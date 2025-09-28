Chàng trai đến show hẹn hò, được mẹ ủng hộ bấm nút với mẹ đơn thân

Nhờ sự hỗ trợ của mẹ và Quyền Linh, chàng trai đã chinh phục được mẹ đơn thân Ảnh: Chụp màn hình





Trai tân được mai mối với mẹ đơn thân trên show hẹn hò

Tập mới nhất của chương trình Bạn muốn hẹn hò lên sóng với sự dẫn dắt của Quyền Linh và Ngọc Lan, đã mai mối cho Nguyễn Thành Tiên (35 tuổi, kinh doanh nhà trọ tại TP.HCM) và Nguyễn Thị Thanh Hà (36 tuổi, kế toán ở Đồng Nai).

Ngay phần giới thiệu, Thành Tiên gây ấn tượng bởi sự chân thành, hiền lành. Anh cho biết bản thân có ưu điểm là biết nấu ăn, không hút thuốc, nhưng nhược điểm là ít nói, nhát gái. Nam khách mời từng trải qua hai mối tình. Trong đó, mối tình đầu kéo dài 3 năm rồi kết thúc vì không còn phù hợp, còn mối tình thứ hai chỉ 7 tháng do khác biệt tính cách.

Thành Tiên hiện kinh doanh nhà trọ cùng gia đình, thừa nhận bản thân khá nhút nhát, ít giao tiếp bên ngoài Ảnh: Chụp màn hình

Về phía Thanh Hà, cô thẳng thắn chia sẻ đã trải qua hai mối tình. Thời sinh viên, cô có tình yêu kéo dài 2 năm nhưng tan vỡ vì công việc và định hướng riêng. Sau đó, cô có mối tình với đồng nghiệp kéo dài 3 năm. Thanh Hà chia sẻ bạn trai không có lập trường, thiếu quyết đoán trong cuộc sống.

"Với mối tình 3 năm đó, chúng tôi có với nhau một bé gái, nay đã 9 tuổi. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa kết hôn. Khi có em bé rồi thì lúc đó cả hai bắt đầu có những suy nghĩ bất đồng. Tôi cần anh quyết đoán hơn thì anh không làm được, anh lúc nào cũng để gia đình quyết hết mọi thứ. Cảm giác lúc đó của tôi rất lạc lõng nên quyết định dừng lại và nuôi con một mình", Thanh Hà tâm sự.

Thanh Hà quyết định làm mẹ đơn thân vì bạn trai thiếu lập trường, mọi quyết định đều phụ thuộc vào gia đình Ảnh: Chụp màn hình

Đến chương trình, Thanh Hà mong tìm người đàn ông cao ráo, hiền lành, không nóng nảy. Thành Tiên cũng bày tỏ mong muốn một người phụ nữ hiền dịu, dễ nhìn. Khi Ngọc Lan hỏi về việc được mai mối với mẹ đơn thân, Thành Tiên cho biết anh không quan trọng điều này.

Mẹ đàng trai sẵn sàng đón nhận mẹ đơn thân làm dâu

Được sự ủng hộ của người thân hai bên, Quyền Linh và Ngọc Lan hào hứng mở rào để cặp đôi trực tiếp gặp mặt. Thành Tiên và Thanh Hà đều có thiện cảm dành cho nhau. Ông chủ trọ dành lời khen ngợi cho cô gái được mai mối với mình. Tính chuyện hẹn hò, nhà trai cho biết sẽ cố gắng sắp xếp công việc để dành nhiều thời gian cho bạn gái. Đáp lại, Thanh Hà cũng cởi mở mời đàng trai về nhà mình chơi để tìm hiểu nhiều hơn.

Trong cuộc trò chuyện, Thành Tiên mạnh dạn ngỏ lời với mẹ đơn thân: "Anh muốn lập gia đình với em, muốn sống với em đến trọn đời. Nếu em đồng ý thì hãy bấm nút để mình tiến tới. Nếu đến với nhau, anh sẽ lo cho em và con em được hạnh phúc". Về phía đàng gái, cô cảm nhận đối phương hiền lành, thật thà. Tuy nhiên, Thanh Hà chia sẻ cô từng trải qua đổ vỡ vì bạn trai thiếu quyết đoán, không có lập trường trong cuộc sống nên cũng lo ngại Thành Tiên cũng như vậy. "Em mong rằng sau này anh tập quyết định những thứ thuộc về anh, cuộc sống của anh, biết được cái gì đúng thì anh làm", cô nói.

Gia đình hai bên cùng con gái của Thanh Hà lên sân khấu chung vui khi cặp đôi đồng ý hẹn hò Ảnh: Chụp màn hình

Lúc này, dưới hàng ghế khán giả, mẹ của Thành Tiên cũng chia sẻ trấn an đàng gái. Bà cho biết con trai nhút nhát, ít nói nhưng rất hiền lành. Vì là con một, Thành Tiên được gia đình bảo bọc, nhưng khi anh có vợ thì sẽ khác đi. "Nếu có vợ thì cô phải để cho tự lo chứ. Nếu sau này con thành đôi, về với gia đình nhà cô thì con cứ yên tâm thoải mái, dù có 1 em bé chứ có 2-3 em bé, cô vẫn thích. Nhà cô hiếm người lắm nên thích đông vui, giờ mà có con dâu ngoan hiền, biết trên biết dưới là vợ chồng cô vui mừng lắm. Con về thì cũng không sợ gánh nặng bố mẹ già đâu, bố mẹ vẫn còn tự lo được", bà bày tỏ.

Sau những chia sẻ đầy chân thành, Thành Tiên và Thanh Hà đều đồng ý bấm nút hẹn hò. MC Quyền Linh gửi lời chúc phúc, mong cả hai sẽ tìm hiểu, chăm sóc nhau và xây dựng tổ ấm hạnh phúc.