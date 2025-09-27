Tinh hoa văn hóa ẩm thực Cà Mau: Giản dị, không trộn lẫn với nơi nào

Tối 27.9, tại quảng trường Hùng Vương, P.Bạc Liêu, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp với UBND TP.HCM và Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức khai mạc ngày hội "Tinh hoa văn hóa ẩm thực Cà Mau".

Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày du lịch thế giới 27.9, nhằm huy động mọi tiềm năng, lợi thế tạo ra các mô hình phát triển cho du lịch Cà Mau trong không gian, dư địa mới sau hợp nhất với tỉnh Bạc Liêu.

Tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc ngày hội “Tinh hoa văn hóa ẩm thực Cà Mau” ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Ngày hội diễn ra từ 26 - 28.9, với chuỗi sự kiện ý nghĩa như: tổ chức đoàn Famtrip khảo sát điểm đến du lịch Cà Mau; trồng rừng hưởng ứng Ngày du lịch thế giới; hội thảo định vị thương hiệu du lịch Cà Mau trong tổng thể phát triển du lịch quốc gia; không gian ẩm thực, giới thiệu các sản phẩm OCOP; cuộc thi đầu bếp tài năng...

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Vũ Thăng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết ngày hội hôm nay không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà còn là thông điệp khẳng định quyết tâm của tỉnh Cà Mau đưa ẩm thực trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất địa đầu cực Nam trên bản đồ du lịch Việt Nam và khu vực.

Ẩm thực Cà Mau mang đậm bản sắc văn hóa ẩm thực Nam bộ, được giao thoa bởi nét đặc trưng văn hóa ẩm thực Kinh - Hoa - Khmer. Khi nhắc đến Cà Mau, không ai không nhắc đến những món ăn nổi tiếng như: bánh xèo A Mật, bánh tầm Ngan Dừa, bún bò cay… hay những món ăn đặc sản được chế biến từ tôm, cua Cà Mau, ba khía Rạch Gốc, mắm đồng U Minh, khô cá kèo Bạc Liêu, tôm khô Năm Căn... được thực khách phương xa biết đến.

"Mỗi món ăn là một câu chuyện con tôm, con cua, con cá, về hạt muối mặn mòi từ biển, về mùi khói bếp của hương rừng U Minh hay vị phù sa của vùng đất Cà Mau. Tất cả đã tạo nên giá trị đặc trưng, giản dị mà không thể trộn lẫn với bất cứ nơi nào trong kho tàng văn hóa ẩm thực Việt Nam", ông Ngô Vũ Thăng chia sẻ.