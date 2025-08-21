Đạo diễn trẻ nói gì về cuộc thi phim ngắn Việt Nam - 'Vietnamese 2025'?

Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025 khép lại với các giải thưởng quan trọng được trao, sau quãng thời gian chọn - chấm, đánh giá công tâm từ hội đồng ban giám khảo. Không chỉ tạo ra sân chơi cho các bạn được gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm, đây còn là nơi truyền cảm hứng, giúp các đạo diễn trẻ vững vàng hơn với nghề và có thêm động lực trong hành trình sáng tạo nghệ thuật.

Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025 để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cũng như mở ra nhiều cơ hội cho các nhà làm phim trẻ Ảnh: Nhật Thịnh





Đạo diễn Vũ Đình Cường - phim Đen trắng hay (bên trong một bộ phim)

Vũ Đình Cường - đạo diễn phim Đen trắng hay (Bên trong một bộ phim) chia sẻ bản thân bất ngờ khi tác phẩm của mình góp mặt trong danh sách top 20 của cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025. Bởi trước đó, anh và các cộng sự quyết định nộp tác phẩm dự thi vì thấy đây là một sân chơi thú vị, mong muốn có thêm nhiều trải nghiệm mới cho bản thân trong hành trình sáng tạo nghệ thuật.

“Theo dõi các nhóm khác, tôi thấy các bạn đầu tư sản phẩm rất ấn tượng. Do đó, việc đứng chung với mọi người trong top 20 đã là niềm hãnh diện, tự hào đối với tôi. Đó là cơ hội để tôi học hỏi thêm được nhiều điều”, anh chia sẻ.

Bên cạnh đó, Vũ Đình Cường cũng đặc biệt ấn tượng bởi sự nhiệt tình, chuyên nghiệp từ khâu tổ chức của cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025. Với anh, đây là một cơ hội dành cho các nhà làm phim trẻ được trải nghiệm, từ đó truyền động lực để họ cố gắng hơn. “Không chỉ là phim ngắn mà biết đâu sau này chúng tôi có thể thử sức mình ở những dự án dài hơi”, anh kỳ vọng.

Đạo diễn Trần Vũ Linh - phim Giày gió

Đạo diễn Trần Vũ Linh và biên kịch Trần Phương Vũ vỡ òa khi Giày gió thắng giải Phim tài liệu xuất sắc. Chia sẻ thêm về mối duyên thực hiện tác phẩm này, nam đạo diễn cho biết cách đây 2 năm, họ có dịp công tác và ghé thăm Bệnh viện Da liễu Trung ương Quy Hòa. Khi hiểu hơn về không gian, cuộc sống người dân nơi đây, họ bắt đầu cảm nhận được tình người, sự khó khăn của những người bị bệnh và sự cống hiến thầm lặng của những người đang công tác. Đó cũng là nguồn cảm hứng để ê kíp quyết định trở lại thực hiện tác phẩm Giày gió.

Ê kíp phim Giày gió vỡ òa khi tác phẩm thắng giải Phim tài liệu xuất sắc nhất Ảnh: Nhật Thịnh

Theo đạo diễn Trần Vũ Linh, trong suốt quãng thời gian thực hiện tác phẩm, ê kíp đối diện với không ít thử thách. Song bằng sự đồng cảm, thấu hiểu, họ vượt qua những thử thách để hoàn thành tác phẩm. Xác định tham gia cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025 với mục tiêu học hỏi, đạo diễn cho biết bản thân không đặt nặng chuyện thành tích. Tuy nhiên chiến thắng ở hạng mục phim tài liệu là “quả ngọt” cho những nỗ lực của cả ê kíp.

Đạo diễn Hoài Bảo - phim Điều giản dị

Ngô Nguyễn Hoài Bảo là đạo diễn, đồng thời là biên kịch của Điều giản dị - tác phẩm nằm trong top 20 cuộc thi phim ngắn VN - Vietnamese 2025. Với Hoài Bảo, thành tích này đã là một niềm hạnh phúc bởi đây là cuộc thi có tính chuyên môn, với nhiều tác phẩm có chất lượng tốt. Theo dõi các “đối thủ”, đạo diễn trẻ cho biết bản thân học hỏi được nhiều điều từ cách khai thác chất liệu, thông điệp…

Nhóm sản xuất Điều giản dị tại thảm đỏ lễ trao giải Ảnh: Nhật Thịnh

“Từ những ngày bắt đầu theo đuổi con đường nghệ thuật, ai cũng muốn đi đến kết quả là một lần trong đời làm phim điện ảnh. Nhưng với tôi đó là một hành trình dài, phải nói là 10 năm hay 20 năm hoặc xa hơn nữa thì mới có thể chạm được mong ước đó. Và việc tham gia cuộc thi là một may mắn đối với tôi, giúp tôi có thêm nhiều động lực trong hành trình phía trước”, Ngô Nguyễn Hoài Bảo bộc bạch.

Biên kịch Hồ Minh Hiệu - phim Điều ngọt ngào ở lại

Biên kịch Hồ Minh Hiệu bày tỏ niềm hạnh phúc khi tác phẩm Điều ngọt ngào ở lại ghi tên mình vào top 20 chung cuộc. Chưa kể, cô còn mang về cho mình giải thưởng cá nhân Biên kịch xuất sắc nhất tại cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025. Cô kể, khi thực hiện dự án này, bản thân mong có thể giới thiệu những hình ảnh đẹp của đất và người Đà Nẵng đến với khán giả. Nhờ cuộc thi, mục tiêu đó của nhóm đã được hiện thực hóa.

Tác phẩm Điều ngọt ngào ở lại giúp Hồ Minh Hiệu thắng giải Biên kịch xuất sắc nhất Ảnh: Nhật Thịnh

“Khi tham gia cuộc thi, tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm vì mỗi bộ phim là một câu chuyện khác nhau. Chúng tôi cũng bất ngờ khi mà các bạn trẻ có nhiều sự đầu tư, ý tưởng hay. Năm nay, có thêm hạng mục dành cho phim tài liệu. Chúng tôi không nghĩ rằng có nhiều người theo đuổi chủ đề này như vậy, điều đó khiến chúng tôi rất ấn tượng”, biên kịch Hồ Minh Hiệu bộc bạch.

Đạo diễn Dương Khánh Trung - phim Ephemeral

Dương Khánh Trung cùng các cộng sự tại thảm đỏ Ảnh: Nhật Thịnh

Là đạo diễn, biên kịch của Ephemeral, Dương Khánh Trung không khỏi tự hào khi đứa con tinh thần của mình được góp mặt trong một sân chơi uy tín và ghi tên mình vào top 20 chung cuộc. Thông qua tác phẩm này, anh mong muốn nhắn nhủ thông điệp đến với mọi người: “Nhưng khoảnh khắc tuy đơn giản bên người thân đôi lúc chỉ thoáng qua nên mình phải trân trọng nó”.

“Được vào top 20, tôi cũng biết ơn rồi. Trong hành trình làm phim, tôi cũng từng trăn trở nhiều về khả năng của mình. Có được sự công nhận từ ban giám khảo, các bậc tiền bối sẽ là một điều ý nghĩa trong chặng đường làm nghề. Đây cũng là một động lực lớn đối với tôi và cả nhóm”, Dương Khánh Trung nói thêm về những tác động tích cực sau khi tham gia cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025.



