Vì sao Thành ủy Đà Nẵng vẫn trống 1 vị trí Phó bí thư sau đại hội?

Trưa 18.9, tại buổi họp báo thông tin kết quả Đại hội Đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP.Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đại diện Thành ủy Đà Nẵng đã trả lời câu hỏi về việc vẫn còn trống 1 "ghế" Phó bí thư Thành ủy so với công bố sẽ có 5 Phó bí thư trước đó.

Theo ông Nguyễn Trọng Hùng, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, trước đại hội, Thành ủy Đà Nẵng đã tiến hành các bước về quy trình chuẩn bị nhân sự theo đúng quy định. Trên cơ sở đó, phương án nhân sự được đề xuất gồm 1 Bí thư và 5 Phó bí thư Thành ủy.

Trước mắt, Bộ Chính trị đã quyết định chỉ định 1 Bí thư và 4 Phó bí thư, danh sách cụ thể đã được công bố tại đại hội. Ông Hùng cũng cho biết, số lượng nhân sự lãnh đạo Thành ủy còn thiếu sẽ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét sau khi hoàn tất nhân sự Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Đà Nẵng tại Đại hội Mặt trận sắp tới.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh thông tin thêm về việc chưa kiện toàn chức danh Phó bí thư Thành ủy thứ 5 ẢNH: HOÀNG SƠN

Đại hội Đảng bộ TP.Đà Nẵng lần I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra từ 16 - 18.9 tại hội trường Trường Chính trị TP.Đà Nẵng. Tại phiên khai mạc, đoàn chủ tịch đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định 75 người tham gia Ban Chấp hành, 23 người tham gia Ban Thường vụ.

Bộ Chính trị cũng chỉ định Thường trực Thành ủy gồm 5 người. Theo đó, ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Bí thư Thành uỷ; 4 Phó bí thư Thành ủy gồm các ông: Nguyễn Đình Vĩnh, Phó bí thư Thường trực Thành uỷ; Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng; ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng và ông Ngô Xuân Thắng.

Tại phiên bế mạc, đại hội cũng thông qua quyết định chỉ định Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gồm 36 người.

Phát biểu bế mạc đại hội, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu, mỗi Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy phải thật sự nêu gương, tiên phong trong hành động; thể hiện bản lĩnh, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; sâu sát cơ sở, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân; vận dụng linh hoạt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn...

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu Ban Chấp hành tranh thủ tối đa sự ủng hộ, giúp đỡ của Trung ương, tập trung tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức, nắm bắt và khai thác hiệu quả các cơ hội, nhất là từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để đưa TP.Đà Nẵng phát triển nhanh, mạnh, bền vững, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Trung ương, của cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn thành phố.