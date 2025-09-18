Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: 'Không có lý do gì chúng ta chùn bước…'

Ngày 18.9, phát biểu bế mạc Đại hội Đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP.Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, sau 3 ngày diễn ra, đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Theo ông Triết, đại hội diễn ra trong đối cảnh có ý nghĩa đặc biệt. Sau gần 3 thập niên chia tách, TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam lại hội tụ về chung một nhà, làm phong phú thêm những giá trị đặc sắc được kết tinh từ 2 vùng đất giàu truyền thống cách mạng, lịch sử và văn hóa, mở ra một giai đoạn phát triển mới với tầm vóc và vị thế được nâng cao.

"Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa I cam kết sẽ là một tập thể đoàn kết, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần đổi mới; là những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hành động quyết liệt vì sự phát triển chung; đại diện cho ý chí, niềm tin và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của đảng bộ và nhân dân thành phố", Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nói.

Sau 3 ngày làm việc, Đại hội Đảng bộ Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thành công tốt đẹp ẢNH: HOÀNG SƠN

Theo ông Lương Nguyễn Minh Triết, thành công của đại hội không chỉ là dấu mốc chính trị quan trọng mà còn mở ra một giai đoạn phát triển mới, giai đoạn kiến tạo tương lai. Đại hội đã thống nhất cao tầm nhìn xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố hiện đại, giàu bản sắc, có chất lượng sống cao, là một trong những vực tăng trưởng quan trọng của cả nước, là trung tâm khởi nghiệp sáng tạo, logistic, tài chính, công nghệ cao, du lịch chất lượng cao của khu vực và quốc tế.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đây là những mục tiêu lớn, thậm chí là khó nhưng là mệnh lệnh chính trị cho tương lai của thành phố.

"Đà Nẵng của chúng ta hôm nay đất đã rộng, người đã đông, ý đã quyết, lòng đã đồng nên không có lý do gì chúng ta chùn bước mà phải quyết tâm và mạnh mẽ hơn nữa. Chúng ta hoàn toàn tự tin rằng với nền tảng chính trị xã hội ổn định, môi trường đầu tư hấp dẫn và thuận lợi, hạ tầng ngày càng hoàn thiện, nguồn nhân lực ngày càng có chất lượng cao và với truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, nghĩa tình, sáng tạo của con người xứ Quảng, thành phố hoàn toàn có đủ điều kiện để hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và vươn lên sánh vai cùng các đô thị lớn trên cả nước và các khu vực châu Á - Thái Bình Dương", ông Lương Nguyễn Minh Triết chia sẻ.

Trên tinh thần đó, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kêu gọi cùng chung sức đồng lòng, phát huy cao nét tinh thần yêu nước, uy tín, tự lực tự cường và khắc phục vươn lên, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I đã đề ra.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu, ngay sau đại hội cần tuyên truyền sâu rộng nghị quyết đại hội và chương trình hành động thực hiện nghị quyết, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng những hành động cụ thể, thiết thực, tạo sự chuyển biến rõ nét, toàn diện, đồng bộ trên mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội.