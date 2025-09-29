Anh trai bật khóc khi đưa em đến show hẹn hò sau đổ vỡ hôn nhân

Hai người cùng hoàn cảnh đổ vỡ hôn nhân được mai mối thành công trên show hẹn hò Ảnh: Chụp màn hình

Xuất hiện tại show hẹn hò tập 1.146, Nguyễn Duy Quynh (36 tuổi, Đồng Tháp) gây ấn tượng bởi vẻ hiền lành, chân chất của người miền Tây. Trò chuyện với MC Quyền Linh, anh cho biết đang kinh doanh đá hoa cương, sống cùng cha mẹ ở quê nhà. Trước đó, Duy Quynh từng trải qua cuộc hôn nhân ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn 5 tháng sau đám cưới.

Khi Quyền Linh hỏi nguyên nhân đổ vỡ, Duy Quynh kể anh và vợ cũ chỉ tìm hiểu khoảng 2 tháng rồi tiến tới hôn nhân. Anh cho biết trong thời gian hẹn hò, cả hai chưa có ý định kết hôn. Tuy nhiên, cha mẹ đàng gái ở Mỹ về coi ngày rồi muốn tổ chức sớm cho cả hai. Sau thời gian chung sống, vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, thiếu sự chia sẻ, không tìm được tiếng nói chung. Duy Quynh cho biết anh đã cố gắng hàn gắn nhưng cảm thấy không còn phù hợp nên đành chọn cách chia tay để cả hai có lối đi riêng.

Duy Quynh đổ vỡ hôn nhân chỉ sau 5 tháng, vẫn chưa có con Ảnh: Chụp màn hình

Được mai mối với Duy Quynh là Nguyễn Thị Thảo (36 tuổi, Hà Tĩnh), là kế toán ở TP.HCM. Cô hiện là mẹ đơn thân, sống với con trai 6 tuổi. Kể về chuyện tình cảm của mình, Nguyễn Thị Thảo chia sẻ cô và chồng cũ gắn bó 2 năm trước khi tổ chức đám cưới. Khi về chung một nhà, cả hai thường xuyên xảy ra xích mích. Nữ kế toán tâm sự cô đã cố gắng hàn gắn để con có gia đình đầy đủ, nhưng nhận ra cả hai không có tiếng nói chung nên quyết định chia tay.

Đến chương trình, Nguyễn Thị Thảo cho biết cô mong muốn tìm một người đàn ông chín chắn, nghiêm túc, cho mình cảm giác ấm áp và bình yên. Còn Duy Quynh thích người phụ nữ vui vẻ, yêu thương gia đình.

Nguyễn Thị Thảo ly hôn sau 2 năm chung sống, hiện làm mẹ đơn thân Ảnh: Chụp màn hình

Anh trai gửi lời khuyên đầy tình cảm cho em trên show hẹn hò

Sau những thông tin ban đầu, Quyền Linh và Ngọc Lan cho mở rào để cả hai trực tiếp gặp mặt. Trong cuộc trò chuyện, cả hai bày tỏ sự đồng cảm bởi đều từng đổ vỡ, luôn khát khao một mái ấm hạnh phúc. Nguyễn Thị Thảo thẳng thắn chia sẻ về hoàn cảnh mẹ đơn thân của mình, khẳng định con trai là một phần không thể tách rời.

Nghe điều này, Duy Quynh bày tỏ khi đã đến với đàng gái, anh sẽ yêu thương hai mẹ con mà không phân biệt con chung hay con riêng. Anh mong muốn sẽ có một gia đình hạnh phúc với cô, cùng nhau giữ gìn tổ ấm.

Anh trai bật khóc, thương cho em vì tình duyên lận đận Ảnh: Chụp màn hình

Tính chuyện tương lai, Duy Quynh chia sẻ anh có cửa hàng và đang sống cùng cha mẹ ở Đồng Tháp. Vì cha mẹ đã lớn tuổi, anh mong người bạn đời có thể cùng mình về quê sinh sống. Duy Quynh cho biết cả hai có thể ở riêng, nhưng sống gần nhà để thuận tiện chăm sóc cha mẹ già. Anh hy vọng người vợ sẽ yêu thương và tôn trọng cha mẹ mình.

Ngồi dưới hàng ghế khán giả, anh trai của Duy Quynh lặng lẽ rơi nước mắt. Được MC Quyền Linh và Ngọc Lan hỏi thăm, anh nghẹn ngào chia sẻ: "Tôi khóc vì thương em trai lận đận tình duyên. Em ấy là người hiếu thảo, sống với mọi người thì cũng không mất lòng. Tôi chỉ mong em có được hạnh phúc. Tôi muốn nhắn nhủ với em rằng khi muốn hạnh phúc đến với mình thì trước tiên là cứ cho đi trước, rồi sẽ nhận lại".

Cặp đôi quyết định bấm nút hẹn hò để tìm hiểu nhau sau chương trình Ảnh: Chụp màn hình

Lời nhắn nhủ đầy tình cảm của người anh khiến khán giả và hai MC không khỏi xúc động. Cuối cùng, sau cuộc trò chuyện, Duy Quynh và Nguyễn Thị Thảo quyết định cùng bấm nút, chính thức hẹn hò. Quyền Linh và Ngọc Lan vui mừng chúc phúc cho cả hai, mong họ sẽ có tương lai hạnh phúc.