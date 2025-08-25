Cá… bất tử gây sốt mạng xã hội

Niềm say mê hội họa với kỹ thuật Airbrush (kỹ thuật phun sơn dạng sương dùng khí nén hoặc bút vẽ mỹ thuật để tạo ra các hiệu ứng mịn màng, tỉ mỉ và độ phủ đồng đều trên bề mặt vật liệu - PV) đã theo Hiệp hơn 10 năm. Trước đây, Hiệp từng vẽ trên nhiều chất liệu khác nhau, từ tường, nón bảo hiểm cho đến xe mô tô. Nhưng là người con của vùng biển Phan Thiết, Hiệp sớm bén duyên với thú câu cá.

Những mô hình cá đẹp y như thật của anh Hiệp ẢNH: NVCC

Những ngày đầu, Hiệp chỉ thử nghiệm vẽ trên mồi lure (một loại mồi dùng để câu cá). Từ sở thích cá nhân, sản phẩm của anh dần được cộng đồng cần thủ trong và ngoài nước đón nhận. "Ban đầu mình chỉ muốn sáng tạo cho vui, nhưng rồi bạn bè, người câu trong và ngoài nước đều thích thú, ủng hộ. Từ đó mình nảy ra ý tưởng làm mô hình cá, như một bộ sưu tập riêng", Hiệp kể.

Loài cá đầu tiên anh thử sức là cá bè quỵt (GT Fish). Thành công với mẫu cá này đã trở thành động lực để Hiệp gắn bó và kiên trì suốt hơn bốn năm qua.

Hiệp cho biết trên thế giới, Airbrush và mô hình cá đã có bề dày phát triển, nhưng ở Việt Nam vẫn còn rất mới. Không có thầy chỉ dẫn, anh phải tự tìm kiếm tài liệu, video từ nước ngoài, vừa làm vừa học, vừa đầu tư máy móc, chất liệu để thử nghiệm. "Mỗi loài cá mang một đặc trưng riêng: màu sắc, lớp vảy, hình dáng… đòi hỏi người làm phải nghiên cứu và thử nghiệm liên tục. Đặc biệt, lớp vảy và ánh mắt là hai chi tiết khó giả nhất, mình thường mất từ bốn đến tám giờ chỉ để vẽ thủ công phần vảy và mắt. Nếu không tinh tế, cá sẽ trông vô hồn", Hiệp chia sẻ.

Những mô hình cá do anh Hiệp làm với đủ dạng kích cỡ ẢNH: NVCC

Quy trình làm một mô hình cá trải qua nhiều công đoạn: tạo khuôn từ mẫu thật hoặc phôi in 3D, đổ composite, ghép các phần lại, mài dũa cho tự nhiên, phủ sơn lót, rồi đến khâu quan trọng nhất vẽ bằng Airbrush. Sau cùng, anh phủ thêm một lớp bảo vệ. Trung bình, một tác phẩm mất từ ba ngày đến một tuần để hoàn thiện, tùy kích thước và độ khó.

Để chọn loài cá, Hiệp thường dựa trên ký ức đi câu, vẻ đẹp và mức độ thử thách. Trong quá trình gắn bó với nghề này, có những câu chuyện khiến Hiệp nhớ mãi. "Có khách mang cá cảnh nuôi nhiều năm nhưng không may chết đi, nhờ mình làm mô hình để lưu giữ kỷ niệm. Khi bàn giao, nhìn thấy giọt nước mắt xúc động của họ, mình hiểu rằng công việc này không chỉ là nghệ thuật mà còn là cách giữ lại ký ức", Hiệp tâm sự.

Hiệp kể khi biết mình làm công việc này, bạn bè và người thân ban đầu bất ngờ, nhưng dần dần đều ủng hộ. Khách đến nhà cũng tò mò, không ít người nhầm mô hình là cá thật và đặt nhiều câu hỏi.

Anh Hiệp bên những mô hình cá của mình ẢNH: NVCC

Một tác phẩm mô hình cá của Hiệp có giá từ 2 đến 10 triệu đồng, tùy loại và kích thước. Nhóm khách hàng của anh khá đa dạng: từ cần thủ mê câu cá, chủ homestay, resort, nhà hàng Nhật Bản, đến các quán ăn và những người nuôi cá cảnh. "Mình coi đây là đam mê, nhưng đồng thời cũng có thu nhập vừa đủ để duy trì", Hiệp chia sẻ.

Hiện tại, Hiệp đã làm hơn 50 dòng cá khác nhau, kích thước từ 20 cm đến 1 mét. Trong số đó có cá koi, cá rồng, cá lóc, cá chim, cá vàng, cá ngừ, cá mahi, cá kiếm, cá mú…

Không dừng lại ở việc tạo tác phẩm, Hiệp mong muốn có thể truyền nghề cho nhiều bạn trẻ, tạo một cộng đồng những người đam mê mô hình cá tại Việt Nam. "Nếu bộ môn này được lan tỏa, sẽ là sân chơi để các bạn trẻ chinh phục bản thân và quan trọng hơn là góp phần bảo tồn, lưu giữ giá trị của sinh vật biển", anh nói. Hiện Hiệp là quản trị viên Hội Mỹ thuật Airbrush Việt Nam, nơi quy tụ nhiều người có chung đam mê.

Ước mơ sắp tới của anh là xây dựng một studio, bảo tàng cá thu nhỏ, nơi công chúng có thể chiêm ngưỡng sự phong phú của đại dương qua từng mô hình. "Tôi mong được góp phần nhỏ bé vào công tác bảo tồn biển của quê hương và đất nước. Cái đẹp chỉ thật sự có ý nghĩa khi được lan tỏa và lưu giữ lâu dài", Hiệp bày tỏ.