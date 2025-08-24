Sẽ có cơ chế giá điện phù hợp cho nhà máy sản xuất chip bán dẫn

Chỉ đạo được đưa ra tại Thông báo số 439 ngày 22.8.2025 của Văn phòng Chính phủ. Theo đó, Bộ Công thương được yêu cầu nghiên cứu, đề xuất cơ chế giá điện cho nhà máy sản xuất chip bán dẫn, báo cáo Thủ tướng trong quý 3/2025.

Cụ thể, Thông báo nêu, Bộ Tài chính tiếp tục tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực bán dẫn, ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu; xây dựng quyết định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý 4/2025.

Bộ Công thương chủ trì, phối hợp các bộ, ngành bảo đảm nguồn điện ổn định, ưu tiên điện sạch cho phát triển ngành bán dẫn. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất cơ chế giá điện cho nhà máy sản xuất chip, báo cáo Thủ tướng trong quý 3/2025. Thông báo cũng yêu cầu Bộ này rà soát, sửa đổi các nghị định về mua bán điện trực tiếp, phát triển năng lượng tái tạo và điện tự sản xuất, tự tiêu thụ, báo cáo trong tháng 8.2025.

Ngành giáo dục được yêu cầu đẩy mạnh công tác đào tạo, liên kết giữa 3 nhà: Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ngoài ra, thông báo cũng nêu cụ thể nhiệm vụ và đôn đốc triển khai việc cho Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Ngoại giao đẩy mạnh hợp tác quốc tế về bán dẫn; Bộ Giáo dục và Đào tạo bám sát thực hiện các nhiệm vụ, đẩy mạnh mô hình liên kết đào tạo giữa nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp; Bộ Xây dựng nghiên cứu, ban hành kế hoạch thúc đẩy ứng dụng công nghiệp chip bán dẫn phục vụ cơ sở hạ tầng giao thông, giao thông thông minh; Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất bổ sung khung pháp lý về khoáng sản chiến lược cho ngành bán dẫn; Bộ Tư pháp chủ động phối hợp với các bộ, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách...; Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, đề xuất cơ chế, chính sách thu hút, đãi ngộ, trọng dụng nhân tài phục vụ sự phát triển ngành công nghiệp bán dẫn.

Thông báo yêu cầu các bộ ngành có báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý 3 và quý 4 năm nay.

Về kết quả triển khai "Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050", ngoài những điều đã đạt được, Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn (Thủ tướng Phạm Minh Chính là Trưởng ban) đã nêu một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Cụ thể, việc huy động nguồn lực, đặc biệt là vốn đầu tư vào ngành bán dẫn còn nhiều khó khăn; thể chế, cơ chế, chính sách liên quan còn nhiều vướng mắc, bất cập và chưa thực sự đồng bộ; triển khai còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt; thiếu các yếu tố tạo đột phá mạnh mẽ về công nghệ, sản phẩm, mô hình tổ chức và cách thức huy động nguồn lực; hợp tác liên kết giữa các nhà còn lỏng lẻo, chưa hiệu quả; chuyển giao công nghệ còn hạn chế…