Lần đầu nghỉ dưỡng ở bán đảo 650 triệu đồng/đêm tại vịnh Vân Phong

Tôi đặt chân đến resot này vào một đêm trăng mờ, khi chuyến bay hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh lúc 20 giờ, rồi tiếp tục hành trình gần 3 tiếng đồng hồ bằng ô tô và ca nô để tới khu nghỉ dưỡng. Anh lái tàu cùng nhân viên resort đón tôi bằng ánh đèn pha gắn trên mũ, dẫn đường qua những bè cá, bè tôm trải dài giữa vịnh Vân Phong. Đêm tối đen như mực khiến tôi không thể hình dung ra vạn vật xung quanh, chỉ thấy từng tảng đá lớn sừng sững chắn ngang. Sau 5 phút lướt qua làng bè, ánh sáng duy nhất bừng lên: resort hiện ra, nép mình trong eo biển tách biệt, bình yên và bí ẩn.

Càng đến gần, dưới ánh đèn pin, từng đàn cá bất ngờ tung mình, trắng xóa mặt nước, tạo nên khung cảnh vừa hoang sơ vừa sống động. Đúng 23 giờ, anh Duy (quản lý vận hành) cùng hai nhân viên đã đứng sẵn ở bến tàu, nở nụ cười chào đón. Bước chân đầu tiên vào khu nghỉ dưỡng sang trọng này, tôi có cảm giác như vừa rời khỏi thế giới quen thuộc để bước vào một không gian hoàn toàn riêng tư, lịch sự và khác biệt.

Bình mình ở 'bán đảo dành cho giới siêu giàu'

7 giờ 30 sáng, chuông điện thoại reo liên hồi giục tôi nhập cuộc. Sau một đêm di chuyển dài, tôi gần như kiệt sức, trong khi nhiều người đã dậy từ 5 giờ 30 để đón bình minh trên vịnh. Qua khung cửa kính, cảnh sắc mở ra khiến tôi lặng người: Vịnh Vân Phong - một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới hiện ra xanh biếc trước mắt. Resort nép bên cánh rừng, phía trước là eo biển hình vòng cung ôm lấy bãi cát trắng mịn. Xa xa, làng bè nuôi tôm hùm tấp nập, vừa đủ gần để quan sát nhịp sống, nhưng đủ xa để giữ sự riêng tư tuyệt đối.

Nước biển xanh ngọc vỗ nhè nhẹ vào bờ, mang lại cảm giác bình yên hiếm có. Khoảnh khắc đó, tôi thấy mình hoàn toàn được bao bọc, tách khỏi bộn bề ngoài kia.

Khoảnh khắc bình minh, tôi thấy mình được bao bọc, tách khỏi bộn bề ẢNH: LÊ NAM

Resort rộng 6 ha, được bố trí đủ không gian cho nhiều hoạt động thể chất: pickleball, cầu lông, bóng chuyền, câu cá và cả gậy golf. Tiếng cười nói, tiếng vợt chạm cầu vang lên giữa khung cảnh biển núi hoang sơ.

Những ai thích sự êm đềm chọn chèo SUP trên mặt nước xanh ngọc, thả hồn ngắm cảnh vịnh.

Đa dạng các môn thể thao trên bán đảo: cầu lông, chèo sub, gym, pickleball, bóng chuyền bãi biển...

Điểm khác biệt là mọi hoạt động đều diễn ra trong một không gian hoàn toàn độc lập, không chen lấn, không ồn ào. Tất cả chỉ gói gọn trong một chữ "thoải mái".

Câu cá trên bán đảo biệt lập ẢNH: LÊ NAM

Tôi ở khu Signature Building, nhưng vẫn có dịp trải nghiệm Presidential Suite - căn hộ có giá thuê 260 triệu đồng/đêm, thường dành cho chính khách và giới siêu giàu. Buổi chiều mưa, chúng tôi được mời dùng tiệc nhẹ ở đây, ngồi từ ban công siêu rộng, nhâm nhi rượu vang, mực nướng địa phương và trò chuyện cùng nhau.

