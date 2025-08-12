Mô hình trợ lý ảo hỗ trợ người dân mọi thông tin về thủ tục hành chính

Ứng dụng do Ủy ban MTTQ VN, Đoàn thanh niên P.Tân Hưng xây dựng và triển khai thực hiện. Không chỉ tiên phong triển khai ứng dụng, để vận hành hiệu quả, Đoàn thanh niên của phường đã "đi từng ngõ, gõ từng nhà" hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn người dân sử dụng.

Ứng dụng “Hỏi - Đáp phường Tân Hưng” tích hợp 3 ngôn ngữ Việt - Anh - Hàn để hỗ trợ tốt nhất cho người nước ngoài sinh sống tại VN ẢNH: NỮ VƯƠNG

"Tiện ích vô cùng"

Dưới cái nắng oi ả đầu giờ chiều tại TP.HCM, nhóm đoàn viên của P.Tân Hưng vẫn miệt mài, kiên nhẫn đến từng nhà giới thiệu và hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng mới của phường.

Lúc đầu còn khá mơ hồ, nhưng khi nghe đoàn viên giới thiệu cặn kẽ về ứng dụng, chị Bùi Thị Kim Phụng (37 tuổi), ngụ hẻm 60 Lâm Văn Bền, P.Tân Hưng, nói: "Thích quá, nếu biết ứng dụng này thì mấy hôm trước khỏe rồi".

Khi được hỏi kỹ hơn, chị Phụng kể: "Do công việc không ổn định, chồng đi làm thợ hồ theo công trình ở đâu thì tôi theo đó, nên sinh sống cũng tạm bợ. Hôm rồi muốn xin cho đứa con nhỏ vào học lớp học tình thương, tôi phải lên phường công chứng CCCD để làm tạm trú. Do không biết địa chỉ phường mới ở đâu, tôi phải lên trụ sở P.Tân Kiểng (cũ) để hỏi rồi người ta chỉ nên mới biết".

Giờ được giới thiệu ứng dụng "Hỏi - Đáp phường Tân Hưng" này, chị Phụng rất phấn khởi vì từ nay muốn hỏi gì về phường và thủ tục hành chính thì không cần phải đi đâu xa.

Đang ngồi tách vỏ hạt điều để bán kiếm sống qua ngày do hiện tại chồng không có công trình để làm, nghe giới thiệu về ứng dụng xong, chị Phụng đưa chiếc điện thoại với màn hình chằng chịt vết nứt để các đoàn viên hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng.

Sợ chúng tôi nghĩ chiếc điện thoại đã quá cũ hoặc hư không sử dụng được, chị Phụng liền nói: "Nhìn cũ kỹ vậy nhưng vẫn còn dùng tốt lắm. Không có tiền nên tôi có gì thì dùng nấy thôi, nhưng lên mạng vẫn tốt".

Sau khi được hướng dẫn sử dụng và thử trải nghiệm ứng dụng, chị Phụng bày tỏ: "Tiện ích vô cùng, mà cũng dễ sử dụng nữa".

Cũng đang ngồi tách vỏ hạt điều, bà Trần Thị Hương (68 tuổi), mẹ chị Phụng, nói: "Tụi trẻ còn rành công nghệ nên biết cài đặt rồi lướt lướt để sử dụng, chứ tôi thì chịu thua". Nghe vậy, Đỗ Ngọc Trường Toàn, Phó bí thư Chi đoàn KP.22, P.Tân Hưng, nói: "Bác cứ đưa điện thoại để tụi con hướng dẫn sử dụng. Chúng con đến từng nhà là để hỗ trợ mọi người nên bác cứ yên tâm".

Sau đó, Toàn tận tình hướng dẫn bà Hương sử dụng ứng dụng. Hỗ trợ người lớn tuổi không rành về công nghệ có phần vất vả hơn nhiều nhưng các bạn đoàn viên vẫn rất kiên nhẫn. Chính sự hỗ trợ tận tình này, người dân ở phường sẽ được tiếp cận và trải nghiệm những tiện ích mà ứng dụng công nghệ số mang lại.

Đi từng ngõ, gõ từng nhà giới thiệu và hỗ trợ người dân sử dụng ứng dụng ẢNH: NỮ VƯƠNG

Từng không rành công nghệ nhưng sau khi được đoàn viên hướng dẫn và hỗ trợ, bà Hương đã biết cách sử dụng ứng dụng ẢNH: NỮ VƯƠNG

Tích hợp 3 NGÔN NGỮ, hỗ trợ tối đa người nước ngoài

Anh Lê Đức Đạt, Đảng ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN phường, Bí thư Đoàn phường Tân Hưng, cho biết trong bối cảnh P.Tân Hưng vừa được sắp xếp lại theo Nghị quyết của Quốc hội và Thành ủy TP.HCM, việc tiếp nhận và giải đáp thắc mắc của người dân trở nên đa dạng hơn. Nhằm ứng dụng công nghệ số vào phục vụ người dân, đảm bảo tính công khai, minh bạch và hiện đại trong công tác hành chính, sau 15 ngày xây dựng, ứng dụng "Hỏi - Đáp phường Tân Hưng" đã được triển khai để hỗ trợ người dân. Đây là ứng dụng đầu tiên của các phường trong thành phố về mô hình này.

