Huế sắp có 2 tòa tháp 5 sao với thiết kế đặc biệt

Ngày 30.9, tại khu đô thị Eco Garden thuộc Khu B đô thị mới An Vân Dương, P.Vỹ Dạ (TP.Huế), Tập đoàn Cotana Capital tổ chức lễ khởi công dự án Best Western Premier Hue Sky Hotel, là khách sạn tiêu chuẩn 5 sao quốc tế.



Đại biểu và đại diện chủ đầu tư thực hiện nghi thức khởi công dự án ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Dự lễ khởi công có Bí thư Thành ủy Huế Lê Trường Lưu, đại diện lãnh đạo UBND TP.Huế, lãnh đạo các sở, ban ngành cùng chủ đầu tư, đơn vị thi công. Đây là công trình đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.Huế lần thứ 17 nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, Best Western Premier Hue Sky Hotel là khách sạn tiêu chuẩn 5 sao quốc tế với sự hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Cotana Capital và đơn vị quản lý vận hành Best Western Hotels Group, một tập đoàn khách sạn toàn cầu với hơn 75 năm kinh nghiệm, có danh mục khoảng 4.300 khách sạn tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Best Western Premier Hue Sky Hotel có diện tích hơn 5.400 m² ngay mặt tiền đại lộ Võ Nguyên Giáp và đại lộ Lê Đức Anh, di chuyển thuận tiện đến sân bay Phú Bài và các trung tâm thương mại sầm uất như Aeon Mall, Go!, Trung tâm Hành chính công và các điểm du lịch tại Huế.

Khách sạn với thiết kế 2 tòa tháp 25 tầng, 1 tầng hầm và 370 phòng nghỉ tiêu chuẩn quốc tế.

Phối cảnh dự án Best Western Premier Hue Sky Hotel ẢNH: N.X

Theo chủ đầu tư, dự án này được lấy cảm hứng thiết kế từ trống đồng Đông Sơn, kết hợp kiến trúc cung đình và kiến trúc đương đại, mang lại bản sắc văn hóa cùng tính thời đại..., hứa hẹn khi đi vào hoạt động sẽ là chốn thưởng lãm cao cấp và điểm hẹn hoàn hảo, kết nối quá khứ và hiện tại.

Ông Ueno Hiroshi, Giám đốc dự án, cho hay Best Western Premier Hue Sky Hotel có quy mô lớn, được thiết kế dựa trên câu chuyện và hơi thở truyền thống của Việt Nam, cùng sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc, nội thất, nghệ thuật, đồng thời cung cấp chuỗi tiện ích và dịch vụ đẳng cấp quốc tế. "Chúng tôi tin rằng dự án sẽ trở thành một điểm nhấn mới đầy ấn tượng của thành phố di sản, là nơi du khách trong và ngoài nước có thể cảm nhận rõ sự tinh tế của văn hóa Huế cùng trải nghiệm nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế", ông nói.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Quý Phương, Phó chủ tịch UBND TP.Huế, nhấn mạnh Huế đã chính thức trở thành thành phố trực thuộc T.Ư thứ 6 của Việt Nam và là đô thị di sản đầu tiên quốc gia từ ngày 1.1.2025. Những năm qua, TP.Huế luôn đổi mới, phát triển, đặc biệt chú trọng phát triển du lịch bền vững và nâng cao trải nghiệm cho du khách. Lễ khởi công là dự án mở ra cơ hội mới cho sự phát triển của thành phố, tạo động lực thúc đẩy du lịch địa phương trên bản đồ Việt Nam và thế giới.