Ngày hội du lịch, xúc tiến thương mại An Giang: Quảng bá ẩm thực các địa phương

Tối 27.9, tại Quảng trường Trần Quang Khải, P.Rạch Giá, UBND tỉnh An Giang tổ chức khai mạc Ngày hội du lịch, ẩm thực kết hợp hội chợ xúc tiến thương mại, sản phẩm OCOP - Rạch Giá, An Giang năm 2025.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cùng lãnh đạo các sở, ngành tham quan, tìm hiểu sản phẩm của các tỉnh tham gia ngày hội ẢNH: TRẦN NGỌC

Bà Quảng Xuân Lụa, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư tỉnh An Giang, cho biết ngày hội diễn ra từ 27.9 - 5.10 nhằm hưởng ứng Ngày du lịch thế giới 27.9; đồng thời, quảng bá du lịch, văn hóa, con người An Giang và tạo không gian vui chơi, giải trí, thu hút du khách, giúp kết nối mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho các đơn vị, doanh nghiệp tham gia.

Doanh nghiệp tỉnh An Giang giới thiệu sản phẩm đến du khách tham quan, mua sắm tại ngày hội ẢNH: TRẦN NGỌC

Có hơn 300 gian hàng của các doanh nghiệp thuộc tỉnh An Giang và 12 tỉnh, thành trong cả nước tham gia ngày hội để quảng bá, giới thiệu sản phẩm hàng hóa xuất khẩu, sản phẩm OCOP...

"Điểm nhấn chính trong Ngày hội du lịch An Giang năm 2025 là không gian quảng bá ẩm thực của các địa phương. Đây cũng là hoạt động nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng", bà Quảng Xuân Lụa nói.