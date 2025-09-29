Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Tin tức - Sự kiện

JW Marriott chính thức khai trương khách sạn hạng sang tại Cam Ranh

Quang Thuần
Quang Thuần
29/09/2025 11:49 GMT+7

JW Marriott, thương hiệu khách sạn hạng sang quốc tế vừa chính thức khai thác kinh doanh khu nghỉ dưỡng JW Marriott Cam Ranh Bay Resort & Spa tại Cam Ranh (Khánh Hòa)

Ngày 29.9, JW Marriott, thương hiệu khách sạn hạng sang trong bộ sưu tập hơn 30 thương hiệu khách sạn đẳng cấp toàn cầu của Marriott Bonvoy đã chính thức ra mắt JW Marriott Cam Ranh Bay Resort & Spa. Sự kiện này không chỉ đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của thương hiệu tại Việt Nam, mà còn đánh dấu sự hiện diện lần đầu tiên của JW Marriott tại khu vực duyên hải miền Trung quyến rũ, đậm đà bản sắc văn hóa. 

JW Marriott chính thức khai trương khách sạn hạng sang tại Cam Ranh - Ảnh 1.

Nép mình bên bờ biển Bãi Dài nguyên sơ, JW Marriott Cam Ranh Bay Resort & Spa với diện tích trải dài 22 hecta mở ra không gian nghỉ dưỡng yên bình, kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ, dấu ấn văn hóa bản địa và tinh hoa của nghệ thuật gốm thủ công.

ẢNH: NVCC

Khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế rộng 22 hecta gây ấn tượng với hơn 1.000 loài cây và hoa đặc trưng bản địa. Sảnh đón khách với thiết kế như được chạm khắc từ đá tự nhiên, mở ra khung cảnh khoáng đạt. Những lối đi uốn lượn giữa hàng dừa nghiêng bóng dẫn thẳng đến bờ cát trắng mịn màng hơn 10 km của Bãi Dài, ôm trọn làn nước biển xanh ngọc trong vắt. JW Marriott Cam Ranh Bay Resort & Spa sở hữu 203 phòng nghỉ và biệt thự riêng tư, mỗi không gian đều được thiết kế thanh lịch và chăm chút tinh tế để đánh thức nguồn năng lượng mới, nuôi dưỡng những kết nối sâu sắc. Toàn khu có 27 căn biệt thự từ 1 đến 4 phòng ngủ, bao gồm 10 căn hướng trực diện biển, còn được điểm xuyết thêm những trang trí bằng vải dệt thổ cẩm, tạo nên nét chấm phá văn hóa đầy tinh tế trong không gian tĩnh lặng chan hòa ánh sáng.

JW Marriott chính thức khai trương khách sạn hạng sang tại Cam Ranh - Ảnh 2.

Tại JW Marriott Cam Ranh Bay Resort & Spa, du khách có thể thư giãn tại hệ thống hồ bơi đa dạng, từ hai hồ bơi chính, hồ bơi dành cho trẻ em, đến dòng sông lười uốn lượn duyên dáng quanh khu vườn xanh mát

ẢNH: NVCC

"Mỗi biệt thự đều có hồ bơi riêng cùng sân hiên rộng rãi, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng đầy đẳng cấp. JW Marriott tin rằng sự kết nối với thiên nhiên là một yếu tố then chốt để nuôi dưỡng tâm hồn. Chính từ triết lý đó, JW Marriott Cam Ranh Bay Resort & Spa được kiến tạo như một thiên đường nghỉ dưỡng yên bình, nơi du khách có thể thả lỏng, tái tạo năng lượng và gắn kết trọn vẹn với bản thân cũng như những người thân yêu", ông Duke Nam, Phó Chủ tịch Khu vực – Hàn Quốc, Việt Nam & Philippines, Marriott International, chia sẻ.

 Với hệ thống khách sạn và khu nghỉ dưỡng sang trọng tại những điểm đến danh tiếng trên thế giới, JW Marriott là thương hiệu thuộc phân khúc hạng sang trong danh mục toàn cầu của Marriott International. Thương hiệu JW Marriott được đặt theo tên nhà sáng lập Marriott International - ông J. Willard "J.W." Marriott. Hiện nay, JW Marriott sở hữu hơn 125 khách sạn tại 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, là điểm đến lý tưởng dành cho những du khách tìm kiếm trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp và bình yên. 

