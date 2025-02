Sau khi chụp ảnh cho người yêu là… bị đòi chia tay

Tình cảm suýt "toang" vì chuyện chụp ảnh

Anh Nguyễn Tiến Thành (30 tuổi), làm việc ở 1621/3 An Phú Đông (Q.12, TP.HCM), kể: "Dịp Valentine vừa qua, cùng người yêu đi du lịch ở Măng Đen (tỉnh Kon Tum). Không ngờ là mối tình gần 3 năm suýt đổ vỡ chỉ vì… chuyện chụp ảnh".

Anh Thành cho biết: "Người yêu nói tôi chụp ảnh để đăng Facebook, Instagram. Nhưng sau khi thấy hình thì chê ảnh quá xấu. Chê tôi không biết canh góc để người cao hơn, chụp khiến người giống như bị tăng cân… Sau khi "xị" mặt ra thì giận hờn, tôi phải năn nỉ nguyên một buổi mới nguôi giận".

Vì buồn, chàng trai này kể với bạn thân. Nào ngờ người bạn cũng rơi vào cảnh tương tự. "Hình như chuyện của tôi không hề ngoại lệ. "Đấng mày râu" hay bị người yêu chê chụp ảnh xấu", anh Thành tiếp tục cho hay.

Không ít chàng trai lo lắng và áp lực khi nửa kia nhờ chụp ảnh ẢNH MINH HỌA: THANH NAM

Trên Threads, có thành viên đăng bài với chủ đề "có ai bị người yêu giận chỉ vì chuyện chụp ảnh không" đã thu hút sự đồng cảm của nhiều người. Theo đó, không ít thành viên cho hay "chuyện diễn ra như cơm bữa", "tôi bị hoài", "hầu như lần nào đi chơi chung mà chụp ảnh cho người yêu thì cũng gây với nhau"…

Đỗ Thành Tiến (26 tuổi), làm việc ở 4A Đinh Bộ Lĩnh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), kể lại: "Đi du lịch với người yêu 3 lần, thì cả 3 lần… suýt toang. Dù tôi phải "lăn xả" để chụp ảnh cho người yêu nhưng bị chê, thế là cãi nhau rồi đòi chia tay".

Tương tự, Nguyễn Hoàng Khánh, sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng, nói: "Một trong những lý do khiến mình và người yêu liên tục "lình xình", "mặt nặng mặt nhẹ" với nhau là chuyện chụp ảnh. Đang yên đang lành, cứ hễ người yêu nhờ chụp ảnh là bắt đầu có chuyện. Mình vẫn thấy ảnh đẹp, nhưng cô ấy (người yêu Khánh – PV) lại không ưng ý. Bắt chụp lại, mình cũng thực hiện. Nhưng cứ bị chê xấu".

Xoay quanh chuyện chụp ảnh của những cặp đôi yêu nhau cũng có lắm chuyện bi hài ẢNH MINH HỌA: THANH NAM

Nguyễn Trà My, sinh viên Trường ĐH Phạm Văn Đồng (tỉnh Quảng Ngãi), thừa nhận: "Con gái thích có ảnh đẹp để đăng mạng xã hội "sống ảo". Nhưng không ít anh chàng hình như chẳng có khiếu chụp ảnh. Mặt đang thon, nhưng qua tay máy người yêu, mặt trở nên to hơn. Đang cao, người yêu chụp ảnh trở thành như nấm lùn. Chưa kể nhiều khi chụp ảnh mà dính thùng rác, đầu bù tóc rối… vẫn chẳng thèm nói để chỉnh sửa mà cứ chụp". My nói thêm: "Là mình đang kể về… người yêu của mình".

Vũ Thị Thảo Ngân, sinh viên Trường ĐH Đồng Nai, kể: "Người yêu mình 9 điểm. Đẹp trai, ga lăng, học giỏi, cưng chiều mình… 1 điểm nữa để được điểm tuyệt đối là chụp ảnh cho mình quá xấu".

Cũng chính vì thế mà Ngân cho biết "thà mình chụp ảnh selfie chứ không dám nhờ người yêu chụp ảnh. Có khi anh ấy chụp cho mình 100 tấm mà… chẳng thấy tấm nào đẹp để đăng lên mạng xã hội cả".

Nhiều chàng trai kể rất lo lắng mỗi khi nửa kia "nghiệm thu" ảnh mà bản thân vừa chụp ẢNH MINH HỌA: THANH NAM

Lắm chuyện bi hài

Xoay quanh chuyện chụp ảnh của những cặp đôi yêu nhau cũng có lắm chuyện bi hài. Hoàng Văn Quý (25 tuổi), ngụ ở chung cư Ehome 3 (Q.Bình Tân, TP.HCM) kể thời gian đầu mới quen nhau, khi cùng du lịch ở biển Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), người yêu sau khi xem ảnh Quý vừa chụp là… muốn về.

"Lúc đó mình không hiểu lý do vì sao mình hỏi gì cô ấy cũng im, mặt cứ quạu quạu khó chịu. Hóa ra vì… chê ảnh mình chụp xấu", Quý kể.

Anh Nguyễn Hải Phương (31 tuổi), làm việc ở 2C Phổ Quang (Q.Tân Bình, TP.HCM), cho biết: "Không ít lần tôi… quê một cục vì người yêu gắt gỏng nơi đông người như: quán cà phê, bãi biển. Lý do vì chê những tấm ảnh tôi chụp. Hóa thân làm phó nháy, chiều người yêu hết cỡ, muốn chụp kiểu nào cũng làm theo, vậy mà bị chửi te tua".

Nguyễn Thành Trung, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, kể: "Câu nói mà mình nghe nhiều nhất từ người yêu có lẽ là "em chụp cho anh đẹp thế này mà anh chụp cho em xấu hoắc vậy". Nói thật là nhiều khi bị người yêu cau có, chê bai đủ điều trước mặt người khác cũng rất ngại".

Dưới bài đăng với chủ đề "có ai bị người yêu giận chỉ vì chuyện chụp ảnh không" trên Threads, nhiều thành viên nam cho hay: "Bị người chặn tài khoản mạng xã hội vì xem cả kho ảnh không có "tấm nào ra hồn", chỉ toàn ảnh xấu", "Người yêu nhờ làm gì mình cũng sẵn sàng, trừ việc chụp ảnh. Mỗi lần người yêu nói "chụp cho em tấm ảnh" là thấy lo lo, căng thẳng, ngột ngạt vô cùng. Chụp xong, nín lặng hồi hộp chờ người yêu đánh giá nhận xét"…

Có người thì nói: "Người yêu nhờ gì cũng sẽ làm. Riêng chuyện nhờ chụp ảnh thì từ chối cho bình yên sóng lặng".

Nhiếp ảnh gia Thái Nguyễn (28 tuổi), chủ tiệm ảnh trên đường Hồ Văn Huê (Q.Phú Nhuận, TP.HCM), chia sẻ: "Các chàng trai có người yêu thích chụp ảnh, nên dành thời gian xem và thực hiện theo các bài hướng dẫn về bí quyết chụp ảnh đẹp, cách chỉnh sửa ảnh trên điện thoại, sử dụng các app (ứng dụng – PV) chụp ảnh… Những bí quyết này có nhiều trên YouTube, Facebook, TikTok. Khi đó sẽ cải thiện kỹ năng chụp ảnh, chắc hẳn sẽ làm hài lòng nửa kia".