Ứng dụng có thể giải đáp nhanh các câu hỏi về thông tin tổ chức bộ máy phường (Đảng ủy, UBND, MTTQ VN…); thông tin chi tiết về địa chỉ có thể đến liên hệ gắn với trụ sở làm việc, trung tâm phục vụ hành chính công của phường, hỗ trợ hướng dẫn hồ sơ, quy trình các thủ tục như đăng ký hộ kinh doanh, công chứng, chứng thực…; tra cứu các quyết định, nghị quyết liên quan tổ chức bộ máy phường, khu phố…

Theo anh Đạt, ứng dụng sẽ giúp tiết kiệm thời gian cho người dân, khi không cần trực tiếp đến trụ sở UBND vẫn có thể được hướng dẫn thủ tục hành chính, tra cứu thông tin, giảm tải khối lượng công việc lặp lại cho bộ phận tiếp nhận. Đồng thời đảm bảo được tính chính xác trong phạm vi tài liệu chính thức, trợ lý ảo chỉ trả lời dựa trên các văn bản chính thức do P.Tân Hưng cung cấp, quản lý trực tiếp và nạp vào dữ liệu, không suy diễn.

Ông Lee Sang-yong phấn khởi khi được giới thiệu và hướng dẫn sử dụng ứng dụng ẢNH: NỮ VƯƠNG

"Tuy nhiên, để vận hành tốt ứng dụng, Đoàn phường đã lập tức triển khai đội hình Truyền thông - Chuyển đổi số, tập hợp những bạn trẻ yêu thích công nghệ và sáng tạo, đi từng ngõ, gõ từng nhà để hỗ trợ người dân biết đến ứng dụng và trải nghiệm trợ lý ảo trên địa bàn phường", anh Đạt nói.

Anh Đạt cũng cho biết sau quá trình triển khai thực hiện, nhận thấy nhu cầu của người nước ngoài lưu trú, sinh sống tại phường, đặc biệt là cư dân người Hàn Quốc chiếm tỷ lệ khá đông trên địa bàn, MTTQ VN phường đã chỉ đạo Đoàn phường tiếp tục bổ sung 3 ngôn ngữ Việt - Anh - Hàn dành cho người nước ngoài sử dụng ứng dụng để biết các thông tin cần thiết của phường.

Ngày 10.8 vừa qua, P.Tân Hưng đã giới thiệu ứng dụng trợ lý ảo "Hỏi - Đáp phường Tân Hưng" bằng 3 ngôn ngữ Việt - Anh - Hàn đến cơ sở tôn giáo và người nước ngoài.

Tại buổi lễ giới thiệu, ông Khưu Thiên Thành, Đảng ủy viên, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ VN P.Tân Hưng, cho biết ứng dụng này cho phép người Hàn Quốc có thể tự nhập thông tin bằng chữ Hàn Quốc, và người nước ngoài cũng có thể nhập thông tin bằng tiếng Anh. Sau đó, hệ thống sẽ trả lời bằng chính ngôn ngữ vừa được người dùng nhập. Đồng thời, trợ lý ảo cũng sẽ dịch bằng 2 ngôn ngữ còn lại ở phía dưới.

Rất phấn khởi khi được giới thiệu và trải nghiệm ứng dụng có cả tiếng mẹ đẻ của mình, mục sư Lee Sang-yong, Quản nhiệm Điểm nhóm Phúc âm toàn vẹn Hàn Quốc, bày tỏ: "Tôi rất vui mừng trước sự quan tâm của chính quyền sở tại VN với người nước ngoài, khi chính quyền quan tâm đến khó khăn của người dân, đặc biệt là người nước ngoài trong giao tiếp và thực hiện các thủ tục hành chính đến mức chu đáo như thế này. Điều này giúp sắp tới chúng tôi sẽ tiện lợi hơn khi tra cứu thông tin và làm thủ tục giấy tờ".

Là người Hàn Quốc sinh sống và làm việc tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, P.Tân Hưng, chị Kim Eun-me bày tỏ sự vui mừng: "Nhiều khi tham gia giao thông cũng gặp chút trở ngại do luật giao thông của hai nước có khác nhau, nên nếu muốn biết thông tin gì về các thủ tục, giấy tờ, tôi chỉ cần lên ứng dụng này hỏi thì sẽ tiện hơn rất nhiều".