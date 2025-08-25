'Thí sinh duy nhất thi xong không về nhà' đậu Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Trúng tuyển Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, Báo Thanh Niên từng đăng tải câu chuyện về Nguyễn Khang (cựu học sinh lớp 12A7 của Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, P.Thủ Đức, TP.HCM; trước đây là P.Bình Thọ, TP.Thủ Đức, TP.HCM) thi xong môn văn không về nhà mà ở lại trước điểm thi. Khang vừa chính thức trở thành tân sinh viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Khang chính là nhân vật của bài viết Thí sinh duy nhất thi xong không về nhà và ước mơ 'mặc áo blouse' đăng trên Báo Thanh Niên ngày 26.6. Bài viết này sau khi đăng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo độc giả. Nhiều bạn đọc sau đó đã gửi email đến PV, bày tỏ mong muốn được kết nối với Khang, để được cậu học sinh chia sẻ bí quyết học tập, đặc biệt là môn sinh.

Trong thời điểm trò chuyện với PV, Khang chia sẻ về ước mơ được mặc áo blouse, trở thành bác sĩ. Và để ước mơ ấy có thể thành sự thật, Khang bày tỏ quyết tâm sẽ vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 với những điểm số thật cao, đặc biệt đối với 3 môn toán, hóa, sinh.

Theo Khang, bản thân có mong muốn đậu vào ngành y khoa của Trường ĐH Y dược TP.HCM hoặc ngành y khoa của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

"Nếu không thể đủ điểm hai trường ấy, em sẽ xét tuyển vào ngành y khoa của Trường ĐH Y dược, ĐH Huế", Khang chia sẻ.

Và mong muốn ấy đã chính thức trở thành sự thật. Vào ngày 24.8, Khang chính thức có tên trong danh sách thí sinh trúng tuyển vào ngành y khoa, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Cụ thể, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, với điểm các môn khối B00 lần lượt là: toán 7,75, hóa 9,25, sinh 9,25, tổng điểm 3 môn là 26,25 điểm (hơn 0,7 điểm so với điểm chuẩn là 25,55), Khang có tên trong danh sách trúng tuyển ngành y khoa của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Nguyễn Khang trong ngày thi tốt nghiệp THPT 2025 ẢNH: THANH NAM

Hồi hộp lo lắng rồi vỡ òa hạnh phúc

Theo Khang, đến ngày 24.8, bản thân mới thở phào nhẹ nhõm và vỡ òa hạnh phúc khi thấy tên trong danh sách trúng tuyển được đăng trên website của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Còn trước đó, theo Khang, là cảm giác hồi hộp lo lắng bởi lẽ chưa đạt được mục tiêu cho từng môn mà bản thân đưa ra trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 là toán phải được từ 8,5 – 8,8 điểm, hóa phải được 9,5 điểm, sinh phải từ 9,5 điểm trở lên.

"Ngày có điểm thi, em hơi ái ngại vì lo lắng ngành y khoa điểm sẽ cao. Lúc đó, em và gia đình cầu nguyện đủ điểm đậu Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Và đến giờ này thì em và ba mẹ rất vui", Khang chia sẻ.

Chia sẻ về hành trình sắp tới, Khang cho biết đang chuẩn bị cho chặng đường sinh viên, để có thể giữ vững phong độ học giỏi như đã từng đạt được những năm THCS, THPT.

"Em có nhiều dự định và em đang quyết tâm, nỗ lực hết sức mình để chinh phục dần dần", Khang nói.

Khang chính thức trúng tuyển ngành y khoa, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch ẢNH: THANH NAM

Ước mơ của Khang là trở thành bác sĩ để giúp cứu người. Lý do, theo Khang là đã từng được nghe mẹ kể về quãng thời gian còn nằm trong bụng mẹ, Khang bị suy tim thai nhi (tình trạng tim thai nhi không đủ khả năng cung cấp lưu lượng máu cần thiết để tưới máu mô ở nhiều cơ quan, đặc biệt là não, tim, gan và thận). Bác sĩ phải nỗ lực dùng nhiều biện pháp để cứu. Khang cũng được sinh non (sinh thiếu tháng), sức đề kháng yếu, sự sống phải cậy nhờ vào bác sĩ. Rồi có những người thân mắc bệnh nan y… Tất cả đã hun đúc tình yêu về nghề y với nam sinh này. "Nên em có ước mơ phải trở thành bác sĩ, để giúp cứu người", Khang nói.

3 năm THPT, Khang đều là học sinh giỏi của Trường THPT Nguyễn Hữu Huân. Trong đó, Khang sở hữu nhiều thành tích đối với môn sinh. Có thể kể như: lớp 11 Khang đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi Olympic 30.4, năm lớp 12 Khang đạt cùng lúc hai danh hiệu là học sinh giỏi máy tính cầm tay môn sinh, và học sinh giỏi môn sinh cấp thành phố.