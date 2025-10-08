Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Truyền hình

Chồng đi làm xa không về, vợ đòi chia tay vì nghi có người thứ ba

Thạch Anh
Thạch Anh
08/10/2025 19:45 GMT+7

Hành trình hôn nhân đầy thăng trầm của bà Ngọc Thúy và ông Phú Quý được chia sẻ trong 'Thuận vợ thuận chồng' khiến MC Đình Toàn xúc động.

Bà Ngọc Thúy và chồng quen nhau trong tiệc cưới của người cháu, khi cùng tham gia khiêu vũ. Sau buổi tiệc, ông Phú Quý ngỏ lời đưa bà về nhà và xin số điện thoại, từ đó bắt đầu mối liên hệ. Một tuần sau, ông rủ bà đi dự một đám cưới khác. Đây là bước khởi đầu để cả hai tìm hiểu nhau nhiều hơn rồi dần tiến đến hôn nhân.

- Ảnh 1.

Vợ bà chồng Ngọc Thúy và ông Phú Quý là khách mời trong Thuận vợ thuận chồng, lên sóng trên VTV9

Ảnh: BTC

Ông Phú Quý thẳng thắn chia sẻ rằng lúc đó không suy nghĩ quá nhiều, chỉ đơn giản ấn tượng vì thấy bà Ngọc Thúy khiêu vũ giỏi nên muốn làm quen. Thời gian đầu yêu nhau, nữ khách mời kể rằng người bạn đời thường xuyên đi công trình xa, có khi vài tháng mới trở về một lần, trong khi bà còn khá vô tư, ban ngày đi làm, buổi tối đi khiêu vũ cùng bạn bè. Có lần ông Quý hỏi bà đang ở đâu, bà đáp là đang ở nhà nhưng thực chất đang đi chơi. Nào ngờ ông lại đứng ngay trước cửa khiến bà hốt hoảng phải vội vàng tìm lý do. Từ sau sự cố đó, bà Ngọc Thúy không dám nói dối nữa.

Sóng gió trong hôn nhân

Thời gian sau, khi chính thức về chung một nhà, cuộc sống của cả hai không còn thoải mái như trước mà phải đối mặt với nhiều lo toan. Công việc buôn bán của bà Thúy gặp trắc trở, còn ông Quý thì đi công trình, thường xuyên bị giam lương, có khi hoàn thành xong mà vẫn không được trả tiền. Vì sợ bị quỵt, ông phải ở lại công trình nhiều tháng liền, không có tin tức gì gửi về nhà. Những gian khó ấy đã trở thành thử thách đầu tiên trong hành trình hôn nhân của họ.

Bà Ngọc Thúy bồi hồi chia sẻ có lần gần đến sinh nhật, chồng gọi về hỏi muốn được tặng quà gì, nhưng bà chỉ mong người bạn đời về bên gia đình. Tuy nhiên, điều bà nhận lại là sự vắng mặt của ông. Bà từng nghĩ chồng có người thứ ba, bởi sự xa cách ấy khiến niềm tin lung lay. Mãi một thời gian sau ông Quý mới thú nhận vì thất bại trong công việc mà không dám đối diện với vợ con. Thời điểm đó, bà gần như mất hết hy vọng, thậm chí đã đề nghị chia tay. Trong cơn tuyệt vọng, ông Quý viết thư dặn dò vợ ở lại nuôi con rồi bỏ đi. Đọc thư, nữ khách mời bật khóc, vội vã đi tìm chồng về.

- Ảnh 2.

Bà Ngọc Thúy nghẹn ngào khi nhắc về nỗi đau mất con

Ảnh: BTC

Ông Quý bộc bạch thời điểm ấy phải bám trụ tại công trình để theo dõi chủ đầu tư, lo sợ bị quỵt lương. Ông nhờ đồng nghiệp thân thiết thay mình ghé nhà báo sự việc, nhưng khi về mới biết lời nhắn chưa từng được gửi đến. Chính sự thiếu sót ấy đã gây ra hiểu lầm kéo dài suốt mấy chục năm, cho đến hôm nay mới được sáng tỏ. Nam khách mời cho biết do tính cách bộc trực, đi làm chỉ biết chuyên tâm vào công việc chứ không nghĩ đến chuyện tình cảm ngoài luồng.

Cuộc sống sau đó không hề yên ả, gia đình đối diện với một biến cố lớn khi con trai mắc căn bệnh lupus ban đỏ, cần số tiền điều trị tốn kém. Suốt hai năm ròng, họ cùng con đi qua nhiều bệnh viện, ngày đêm thay phiên nhau chăm sóc. Tuy nhiên, sau thời gian dài chống chọi, người con vẫn không qua khỏi. Nỗi mất mát quá lớn khiến bà Thúy suy sụp, rơi vào trầm cảm kéo dài suốt hai năm.

Trong chương trình, bà Thúy nghẹn ngào cho biết chính những khốn khó đã giúp hai người thêm bền chặt. Nghe xong câu chuyện, MC Đình Toàn đúc kết rằng trong hôn nhân, sự chia sẻ và lắng nghe vô cùng quan trọng. Chuyên gia tâm lý cũng đồng tình, cho rằng có những sự sẻ chia ồn ào, có những sự sẻ chia lặng lẽ, nhưng dù thế nào, tất cả đều là chất keo gắn kết vợ chồng, giúp họ đi cùng nhau lâu dài.

Tin liên quan

Anh trai bật khóc khi đưa em đến show hẹn hò sau đổ vỡ hôn nhân

Anh trai bật khóc khi đưa em đến show hẹn hò sau đổ vỡ hôn nhân

Trong tập mới của chương trình 'Bạn muốn hẹn hò', MC Quyền Linh và Ngọc Lan đã có một buổi ghép đôi đầy cảm xúc cho hai khách mời cùng tuổi, đều từng đổ vỡ hôn nhân là Nguyễn Duy Quynh và Nguyễn Thị Thảo.

Khám phá thêm chủ đề

hôn nhân Thuận vợ thuận chồng Ngọc Thúy Phú Quý người thứ ba
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận