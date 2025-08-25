Người trẻ đưa Tết Độc lập lan tỏa khắp mạng xã hội

Những khoảnh khắc hòa cùng ngày vui lớn của dân tộc

Trong số đó, đoạn clip do Phạm Minh Duy (25 tuổi, ngụ tại P.Cát Linh, Hà Nội; trước là P.Cát Linh, Q.Đống Đa, Hà Nội), đăng tải trên mạng xã hội nhanh chóng trở nên xu hướng, thu hút lượng tương tác "khủng" và nhiều bình luận tích cực. Đoạn video ghi lại cảnh người già, người trẻ và cả em nhỏ hòa mình nhảy múa, ca hát giữa phố phường rợp cờ đỏ sao vàng, tràn ngập tiếng cười và niềm vui dịp Tết Độc lập.

Minh Duy cho biết khi đăng tải không ngờ rằng video lại tạo được hiệu ứng lớn đến vậy. "Khi đăng tải mình chỉ hy vọng nội dung này được vài nghìn người xem thôi vì tài khoản Instagram này mình mới lập và hoạt động gần đây. Ban đầu lúc bấm máy và chỉnh sửa, mình chỉ mong những hình ảnh này sẽ tiếp cận được nhiều người nhất có thể, cả trong và ngoài nước, để mọi người thấy được Việt Nam ta đẹp và đặc biệt như thế nào," Minh Duy nói và kể: "Hôm đó mình đang từ đường Cầu Giấy về, trên đường đã thấy đoàn người đi bộ rất đông hướng về quảng trường Ba Đình. Mặc dù cũng muốn nghỉ ngơi một chút sau chuyến công tác, nhưng linh tính mách bảo là mình nên cầm máy lên và đi xem không khí như thế nào rồi về, chứ không có ý định sẽ xem hợp luyện diễu binh".

ẢNH: MINH DUY

Khoảnh khắc Minh Duy chụp lại người dân trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng rạng rỡ xuống phố mừng dịp Tết Độc lập ẢNH: MINH DUY

Duy kể rằng ban đầu định đi theo dòng người từ sân vận động Hàng Đẫy ra phố Nguyễn Thái Học, nhưng vì ra hơi muộn, tầm 4 giờ 30 (ngày 21.8) nên đường quá đông. "Mình vòng lại, đi xuyên một con ngõ ra phố Hàng Cháo. Từ trong ngách đã nghe thấy tiếng nhạc, khi đến nơi mới thấy các bác đang nhảy múa rất vui", Duy nhớ lại và cho biết thêm: "Mình là người thích chụp ảnh, quay phim lại những thứ đời thường. Hôm đó, thực sự chỉ là vô tình bắt gặp nên ghi lại thôi. Nên khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, mình không thể bỏ lỡ được".

Duy kể thêm, trong khoảng 40 phút đứng ghi hình, một tay cầm máy ảnh, một tay cầm điện thoại để quay, chỉ mong lưu giữ được càng nhiều khoảnh khắc càng tốt.

Người mẹ bế con trên tay, em bé đội nón lá, tay cầm cờ đỏ sao vàng, hòa chung niềm vui dịp đại lễ ẢNH: MINH DUY

Về không khí tại phố Hàng Cháo lúc ấy, Duy cho rằng mọi thứ đều rất tự phát, nhưng cũng đầy hứng khởi. "Một nhóm các cô mặc áo dài và mấy bác lớn tuổi là hàng xóm trong khu. Họ nhảy múa, rồi người đi đường thấy vui quá nên dừng lại quay phim, chụp hình và cũng tham gia luôn", anh kể.

Chứng kiến video của mình nhận được sự quan tâm lớn, Phạm Minh Duy không giấu nổi niềm vui. "Mình cảm thấy rất vui vì những hình ảnh đáng yêu ấy đã chạm được đến công chúng. Có những bạn còn bảo trông giống AI, mình cho đó là một lời khen vì thực sự những hình ảnh đó rất hiếm thấy trong cuộc sống thường ngày", Duy chia sẻ thêm.

Đối với Minh Duy, đoạn clip không chỉ đơn thuần là hình ảnh lưu giữ kỷ niệm dịp đại lễ, mà còn là cách truyền tải thông điệp giản dị về tình yêu nước. "Mình nghĩ nội dung này đã thể hiện rõ tình yêu quê hương, đất nước qua những điều nhỏ bé, bình dị nhất xung quanh ta. Đồng thời, nó cũng cho thấy Hà Nội mùa Tết Độc lập năm nay thực sự đặc biệt", Duy nhấn mạnh.

Clip Minh Duy ghi lại cảnh người dân hòa mình trong điệu nhảy, lời ca giữa phố phường rợp cờ đỏ sao vàng mừng đại lễ "viral" khắp mạng xã hội

Khắc sâu hơn tình yêu quê hương, đất nước

Không chỉ có những khung hình về phố phường Hà Nội rực rỡ cờ hoa, một video khác được chia sẻ trên nền tảng Tiktok của Nguyễn Thu Hà (23 tuổi, ngụ tại xã Trung Hội, tỉnh Thái Nguyên) cũng gây ấn tượng mạnh với gần 300.000 lượt xem. Clip ghi lại hình ảnh một cụ ông trên ngực áo đeo đầy huy chương, ân cần quàng chiếc khăn in hình lá cờ đỏ sao vàng cho một vị du khách nước ngoài.

