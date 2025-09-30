Hòa Hiệp tiết lộ cuộc sống khi 'lên chức', nói thẳng về tin đồn tình cảm

Là gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình, Hòa Hiệp nổi tiếng từ đầu những năm 2000 với hàng loạt vai diễn trong Mùi ngò gai, Cổng mặt trời, Cô nàng bướng bỉnh, Lối sống sai lầm... Không chỉ đóng phim, Hòa Hiệp còn hoạt động tích cực trên sân khấu kịch, tham gia ca hát và dẫn chương trình. Hơn hai thập kỷ gắn bó với nghệ thuật, anh từng giành nhiều giải thưởng và được khán giả đánh giá là một trong những diễn viên đa năng của làng giải trí.

Hòa Hiệp trải lòng về hành trình làm cha trong Gõ cửa trái tim ẢNH: FBNV

Gần đây, trên trang cá nhân, Hòa Hiệp gây chú ý khi tiết lộ chuyện làm cha ở tuổi 43. Chia sẻ về hành trình này, nam diễn viên bộc bạch bản thân có nhiều trải nghiệm thú vị. Sao phim Gia đình phép thuật bày tỏ: “Đó là nguồn động lực, là niềm vui. Chỉ cần đi làm về, được nghe tiếng cười của con là bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết. Hay khi con khóc, tôi lo vì không biết bé cần gì. Từ đó, tôi thấy thương đấng sinh thành của mình hơn, cũng như bây giờ tôi luôn muốn những gì tốt đẹp nhất cho con của mình”.

Hòa Hiệp chia sẻ về con đầu lòng

Nhắc đến cậu con trai đầu lòng, nam diễn viên rạng rỡ tiết lộ bé rất thích nghe ba hát và luôn vỗ tay reo mừng mỗi khi thấy anh trên ti vi. Con của Hòa Hiệp lanh lợi và dạn dĩ đến mức khi đi tiêm phòng, trong khi các em nhỏ khác khóc nhè thì bé lại vui vẻ. “Hành trình này giúp cho tôi có thêm vốn sống để khi hóa thân thành nhân vật đã có gia đình thì sẽ diễn hay hơn, sâu hơn”, anh cho hay.

Ban đầu, Hòa Hiệp dự định giữ kín thông tin về con vì từng chịu nhiều áp lực từ dư luận. Tuy nhiên sau đó, NSND Hồng Vân đã động viên anh rằng: “Con phải cho con của con một danh phận, sao lại phải giấu nó đi”. Chính điều đó khiến nam diễn viên quyết định công khai hình ảnh bé, dù điều này từng khiến vợ chồng anh tranh cãi. "Nói thật là khi có con, tôi vui và hạnh phúc lắm, muốn nói cho cả thế giới biết. Nhưng tôi phải đấu tranh tư tưởng lắm mới chia sẻ với mọi người", anh bộc bạch.

Hòa Hiệp thừa nhận trải nghiệm làm cha ở tuổi 43 khá thú vị ẢNH: BTC

Từ ngày có con, nam diễn viên cũng làm việc cật lực hơn để vun đắp cho tương lai. Thậm chí, có nhiều ngày anh phải làm việc không ngừng nghỉ từ sáng đến đêm, phải tranh thủ ngủ trên xe vì muốn tích lũy tiềm lực, mang đến những điều tốt nhất cho con.

Về sự nghiệp diễn xuất, Hòa Hiệp cho biết hiện tại anh ít nhận vai hơn vì chưa tìm được kịch bản đủ hấp dẫn, mức cát sê lại không tương xứng với thời gian và công sức bỏ ra. Sau 25 năm gắn bó với nghề diễn, anh không muốn nhận dự án một cách bừa bãi khiến khán giả thất vọng. Thậm chí, sao nam 8X từng nhiều lần bị quỵt tiền và cho đến nay, vẫn còn 3 nhà sản xuất nợ anh thù lao. Những trải nghiệm đó khiến anh suy nghĩ nhiều hơn cho gia đình và ấp ủ tự sản xuất một web drama để chủ động hơn với nghề.

Trước tin đồn yêu đồng giới với diễn viên Bá Thắng, Hòa Hiệp khẳng định đó chỉ là hiểu lầm do cả hai thường xuyên hợp tác nên liên tục xuất hiện, chụp ảnh cùng nhau hay mặc đồ đôi cũng là lẽ thường tình. Nói về những tin đồn trong suốt sự nghiệp, nam diễn viên hài hước nói: “Nhiều lúc nghĩ họ đang nằm dưới gầm giường nhà mình, họ nói như đúng rồi, nghe mà mắc cười”.