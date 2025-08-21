Nâng bước nhà làm phim trẻ

Tăng cả chất lượng, số lượng

Năm nay ghi nhận 128 phim ngắn gửi dự thi với 114 phim hợp lệ và 63 phim được chọn đăng tải trên thanhnien.vn. Ban tuyển chọn gồm các đạo diễn, nhà sản xuất và chuyên gia trong lĩnh vực điện ảnh, giáo dục… sau đó đã chọn ra Top 20 chung cuộc. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, giám khảo xuyên suốt 2 mùa, cho biết: "Nếu so với mùa 1 thì Vietnamese 2025 có số lượng phim nhiều hơn, chất lượng cũng cao hơn, đồng đều hơn, có nhiều thể loại hơn. Phải nói theo thời gian thì công tác đạo diễn, ghi hình, hòa âm, dựng phim… rất tốt. Năm nay vượt xa năm ngoái rất nhiều, đây có thể nói là điều đáng mừng".

Người Việt phi thường, khung cảnh đất nước tươi đẹp trong các phim ngắn ẢNH: BTC

Với chủ đề mở (được luật Điện ảnh cho phép), các nhà làm phim đã thỏa sức sáng tạo để mang đến những câu chuyện khác nhau. Trong đó chiếm phần lớn là đề tài gia đình (Mầm nhớ, Ephemeral, Điều ngọt ngào ở lại, Gửi mẹ của mẹ, Khoảng đất trống phía bên kia dòng…) và cuộc sống của người trẻ trong xã hội hiện đại (Camgurl, Tương lai, Happiness Cards: Lời mời từ bóng tối, Điều giản dị…). Qua đó, các nhà làm phim gửi gắm thông điệp ý nghĩa về tình thân, tình người và mang đến những giây phút đồng cảm, để lại nhiều cảm xúc cho người xem. Bên cạnh đó những chủ đề "nóng hổi" khác cũng được triển khai, cho thấy sự quan tâm của thế hệ trẻ đến xã hội.

Ban giám khảo trong buổi làm việc chọn ra người chiến thắng cho các hạng mục ẢNH: NHẬT THỊNH

Đạo diễn Lý Hải cho biết: "Có nhiều tác phẩm sở hữu cách kể chuyện cùng phần hình ảnh rất tốt, rất ấn tượng, bên cạnh câu chuyện dễ hiểu, giàu cảm xúc".

Về cách làm phim, từ thuần hiện thực như mùa 1, Vietnamese 2025 cũng ghi nhận nhiều ngôn ngữ điện ảnh có tính thử nghiệm. Theo đó những tác phẩm như Trên đầu tủ, dưới chậu cây, cất trong lòng hay Con cá nhỏ, Gửi mẹ của mẹ, Một câu chuyện của Tấm và Cám, Đen trắng hay (Bên trong một bộ phim)… đã mang đến nhiều bất ngờ trong nội dung và cách truyền tải. Tại đây những nhà làm phim trẻ đã mời khán giả suy ngẫm sâu hơn, qua đó giới thiệu câu chuyện phi tuyến tính, siêu thực, đậm đặc màu sắc ẩn dụ...

TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh VN, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh và là Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cuộc thi, cho biết: "Có những phim ngắn "nhìn" thế giới bằng một cách rất khác, thông điệp được truyền tải cũng rất tinh tế, ý nhị. Bên cạnh đó việc học hỏi cách làm phim trên thế giới cũng mang đến cách triển khai mới, từ đó giao thoa với chất Việt để cho ra đời những tác phẩm độc đáo".

Đối với thể loại, việc có thêm hạng mục phim tài liệu cũng khiến mùa giải năm nay trở nên sôi động. Theo đó cả 3 bộ phim Con vẹn mẹ ngàn, Giày gió và Chị Sự đều gửi gắm những thông điệp sống đẹp và sống tử tế, dù họ chỉ là những công dân bình thường với công việc thầm lặng giữa xã hội này. Năm nay số lượng nghệ sĩ gạo cội tham gia các phim ngắn cũng nhiều hơn, có thể kể đến NSƯT Ngọc Tản (Gửi mẹ của mẹ), NSƯT Phạm Huy Thục (Điều giản dị), Tú Oanh (Mầm nhớ)..., qua đó cho thấy chính kịch bản mới lạ và nhãn quan độc đáo của nhà làm phim khiến những tên tuổi nổi bật này đồng ý tham gia.

Một số tác phẩm nổi bật trong Top 20 chung cuộc ẢNH: BTC

Nâng bước cho người trẻ

Diễn viên, nhà sản xuất Thu Trang cho biết: "Đây là năm đầu tiên tôi được mời làm giám khảo cho một cuộc thi phim ngắn. Với Top 20, có thể thấy các bạn đã đầu tư rất nhiều, từ sự sáng tạo, công sức đến cả kinh phí. Có những tác phẩm cho tôi cảm giác các bạn rất chịu chơi, không tiếc điều gì để thỏa mãn niềm đam mê". Cô đánh giá cao các nhà làm phim trẻ bởi thế hệ này có cơ hội tiếp cận, cọ xát từ sớm cũng như khả năng học hỏi nhạy bén. Nói về chuyên môn diễn xuất, Thu Trang bày tỏ: "Có những vai diễn rất có sức hút, khiến tôi bị cuốn vào phim, muốn xem họ lột tả điều gì và làm điều đó như thế nào. Đây là những diễn viên rất có tương lai sau này. Hy vọng sau cuộc thi, các nhà sản xuất, nhà đầu tư, đạo diễn... sẽ trao cơ hội để các bạn phát triển nhiều hơn".

Một số tác phẩm nổi bật trong Top 20 chung cuộc ẢNH: BTC

"Shark" Minh Beta - Chủ tịch Beta Group bày tỏ bản thân "rất ngạc nhiên về chất lượng phim tham gia. Trong đó các phim đều được đầu tư chỉn chu, kỹ lưỡng. Công tác đạo diễn có nhiều gương mặt trẻ tiềm năng, hy vọng sẽ trở thành tên tuổi mới của điện ảnh Việt". Ở vai trò nhà đầu tư, anh hy vọng qua cuộc thi các nhà làm phim trẻ sẽ trưởng thành hơn, có nhiều trải nghiệm hơn và rất kỳ vọng sẽ được hợp tác với thế hệ mới để đưa đến công chúng những tác phẩm mới lạ, chất lượng và đặc sắc hơn nữa trong tương lai gần.

Một số tác phẩm nổi bật trong Top 20 chung cuộc ẢNH: BTC

Đánh giá về vai trò của Vietnamese 2025, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tiết lộ: "Những cuộc thi như Vietnamese là điều rất may mắn cho các bạn trẻ. Nếu thế hệ trước phải đến khi có các kỳ thi hay thi tốt nghiệp thì mới làm phim ngắn, thì nay cơ hội ngày càng nhiều hơn. Cộng với việc điều kiện làm phim ngày càng dễ dàng, nên có thể nói những nhà làm phim trẻ hiện đang sở hữu một môi trường lành mạnh để phát triển. Môi trường đó giúp các nhà sáng tạo xác định bản thân có năng khiếu hay không, đồng thời cũng là cơ hội để tìm kiếm những "cộng sự", những ê kíp có chung đam mê và mục tiêu, từ đó sẽ đi cùng nhau trong tương lai gần. Ngoài ra thế hệ trước cũng luôn đi tìm nhân tố mới trong ngành này, nên các nhà làm phim sẽ có cơ hội tiếp cận với các nhà đầu tư, nhà sản xuất chuyên nghiệp".