"Mình làm ở gần đó, trên phố Bà Triệu, vô tình thấy cụ ông đi ngang và hô lớn "Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm" đầy tự hào. Đây là lần thứ hai mình vô tình gặp ông. Ngay lúc đó, hai nữ du khách bắt gặp khoảnh khắc ấy đã giơ tay bày tỏ sự yêu thích ông. Thấy vậy, ông liền tiến đến bắt chuyện, rồi sẵn sàng tặng lại hai nữ du khách chiếc mũ và khăn, sau đó còn vui vẻ chụp ảnh làm kỷ niệm", Hà kể lại.

Clip Thu Hà ghi lại hình ảnh một cụ ông ân cần choàng khăn in cờ đỏ sao vàng cho du khách nước ngoài

Thu Hà cho biết: "Ban đầu mình không nghĩ đoạn clip lại nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy. Lúc ấy, mình chỉ cảm thấy đây là một khoảnh khắc ý nghĩa trong ngày lễ nên muốn đăng lên để bạn bè cùng xem. Khi thấy mọi người hưởng ứng tích cực, mình rất vui, bởi điều đó thể hiện lòng yêu nước, sự biết ơn và niềm tự hào dân tộc sâu sắc từ các thế hệ. Mình tin rằng những thước phim tương tự sẽ góp phần giúp các bạn trẻ luôn hướng về Tổ quốc không chỉ trong dịp kỷ niệm, mà còn khắc sâu hơn vào tiềm thức tình yêu quê hương, đất nước".

Những đoạn clip không chỉ thu hút lượt xem, mà còn chạm đến cảm xúc của cộng đồng mạng. Võ Hoàng Linh (22 tuổi, ngụ tại P.Giảng Võ, Hà Nội; trước đây là P.Cát Linh, Hà Nội) cho biết: "Xem clip của bạn Duy, mình thấy không khí lễ hội lan tỏa rất rõ. Điều đáng quý là những niềm vui giản dị ấy khiến mọi người gần nhau hơn, không phân biệt tuổi tác và tất cả cùng hòa trong một niềm vui chung".

ẢNH: NGUYÊN MINH

Phố phường Hà Nội khắp nơi treo cờ đỏ sao vàng ẢNH: NGUYÊN MINH

Còn Nguyễn Đức Anh (27 tuổi, ngụ tại P.An Khánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM; trước đây là P.Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức, TP.HCM) chia sẻ: "Đoạn video về bác cựu chiến binh khiến tôi thật sự xúc động. Khung cảnh giản dị ấy làm tôi thấy lòng yêu nước hiện hữu trong từng cử chỉ, hành động rất đỗi đời thường".

Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ cũng chụp lại những bộ ảnh đường phố, ghi lại không khí nhộn nhịp của Hà Nội dịp 2.9 rồi đăng tải trên mạng xã hội để lan tỏa tinh thần dịp đại lễ.

Võ Nguyên Minh (19 tuổi, ngụ tại P.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai; trước đây là P.Xuân An, TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai), chia sẻ bộ ảnh chụp Hà Nội ngập trong sắc cờ đỏ dịp 2.9, đăng trên Threads và nhận về rất nhiều lượt yêu thích.

Minh kể khi nhìn thấy nhiều hình ảnh đẹp về Hà Nội những ngày này được chia sẻ trên mạng xã hội, anh chàng đã quyết định từ TP.HCM ra thủ đô để tận mắt trải nghiệm không khí tại đây trong dịp Quốc khánh 2.9 và ghi lại những hình ảnh đẹp. "Mình rất thích khoảnh khắc con người Hà Nội hòa quyện cùng sắc đỏ của cờ Tổ quốc. Mình muốn ghi lại những hình ảnh đẹp nhất và hy vọng chúng sẽ lan tỏa đến nhiều người, để ai cũng cảm nhận được vẻ đẹp và giá trị của độc lập, tự do", Minh chia sẻ.

Võ Hoàng Mai Phương (24 tuổi, ngụ tại P.Bình Phước, TP.HCM; trước là P.10, Q.6, TP.HCM) bày tỏ: "Dù đang ở trong TP.HCM, nhưng khi lướt mạng xã hội mình vẫn cảm nhận rõ không khí tưng bừng của dịp đại lễ. Hình ảnh cờ đỏ sao vàng ngập tràn khắp phố phường khiến mình trào dâng niềm tự hào, yêu nước. Những thước phim, hình ảnh giản dị nhưng rất ý nghĩa đó nhắc mình nhở rằng tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc luôn hiện hữu trong mỗi người Việt, dù ở bất cứ nơi đâu".