Chồng đi làm xa không về, vợ đòi chia tay vì nghi có người thứ ba

Bà Ngọc Thúy và chồng quen nhau trong tiệc cưới của người cháu, khi cùng tham gia khiêu vũ. Sau buổi tiệc, ông Phú Quý ngỏ lời đưa bà về nhà và xin số điện thoại, từ đó bắt đầu mối liên hệ. Một tuần sau, ông rủ bà đi dự một đám cưới khác. Đây là bước khởi đầu để cả hai tìm hiểu nhau nhiều hơn rồi dần tiến đến hôn nhân.

Vợ bà chồng Ngọc Thúy và ông Phú Quý là khách mời trong Thuận vợ thuận chồng, lên sóng trên VTV9 Ảnh: BTC

Ông Phú Quý thẳng thắn chia sẻ rằng lúc đó không suy nghĩ quá nhiều, chỉ đơn giản ấn tượng vì thấy bà Ngọc Thúy khiêu vũ giỏi nên muốn làm quen. Thời gian đầu yêu nhau, nữ khách mời kể rằng người bạn đời thường xuyên đi công trình xa, có khi vài tháng mới trở về một lần, trong khi bà còn khá vô tư, ban ngày đi làm, buổi tối đi khiêu vũ cùng bạn bè. Có lần ông Quý hỏi bà đang ở đâu, bà đáp là đang ở nhà nhưng thực chất đang đi chơi. Nào ngờ ông lại đứng ngay trước cửa khiến bà hốt hoảng phải vội vàng tìm lý do. Từ sau sự cố đó, bà Ngọc Thúy không dám nói dối nữa.

Sóng gió trong hôn nhân

Thời gian sau, khi chính thức về chung một nhà, cuộc sống của cả hai không còn thoải mái như trước mà phải đối mặt với nhiều lo toan. Công việc buôn bán của bà Thúy gặp trắc trở, còn ông Quý thì đi công trình, thường xuyên bị giam lương, có khi hoàn thành xong mà vẫn không được trả tiền. Vì sợ bị quỵt, ông phải ở lại công trình nhiều tháng liền, không có tin tức gì gửi về nhà. Những gian khó ấy đã trở thành thử thách đầu tiên trong hành trình hôn nhân của họ.

Bà Ngọc Thúy bồi hồi chia sẻ có lần gần đến sinh nhật, chồng gọi về hỏi muốn được tặng quà gì, nhưng bà chỉ mong người bạn đời về bên gia đình. Tuy nhiên, điều bà nhận lại là sự vắng mặt của ông. Bà từng nghĩ chồng có người thứ ba, bởi sự xa cách ấy khiến niềm tin lung lay. Mãi một thời gian sau ông Quý mới thú nhận vì thất bại trong công việc mà không dám đối diện với vợ con. Thời điểm đó, bà gần như mất hết hy vọng, thậm chí đã đề nghị chia tay. Trong cơn tuyệt vọng, ông Quý viết thư dặn dò vợ ở lại nuôi con rồi bỏ đi. Đọc thư, nữ khách mời bật khóc, vội vã đi tìm chồng về.

Bà Ngọc Thúy nghẹn ngào khi nhắc về nỗi đau mất con Ảnh: BTC

Ông Quý bộc bạch thời điểm ấy phải bám trụ tại công trình để theo dõi chủ đầu tư, lo sợ bị quỵt lương. Ông nhờ đồng nghiệp thân thiết thay mình ghé nhà báo sự việc, nhưng khi về mới biết lời nhắn chưa từng được gửi đến. Chính sự thiếu sót ấy đã gây ra hiểu lầm kéo dài suốt mấy chục năm, cho đến hôm nay mới được sáng tỏ. Nam khách mời cho biết do tính cách bộc trực, đi làm chỉ biết chuyên tâm vào công việc chứ không nghĩ đến chuyện tình cảm ngoài luồng.

Cuộc sống sau đó không hề yên ả, gia đình đối diện với một biến cố lớn khi con trai mắc căn bệnh lupus ban đỏ, cần số tiền điều trị tốn kém. Suốt hai năm ròng, họ cùng con đi qua nhiều bệnh viện, ngày đêm thay phiên nhau chăm sóc. Tuy nhiên, sau thời gian dài chống chọi, người con vẫn không qua khỏi. Nỗi mất mát quá lớn khiến bà Thúy suy sụp, rơi vào trầm cảm kéo dài suốt hai năm.

Trong chương trình, bà Thúy nghẹn ngào cho biết chính những khốn khó đã giúp hai người thêm bền chặt. Nghe xong câu chuyện, MC Đình Toàn đúc kết rằng trong hôn nhân, sự chia sẻ và lắng nghe vô cùng quan trọng. Chuyên gia tâm lý cũng đồng tình, cho rằng có những sự sẻ chia ồn ào, có những sự sẻ chia lặng lẽ, nhưng dù thế nào, tất cả đều là chất keo gắn kết vợ chồng, giúp họ đi cùng nhau lâu dài.