Kim Tử Long 'quay xe' đóng web drama vì con gái của 'người tình sân khấu'
Video Giải trí

Anh Thư - Thạch Anh - Hữu Tín
13/09/2025 20:30 GMT+7

Sau 2 web drama thành công, NSƯT Ngọc Huyền trở lại với Yêu nhau ngày nắng ấm. Trước đó, NSƯT Kim Tử Long đã từ chối tham gia với đoàn phim nhưng cuối cùng nhận lời tham gia vì con gái của 'người tình sân khấu'.

NSƯT Ngọc Huyền vừa ra mắt web drama Yêu nhau ngày nắng ấm tại TP.HCM, nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp, bạn bè và người thân. Yêu nhau ngày nắng ấm thuộc thể loại tình cảm gia đình xen lẫn yếu tố hành động kịch tính. Đây là dự án tâm huyết, được NSƯT Ngọc Huyền đầu tư với toàn bộ bối cảnh quay tại Đà Lạt. Đặc biệt, NSƯT Kim Tử Long góp mặt trong dự án vì lý do đặc biệt.

Kim Tử Long 'quay xe' đóng web drama vì con gái của 'người tình sân khấu' - Ảnh 1.

NSƯT Kim Tử Long cho biết ban đầu từ chối lời mời, nhưng sau đó đổi ý tham gia vì sự góp mặt của Hà Tiên - con gái 'người tình sân khấu' Ngọc Huyền

Ảnh: BTC

Kim Tử Long đóng web drama vì lý do đặc biệt

Phim quy tụ dàn nghệ sĩ gạo cội và thực lực như nghệ sĩ Kiều Mai Lý, NSƯT Ngọc Huyền, NSƯT Kim Tử Long, nghệ sĩ Kiều Linh, diễn viên Đoàn Minh Tài, Hồ Bích Trâm, Dung 4D… cùng các gương mặt trẻ triển vọng gồm Hà Tiên (con gái Ngọc Huyền), Trần Nhật Hào, Ngọc Cương, Cindy…

Kim Tử Long 'quay xe' đóng web drama vì con gái của ‘người tình sân khấu’

Tại sự kiện, NSƯT Kim Tử Long cho biết ban đầu từ chối lời mời, nhưng sau đó đổi ý tham gia vì sự góp mặt của Hà Tiên - con gái 'người tình sân khấu' Ngọc Huyền. Kim Tử Long cũng bày tỏ sự trân quý dành cho người em thân thiết Ngọc Huyền, cho biết anh luôn sẵn sàng đồng hành bởi ở mỗi dự án, cô đều gửi lời mời đến mình.

Giữa những ngày nắng ấm của Đà Lạt, bộ phim mang đến thông điệp giàu nhân văn, tình yêu và gia đình luôn có sức mạnh chữa lành, vượt qua cả những bí mật đau thương nhất. Yêu nhau ngày nắng ấm sẽ được chiếu vào lúc 20 giờ từ ngày 19.9.


Tin liên quan

Kim Tử Long nói về tin đồn bị u não, phải hủy show hát cải lương

Kim Tử Long nói về tin đồn bị u não, phải hủy show hát cải lương

Trước tin đồn gây xôn xao trên mạng xã hội cho rằng NSƯT Kim Tử Long bị u não và đang nhập viện điều trị, nam nghệ sĩ cải lương đã chính thức lên tiếng phản bác, khẳng định sức khỏe hoàn toàn bình thường.

Khám phá thêm chủ đề

kim tử long NSƯT Kim Tử Long Web drama NSƯT Ngọc Huyền Yêu nhau ngày nắng ấm Ngọc Huyền