Ấn tượng mạnh nhất là kiến trúc bên trong. Cánh cửa gỗ lớn dẫn vào tầng hai giống như lối vào một triển lãm nghệ thuật. Là người thích nấu ăn, tôi choáng ngợp trước chiếc bàn bếp dài gần 3 mét, thiết kế như hình chiếc lá hay con thuyền. Bộ sofa khổng lồ ở phòng khách đủ chỗ cho hơn 20 người ngồi. Chiếc đèn dài uốn cong, trông như cành đào thế vươn xuống ôm lấy không gian. Mọi thứ từ hệ thống âm thanh, ánh sáng đến từng chi tiết nội thất đều toát lên sự sang trọng.

Phòng khách siêu rộng, có nhân viên phục vụ riêng ẢNH: LÊ NAM

Đi một vòng, tôi đếm được ba, bốn phòng ngủ phụ, mỗi phòng đều rộng và tiện nghi chẳng kém gì phòng chính. Presidential Suite còn có phòng họp riêng, khu bếp và cả không gian cho gia nhân, đảm bảo chủ nhân không phải động tay vào bất cứ việc gì.

Ngắm mưa và nhâm nhi đồ ăn nhẹ lúc chiều tà ẢNH: LÊ NAM

Tối đến, bữa tiệc hải sản được dọn lên. Quản gia và bếp trưởng giới thiệu, hầu hết các món đều do người dân địa phương lặn biển và thu hoạch. Chúng tôi được thưởng thức từ nhum biển nướng sốt trứng gà so béo ngậy, ốc hương xông chanh sả Đầm Môn thịt dày và chắc, đến cháo sò nhum kèm hột cút lộn tưởng nhẹ nhàng nhưng lại đầy ắp hương vị biển. Cả bàn đều thống nhất "quá nhiều đạm" nhưng là đạm tươi, ngon và đáng nhớ.

Hải sản địa phương thơm ngon; pháo hoa chúc mừng sau bữa tối ẢNH: LÊ NAM

Sau bữa tối, cả đoàn được mời đến phòng karaoke. Tôi vốn hay đi hát, nhưng chưa từng thấy một không gian karaoke nào rộng và sang trọng đến vậy. Màn hình LED cỡ lớn như một rạp chiếu phim, micro đặt sẵn trên từng bàn, hệ thống âm thanh sống động. Bốn nhân viên phục vụ túc trực liên tục mang trái cây, đồ uống. Tiếng hát, tiếng cười vang lên, khiến khoảng cách giữa những người mới quen dần được xóa nhòa, để lại một đêm khó quên trên đảo.

Xu hướng du lịch siêu sang tại Việt Nam

Trong buổi trò chuyện, CEO khu resort chia sẻ: "Ngoài cơ sở vật chất, dịch vụ chuẩn 5 sao, điều khách thượng lưu mong muốn nhất là sự tinh tế. Chúng tôi để ý từng cảm xúc và mong muốn của khách. Nếu họ thích một vật dụng nào đó, chúng tôi sẵn sàng chuẩn bị và gửi tặng, tất nhiên không phải những thứ gắn trên tường", anh cười.

Đó cũng là triết lý mà resort hướng tới khi mang đến trải nghiệm cá nhân hóa, chân thành và khác biệt, nơi từng chi tiết nhỏ đều có thể trở thành kỷ niệm đáng nhớ.

Xu hướng du lịch cao cấp cho giới siêu giàu tại Việt Nam ẢNH: LÊ NAM

VIAS Resort Vân Phong Peninsula là khu nghỉ dưỡng tư nhân đầu tiên tại Việt Nam vận hành theo mô hình "chỉ phục vụ giới siêu giàu". Giá từ 250 đến 650 triệu đồng/đêm, sức chứa tối đa 100 khách, kèm 25 nhân viên phục vụ riêng, resort này không bán phòng lẻ mà chỉ cho thuê nguyên tòa nhà hoặc bao trọn bán đảo.

Đây là bước đi mới mẻ, khi thị trường Việt Nam đã bắt đầu khai thác phân khúc du lịch siêu sang như ở Maldives, Dubai hay Bora Bora thường thấy. Tầng lớp siêu giàu trong nước ngày càng tăng và lượng khách quốc tế thượng lưu tìm đến Việt Nam nhiều hơn, những mô hình như Vân Phong không chỉ mang ý nghĩa kinh doanh mà còn góp phần đưa du lịch Việt Nam vươn lên bản đồ "travel luxury" toàn cầu.