Tập đoàn vi mạch bán dẫn Marvell khai trương 3 văn phòng mới tại Việt Nam

Ngày 30.9, tại TP.HCM, Tập đoàn Marvell (Mỹ) - doanh nghiệp hàng đầu về các giải pháp vi mạch và bán dẫn phục vụ cơ sở hạ tầng dữ liệu - chính thức khai trương 3 văn phòng mới tại Việt Nam. Trong đó có 2 văn phòng tại TP.HCM và một tại Đà Nẵng. Việc khai trương 3 văn phòng mới một lần nữa khẳng định cam kết của công ty về đổi mới sáng tạo thiết kế IC cho các trung tâm dữ liệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Tập đoàn vi mạch bán dẫn Marvell đồng loạt khai trương 3 văn phòng mới tại Việt Nam ẢNH: PHẠM VINH

Ông Sandeep Bharathi, Chủ tịch Bộ phận Trung tâm dữ liệu Marvell toàn cầu, cho biết phòng Lab mới thể hiện cam kết lâu dài của tập đoàn về nghiên cứu và kiểm thử chip, đồng thời phản ánh niềm tin vào vai trò chiến lược của Việt Nam - trung tâm đổi mới về vi mạch bán dẫn toàn cầu. Marvell kỳ vọng sẽ tiếp tục xây dựng một đội ngũ kỹ sư giỏi tại Việt Nam - những người kiến tạo đột phá công nghệ về vi mạch bán dẫn, với những sản phẩm phức tạp và hiệu năng cao nhất, giúp định hình tương lai của hạ tầng dữ liệu AI.

Marvell Việt Nam được thành lập vào năm 2013 với vỏn vẹn 5 kỹ sư và văn phòng khiêm tốn tọa lạc tại khu chế xuất Tân Thuận, TP.HCM. Ban đầu, nhóm kỹ sư Marvell Việt Nam chủ yếu tập trung vào các dự án kiểm định thiết kế, sau đó dần dần tham gia vào toàn bộ quy trình thiết kế IC: từ kiến trúc, thiết kế số, thiết kế tín hiệu hỗn hợp số và tương tự, sơ đồ mạch tín hiệu tương tự, mô phỏng, thiết kế kiểm thử, tổng hợp, phân tích thời gian tĩnh, thiết kế vật lý, phát triển phần mềm và firmware, công cụ CAD, đến thiết kế và kiểm định phần cứng. Đến năm 2023, Marvell công bố kế hoạch tăng trưởng 50% đội ngũ kỹ sư tại Việt Nam trong vòng 3 năm. Nhưng đến nay chỉ sau 2 năm, Việt Nam đã trở thành trung tâm nghiên cứu và phát triển lớn thứ ba của Marvell trên toàn cầu với hơn 500 kỹ sư.

Ông Lê Quang Đạm, Tổng giám đốc Marvell Việt Nam, chia sẻ thêm: Hiện có đến 98% kỹ sư tại công ty là người Việt. Việt Nam đã khẳng định vị thế trụ cột chiến lược trong mạng lưới R&D toàn cầu của Marvell. Các kỹ sư Việt của công ty đang tham gia vào những dự án công nghệ tiên tiến và phức tạp nhất trong ngành vi mạch bán dẫn, và sự tăng trưởng nhanh chóng của đội ngũ Marvell Việt Nam là minh chứng rõ rệt nhất về chất lượng và tiềm năng của các kỹ sư Việt. Việc khai trương văn phòng mới đánh dấu một kỷ nguyên mới đầy hứa hẹn cho Marvell cũng như vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam trong lĩnh vực thiết kế chip. Việt Nam đóng vai trò chiến lược trong tầm nhìn phát triển của Marvell, đặc biệt trong việc thúc đẩy đa dạng hóa nguồn nhân lực và tăng tỷ lệ kỹ sư nữ. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Marvell sẽ tiếp tục hợp tác với các trường đại học và Chính phủ Việt Nam thông qua các chương trình học bổng, thực tập, đồng phát triển giáo trình và hội thảo kỹ thuật nhằm nuôi dưỡng thế hệ kỹ sư vi mạch bán dẫn kế cận.



