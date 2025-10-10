Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Xử lý người tung tin sai sự thật về vụ 'bắt cóc 3 học sinh'

Trần Kha
Trần Kha
10/10/2025 19:06 GMT+7

Công an xã Bà Điểm (TP.HCM) đã làm việc với một phụ nữ liên quan đến hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về vụ 'bắt cóc 3 học sinh' trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Ngày 10.10, Công an xã Bà Điểm đã làm việc với một người phụ nữ để làm rõ hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về vụ "bắt cóc 3 học sinh" trên mạng xã hội.

Xử lý người tung tin sai sự thật về vụ 'bắt cóc 3 học sinh'- Ảnh 1.

Thông tin sai sự thật "3 học sinh bị bắt cóc" trên mạng xã hội

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, một tài khoản có tên N.N đã đăng tải bài viết trên mạng xã hội với nội dung: "Có thông tin hôm nay có 3 bé học sinh bị bắt cóc. Công an đã vào cuộc tìm kiếm, nhưng các con đã mất tích. Mong các con bình an".

Bài viết này còn khẳng định vụ việc xảy ra tại một trường THPT ở xã Xuân Thới Thượng cũ, nay thuộc xã Bà Điểm (TP.HCM). Thông tin nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, khiến nhiều phụ huynh và người dân lo lắng, tạo tâm lý hoang mang trong dư luận.

Ngay sau khi nắm bắt sự việc, Công an xã Bà Điểm đã khẩn trương xác minh và khẳng định thông tin về vụ "bắt cóc 3 học sinh" hoàn toàn bịa đặt. Công an tiến hành rà soát và xác định được người phụ nữ đã đăng tải thông tin sai lệch trên mạng xã hội nên tiến hành mời lên làm việc, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan chức năng, hành vi tung tin sai sự thật trên mạng xã hội không chỉ gây hoang mang trong cộng đồng mà còn có thể bị xử phạt hành chính về vi phạm quy định trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Trong trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của bộ luật Hình sự.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, đặc biệt là những nội dung chưa được kiểm chứng, để tránh gây hoang mang dư luận và vi phạm pháp luật.

