Những cảnh báo khi 'bắt trend' làm tượng từ AI

Khi lướt mạng xã hội, cư dân mạng dễ dàng thấy hình ảnh những bức tượng được làm từ AI sống động, độc đáo, nhìn không khác gì người thật.

Anh Lê Quốc Việt (36 tuổi), làm công việc bảo dưỡng xe mô tô phân khối lớn tại P.Thới An, TP.HCM (trước đây là P.Thạnh Xuân, Q.12), là một trong những người mê mẩn trào lưu này. Bức ảnh anh chụp cùng chiếc xe yêu thích, được AI biến thành tượng, đã khiến bè bạn trên mạng xã hội thích thú vì giống y như thật.

Tượng của anh Việt làm từ AI được nhận xét là rất giống anh ẢNH: NVCC

Anh Việt chia sẻ: "Dù chỉ là sản phẩm công nghệ, nhưng quả thật, hình ảnh do AI tạo ra trông rất thật. Mình thấy cách thực hiện cũng không quá phức tạp. Mình sử dụng Gemini trên Google, nhập câu lệnh mô tả rồi chờ khoảng 10 giây là có ngay hình ảnh như ý. Tuy tượng làm đẹp thật đấy, nhưng mình nghĩ mọi người cần cẩn thận với vấn đề bảo mật thông tin khi dùng các công cụ AI này".

Anh Việt cho rằng mọi người cần cẩn thận với vấn đề bảo mật thông tin khi dùng AI tạo hình ẢNH: NVCC

Tương tự, anh Trần Nguyên Quân (31 tuổi), thành viên của câu lạc bộ bắn cung Tân Bình (TP.HCM), cũng hào hứng tham gia trào lưu bằng cách tạo một bức tượng mô phỏng hình ảnh anh đang giương cung. Anh Quân nhận xét: "Trò này rất vui, mang lại cho mình cảm giác mới lạ. Hơn nữa, hình ảnh nó tạo ra đậm chất cá nhân. Cách làm thì cực kỳ đơn giản, chỉ cần nhập lệnh kèm hình ảnh mình muốn là xong. Mình thấy trào lưu này mới "nổ" ra nhưng được cộng đồng hưởng ứng rất nhiệt tình, tạo cơ hội để mọi người tương tác và giải trí cùng nhau".

Tượng anh Quân giương cung khiến bạn bè không khỏi trầm trồ vì quá ngầu ẢNH: NVCC

Tuy nhiên, anh Quân cũng lưu ý rằng: "Vui thôi đừng vui quá! Chúng ta không nên quá lạm dụng AI vì có thể dẫn đến rủi ro lộ thông tin cá nhân. Bên cạnh đó, AI còn khiến mình phụ thuộc vào công nghệ, làm giảm khả năng tư duy và sáng tạo".

Hoàng Tấn Dũng, học sinh Trường THCS Điện Biên (TP.HCM), cũng bị cuốn hút bởi trào lưu này. Dũng chia sẻ: "Em thấy công nghệ này rất thú vị, như thể mình đang chạm vào tương lai vậy. Chỉ cần kiên nhẫn thử vài lần, nhập mô tả rõ ràng là có thể tạo ra bức tượng đúng như ý muốn. Sau một thời gian mày mò, thấy bức tượng hiện lên đúng như phong cách mà em mong đợi. Lúc đó, em có cảm giác như mình vừa tạo ra một tác phẩm nghệ thuật thật sự".

Dũng tự làm tượng chính mình ẢNH: NVCC

Ấy thế, Dũng cũng bày tỏ lo ngại khi thấy một số người dùng hình ảnh của người khác để tạo tượng mà không xin phép. Dũng nói: "Theo em, mọi người nên dùng AI một cách văn minh, không tạo nội dung xấu hay bôi nhọ người khác để công nghệ thực sự mang lại niềm vui và cảm hứng".

Anh Lâm Nhật Minh (30 tuổi), làm việc trong lĩnh vực truyền thông tại Nhật Minh Marcom (TP.HCM), thì chia sẻ kinh nghiệm tạo tượng AI bằng mô hình Nano Banana của Google DeepMind. Theo anh Minh, công cụ này có khả năng biến mô tả văn bản thành hình ảnh sắc nét, đồng thời cho phép chỉnh sửa và giữ sự nhất quán của nhân vật.

Có quá nhiều Nhật Minh trong bức ảnh này ẢNH: NVCC

Anh Minh hướng dẫn: "Để có kết quả tốt, bạn cần chuẩn bị ảnh gốc rõ nét, tốt nhất là ảnh chân dung. Sau đó, bạn viết câu lệnh chi tiết, ví dụ như mô tả kiểu tượng, chất liệu hay bối cảnh. Bạn nên thử nhiều phiên bản và chọn bức ảnh ưng ý nhất. Quan trọng là phải kiên nhẫn vì AI thường không cho ra kết quả hoàn hảo ngay từ lần đầu".

Anh Minh chia sẻ thêm: "Có lần bạn mình nhờ tạo tượng, nhưng AI lại tạo ra một nhân vật hoàn toàn khác. Mình đùa rằng: "AI hay thật, biết cả khuôn mặt người yêu tương lai của bạn luôn". Tuy nhiên, mình nghĩ mọi người nên sử dụng AI một cách có trách nhiệm, chú ý đến vấn đề bản quyền và quyền riêng tư. Không nên dùng ảnh của người khác khi chưa được phép. Đặc biệt, không lạm dụng AI để tạo nội dung deepfake hoặc gây hiểu nhầm. AI là công cụ sáng tạo, nhưng trách nhiệm sử dụng luôn thuộc về chúng ta".

Theo thạc sĩ Trần Tuấn Dũng, giảng viên Bộ môn An toàn thông tin, Khoa Mạng máy tính và truyền thông, Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM, nhiều ứng dụng chỉnh sửa ảnh bằng AI đòi hỏi quyền truy cập sâu vào thiết bị, từ thư viện ảnh, camera đến dữ liệu cá nhân như vị trí GPS, danh bạ, lịch sử duyệt web hay thông tin thiết bị…

Thạc sĩ Dũng cho rằng: "Người dùng nên chủ động giới hạn quyền, chỉ cấp ở mức tối thiểu. Bạn nên tránh tải lên những hình ảnh nhạy cảm như giấy tờ tùy thân, dữ liệu tài chính... Quan trọng hơn, bạn cần cảnh giác trước khả năng hình ảnh giả mạo do AI tạo ra. Sự an toàn thực chất phụ thuộc vào cách chúng ta sử dụng công nghệ".

Thạc sĩ Dũng nói rằng trong trong trường hợp chính sách bảo mật thiếu minh bạch, dữ liệu không chỉ phục vụ cho việc xử lý ảnh mà còn có thể bị tận dụng để huấn luyện AI, cá nhân hóa trải nghiệm hoặc chia sẻ cho bên thứ ba. Khi hệ thống gặp sự cố an ninh, nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân là khó tránh khỏi. Vì vậy, người dùng cần cẩn trọng hơn khi tạo ảnh bằng AI.