Chụp ảnh ngày tết, đừng bỏ qua nơi này...

Hẻm trở thành điểm đến hấp dẫn ngày tết

Chị Lê Nguyễn Bình An (35 tuổi), cho biết mỗi năm người dân trong khu phố đều đóng góp tiền để trang trí các tiểu cảnh đón tết. Không chỉ thu hút khách đến chụp ảnh, nơi này còn mang lại không gian đậm đà hương vị tết xưa. Theo chị An, truyền thống này đã được duy trì từ 5 năm trước đến giờ. "Gần tết người dân khu phố sẽ quyên góp tiền để trang trí. Chi phí để hoàn thiện 4 tiểu cảnh mô phỏng không khí tết xưa là hơn 50 triệu đồng", chị An nói.

Lan thích thú với không gian tại khu hẻm 115 Nguyễn Công Hoan (Q.Phú Nhuận) ẢNH: KIM NGỌC NGHIÊN

Con hẻm trở thành điểm đến hấp dẫn, người dân nơi đây rất niềm nở, vui vẻ, họ chỉ có yêu cầu duy nhất là khách đến giữ gìn trật tự, vệ sinh chung. Người dân tại đây rất ngạc nhiên khi thấy con hẻm nổi tiếng trên mạng xã hội, thu hút nhiều người đến mỗi ngày.

"Những người đến đây đều có ý thức, không gây phiền toái cho cư dân xung quanh. Cứ gần tết là nhiều nhà trong xóm cùng nhau trang trí, mỗi người một việc rất vui. Việc này tạo ra không gian đậm chất tết xưa, mà còn là cơ hội gắn kết tình làng nghĩa xóm", chị An chia sẻ.

Khu hẻm nhộn nhịp vào dịp cuối tuần ẢNH: KIM NGỌC NGHIÊN

Đỗ Nguyễn Bội Ngọc (29 tuổi), người dân sống tại khu phố cho biết chủ đề trang trí năm nay mang đậm dấu ấn tết xưa, với các tiểu cảnh như lồng đèn, dây pháo đỏ được treo khắp nơi. Công việc trang trí được bắt đầu từ tháng 12 dương lịch, trong đó lồng đèn được đặt từ TP.Hội An (tỉnh Quảng Nam). Các món bánh mứt tết thật được bài trí đẹp mắt, trong khi dây pháo và bánh chưng giả được làm thủ công để tiết kiệm chi phí.

Một số gia đình chụp ảnh kỷ niệm tại hẻm 115 Nguyễn Công Hoan (Q.Phú Nhuận) ẢNH: KIM NGỌC NGHIÊN

Thu hút người trẻ đến "check-in"

Đối với người dân nơi đây, việc trang trí không chỉ là niềm vui của ngày tết mà còn là cách để thế hệ trẻ thêm hiểu và trân trọng giá trị truyền thống

Ngô Thị Lan (28 tuổi), sinh sống tại Q.8 (TP.HCM), cho biết: "Gần đây, con hẻm này nổi tiếng trên mạng xã hội. Mình tìm đến đây để chụp ảnh, cảm nhận được không khí tết xưa thật gần gũi”.

Lan nhận xét những tiểu cảnh được trang trí rất tinh tế và sống động. Không gian tại con hẻm vẫn giữ được sự yên bình và ấm cúng, giúp cô nhớ lại những kỷ niệm tết ngày xưa.

Kim Hoàng rạng rỡ với tà áo dài ẢNH: KIM NGỌC NGHIÊN

Cùng chung cảm nhận, Nguyễn Bảo Nam, sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM cho biết: "Lần đầu tiên đến đây, mình cảm nhận được một không gian hoàn toàn khác biệt so với những nơi khác trong thành phố. Các tiểu cảnh tết không chỉ đẹp mà còn chứa đựng nhiều ý nghĩa về truyền thống. Người dân trong khu phố thân thiện, vui tính”.

Nam cho biết rất ấn tượng với sự sáng tạo của người dân trong hẻm, cách họ tái hiện không khí tết xưa qua các chi tiết nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Mặc dù đông khách, nhưng mọi người đều rất lịch sự, tôn trọng không gian, điều đó khiến Nam cảm thấy thoải mái khi chụp ảnh và tận hưởng không khí tết ở đây.

Bội Ngọc cho biết trang trí tết là cách để thế hệ trẻ thêm hiểu và trân trọng giá trị truyền thống ẢNH: KIM NGỌC NGHIÊN

Trong tà áo dài truyền thống, nhẹ nhàng tạo dáng bên những chiếc lồng đèn đỏ rực rỡ Phạm Huỳnh Kim Hoàng (29 tuổi), sinh sống tại Q.10 (TP.HCM) cho biết: "Mình rất thích không khí ở đây, đặc biệt là khi đứng dưới những chiếc lồng đèn xinh xắn. Lồng đèn tượng trưng cho sự may mắn và bình an. Khi mặc áo dài, hòa mình vào không gian tết xưa mình thêm yêu những giá trị cổ truyền".

Hoàng cho biết rất vui vì được trải nghiệm không khí tết xưa giữa lòng thành phố. Những chiếc lồng đèn treo khắp nơi không chỉ tạo nên vẻ đẹp ấm cúng, mà còn giúp cô cảm nhận được sự bình yên, giống như những ngày tết xưa trong ký ức của ông bà kể lại.