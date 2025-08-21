'Mầm nhớ' thắng lớn tại cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025

Chiều 21.8, cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025 diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà làm phim trẻ cùng những khán giả yêu thích lĩnh vực này. Đây là hoạt động do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh VN và SanDisk VN tổ chức, với sự đồng hành của Gigamall VN, Beta Group.

Không khí sôi động tại lễ trao giải cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025

Ảnh: Nhật Thịnh

Lễ trao giải có sự góp mặt của tiến sĩ Ngô Phương Lan (Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh VN), bà Lê Minh Tâm (Phó Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh VN), ông Nguyễn Ngọc Hồi (Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM) cùng các khách mời như đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, đạo diễn - diễn viên Thu Trang, ông Bùi Quang Minh, đạo diễn Lý Hải, đạo diễn Nguyễn Thị Thắm, diễn viên Đinh Ngọc Diệp, diễn viên Thúy Ngân…



Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên - Trưởng ban tổ chức - phát biểu tại lễ trao giải cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025 Ảnh: Nhật Thịnh

Phát biểu tại lễ trao giải cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn (Tổng biên tập Báo Thanh Niên - Trưởng ban tổ chức) cho biết năm nay, các phim gửi về cho thấy sự đa dạng về thể loại, đề tài, trong đó có nhiều tác phẩm mang tính thể nghiệm về cả chủ đề, thông điệp lẫn kỹ thuật... “Phim dự thi năm nay có chất lượng cao, tương đối đồng đều và cho thấy phần lớn ê kíp đều nắm vững các nguyên tắc, kỹ thuật nền tảng để từ đó thỏa sức sáng tạo. Tất cả là minh chứng cho nguyên tắc: bạn có thể kể bất kỳ câu chuyện nào, bằng bất cứ cách nào nhưng điều tiên quyết là phải làm tốt nhất với lựa chọn của mình”, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan đánh giá cao chất lượng các tác phẩm dự thi của mùa giải năm nay Ảnh: Nhật Thịnh

Trong khi đó, tiến sĩ Ngô Phương Lan đánh giá cao sự chuyên nghiệp của cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025. Với tiêu chí chọn những tác phẩm chưa từng dự thi trước đó, Chủ tịch Hiệp hội phát triển điện ảnh VN bất ngờ trước số lượng 128 sản phẩm dự thi. Bà Ngô Phương Lan cho biết có nhiều phim có ý tưởng sáng tạo, cách thể hiện chân thật mang lại cảm xúc cho người xem... đúng với những tiêu chí mà hội đồng giám khảo đặt ra. "Với bước đà này, chúng tôi tin rằng qua cuộc thi sẽ phát hiện nhiều gương mặt mới, góp phần vào dòng chảy điện ảnh trong tương lai gần", bà Ngô Phương Lan nhấn mạnh.

'Mầm nhớ' thắng lớn tại Vietnamese 2025

Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025 diễn ra trong gần 2 tháng, từ 128 phim ngắn gửi về với 114 phim hợp lệ và 63 phim được chọn đăng trên Báo Thanh Niên Online, ban giám khảo vòng sơ khảo đã chọn ra 20 tác phẩm xuất sắc vào vòng chung khảo. Đây cũng là năm đầu tiên có thêm hạng mục phim tài liệu, nhận được sự hưởng ứng từ các nhà làm phim trẻ.

La Nguyễn Quí Anh vỡ òa khi nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất Ảnh: BTC

Ở hạng mục giải cá nhân, La Nguyễn Quí Anh được trao giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất với vai diễn trong Trên đầu tủ, dưới chậu cây, cất trong lòng của đạo diễn Lý Vũ Bằng. Trong khi đó, giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất thuộc về Nguyễn Vũ trong phim Mầm nhớ của đạo diễn Bùi Đức Anh. Quay phim Đinh Minh Hải của Gửi mẹ của mẹ thắng giải Đạo diễn hình ảnh xuất sắc nhất. Giải thưởng Biên kịch xuất sắc nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất lần lượt được trao cho Hồ Minh Hiệu phim Điều ngọt ngào ở lại và Bùi Đức Anh của phim Mầm nhớ.

Chia sẻ trong khoảnh khắc nhận giải từ diễn viên Thúy Ngân và nhà báo Nguyễn Trọng Phước, La Nguyễn Quí Anh bật khóc bày tỏ: “Như chị Thúy Ngân có nói, hành trình của một diễn viên bắt nguồn từ những vai diễn nhỏ nhất. Từ lúc theo đuổi hành trình này, cũng có đôi lần tôi nghi vấn liệu mình có phù hợp hay không. Hôm nay, khi nhận giải thưởng này, đó là động lực lớn để tôi tiếp tục theo đuổi, quyết liệt hơn và muốn cống hiến nhiều hơn”.

Hồ Minh Hiệu chia sẻ về thành tích Biên kịch xuất sắc nhất với tác phẩm Điều ngọt ngào ở lại Ảnh: BTC

Ở hạng mục phim ngắn, dự án Happiness Card: Lời mời từ bóng tối của đạo diễn Chu Diệu Linh thắng giải Phim ngắn viral nhất. Giải Phim sáng tạo nhất được trao cho Con cá nhỏ của đạo diễn Đào Hoàng Duy - tác phẩm truyền tải thông điệp “đừng để lòng tốt vô tình trở thành bi kịch của những sinh linh khác”.

Giải thưởng Phim tài liệu xuất sắc nhất được trao cho Giày gió của đạo diễn Trần Vũ Linh. Bộ phim là câu chuyện về công việc của những người đóng giày và số phận những bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện da liễu Trung ương Quy Hòa (Gia Lai). “Chúng tôi đã dành rất nhiều cảm xúc, sự đồng cảm vào trong tác phẩm. Khi được xướng tên cho giải thưởng này, tôi cảm thấy rất vinh dự”, ê kíp phim chia sẻ.

Ê kíp phim Giày gió trong khoảnh khắc nhận giải thưởng Phim tài liệu xuất sắc từ nhà báo Lâm Hiếu Dũng và đạo diễn Nguyễn Thị Thắm Ảnh: BTC

Ngoài giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc và Đạo diễn xuất sắc nhất, tác phẩm Mầm nhớ tiếp tục đón tin vui khi thắng giải Phim ngắn xuất sắc nhất. Đây là bộ phim kể câu chuyện về những thách thức trong việc chăm sóc người mẹ đang mắc bệnh Alzheimer của một chàng trai trẻ.

Trong khoảnh khắc nhận giải thưởng từ nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn và tiến sĩ Ngô Phương Lan, đạo diễn Bùi Đức Anh cho hay: "Tôi muốn dành lời cảm ơn đến đoàn phim, gia đình và những người hỗ trợ tôi thực hiện dự án này. Cảm ơn ban tổ chức đã tạo cơ hội để chúng tôi được trải nghiệm, có thêm một sân chơi để thể hiện mình".

Đạo diễn Bùi Đức Anh vinh dự khi nhận giải thưởng Phim ngắn xuất sắc nhất từ nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn và tiến sĩ Ngô Phương Lan Ảnh: Nhật Thịnh







