sĩ, những tên tuổi đình đám của showbiz Hàn, showbiz Việt…

Trên TikTok và Threads, những video hướng dẫn tạo ảnh photobooth AI với thần tượng nhận hàng trăm ngàn lượt xem. Không ít người trẻ còn lập hẳn album "ảnh kỷ niệm" với thần tượng để khoe cùng bạn bè.

Nhiều người trẻ chụp ảnh chung với thần tượng bằng ứng dụng tích hợp công nghệ AI ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nguyễn Thùy An, sinh viên Trường CĐ Công thương TP.HCM, chia sẻ: "Mình mê nhóm Blackpink lắm, khi thấy mọi người đăng ảnh photobooth AI với Lisa (thành viên của nhóm), mình cũng thử. Lúc nhận được ảnh, cảm giác rất vui, như thật sự được chụp cùng thần tượng".

Đỗ Phước Tuấn (26 tuổi, ngụ ở chung cư Opal Garden, P.Hiệp Bình, TP.HCM; trước đây là P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho hay: "Mình dùng thử ứng dụng chụp ảnh photobooth AI để tạo ảnh đăng story. Không ngờ là bức ảnh chụp cùng nghệ sĩ mình yêu mến là Joo Woo Jae nhận được nhiều tim".

Không ít người trẻ cũng kể, ứng dụng photobooth AI đã và đang mang lại sự hứng thú. Vì lẽ đó, họ thường sử dụng để tạo ảnh đăng mạng xã hội.

Một tấm ảnh được chụp bằng ứng dụng photobooth AI, bên phải là một nghệ sĩ của một nhóm nhạc nổi tiếng người Hàn Quốc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Có thể là cái bẫy công nghệ

Kỹ sư công nghệ thông tin Đỗ Thanh Tuấn (27 tuổi, làm việc tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ LPC (P.Phước Long, TP.HCM; trước đây là P.Phước Bình, TP.Thủ Đức, TP.HCM), cho biết tham gia trào lưu chụp ảnh cùng thần tượng qua ứng dụng photobooth AI có thể nhận được niềm vui ngắn hạn nhưng song song đó là nỗi lo dài hạn.

"Phía sau những bức ảnh lung linh là nhiều nguy cơ tiềm ẩn, có thể là cái bẫy công nghệ", anh Tuấn nói và phân tích: "Có nhiều ứng dụng photobooth AI không rõ nguồn gốc. Khi tải ảnh lên, đồng nghĩa đã vô tình cung cấp thông tin nhạy cảm như khuôn mặt, đặc điểm nhận diện sinh trắc học. Một khi dữ liệu này bị khai thác, hậu quả rất khó lường. Ngoài ra, ảnh ghép AI ngày càng tinh vi, khó phân biệt với thật. Thế nên nếu lạm dụng, ảnh photobooth AI có thể bị biến tướng thành deepfake (công nghệ trí tuệ nhân tạo để tạo ra hình ảnh, video và bản ghi âm giả mạo có sức thuyết phục – PV), sử dụng để bôi nhọ, lừa đảo, hoặc phát tán tin giả. Đây là rủi ro lớn với cả thần tượng lẫn người dùng. Chưa kể việc sử dụng hình ảnh thần tượng mà chưa có sự đồng ý có thể bị coi là xâm phạm bản quyền. Không ít công ty giải trí của Hàn Quốc đã từng có những cảnh báo về việc người hâm mộ dùng hình ảnh nghệ sĩ để chế tác nội dung AI".

Tạo ảnh với ứng dụng photobooth AI có thể đem lại niềm vui ngắn hạn nhưng sau đó là nỗi lo dài hạn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nguyễn Hoàng Anh, sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, cho biết đã từng khá thoải mái tạo ảnh chụp cùng thần tượng qua ứng dụng photobooth AI. "Nhưng sau đó nghe bạn bè cảnh báo không nên, mình cảm thấy lo. Đúng là nếu bị kẻ xấu lợi dụng ảnh của mình vào mục đích xấu thì thật nguy hiểm", Anh nói.

Anh Tuấn cảnh báo: "Người dùng, đặc biệt là người trẻ, cần thận trọng khi cấp quyền truy cập ảnh cho các ứng dụng lạ. Ảnh chân dung là dữ liệu nhạy cảm, có thể bị lợi dụng để mở khóa điện thoại, giả mạo danh tính, hoặc thậm chí dùng trong các vụ lừa đảo tài chính".

Trước thực tế người trẻ hay tham gia vào những trào lưu ghép ảnh trên mạng xã hội như trò giải trí, anh Tuấn khuyến nghị, để an toàn thì cần phải tỉnh táo.

"Chỉ nên sử dụng những nền tảng, ứng dụng uy tín, có chính sách bảo mật rõ ràng. Phải hạn chế đăng ảnh thật 100%. Thay vào đó, có thể dùng ảnh đã chỉnh sửa, hoặc giảm độ phân giải trước khi tải lên. Khi chia sẻ trên mạng, cần ghi chú "ảnh ghép AI" để tránh gây hiểu lầm", anh Tuấn nói.

"Photobooth AI ghép ảnh cùng thần tượng đang là trò vui mới của nhiều người trẻ, giúp thỏa mãn ước mơ tiếp cận thần tượng trong chớp mắt. Nhưng bên cạnh sự tiện lợi là lỗ hổng bảo mật và rủi ro khó lường. Vì thế, cần có ý thức bảo vệ bản thân", anh Tuấn lưu ý thêm.