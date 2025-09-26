Nữ nhân viên ngân hàng muốn làm 'nóc nhà', từ chối đồng nghiệp trên show hẹn hò

Thu Thảo từ chối hẹn hò vì cảm thấy Tuấn Anh chưa phù hợp với mình Ảnh: Chụp màn hình

Hai nhân viên ngân hàng được mai mối trên show hẹn hò

Chương trình Bạn muốn hẹn hò lên sóng tập 1.145 cùng Quyền Linh và Ngọc Lan mai mối cho hai người tham gia cùng 32 tuổi, đều là nhân viên ngân hàng ở TP.HCM. Đàng trai là Phan Tuấn Anh (Khánh Hòa), được mai mối cho Trần Thị Thu Thảo (Đồng Nai).

Giới thiệu về bản thân, Tuấn Anh chia sẻ anh có ưu điểm là không hút thuốc, nhậu nhẹt. Ở tuổi 32, anh chỉ trải qua một mối tình thời sinh viên. Tuấn Anh cho biết sau khi anh chuyển việc từ quê vào TP.HCM, do khoảng cách xa, tình cảm của cả hai dần phai nhạt rồi chia tay. Vì tính cách nhút nhát nên suốt 9 năm qua, anh cũng chưa có thêm mối tình nào.

Tuấn Anh chiếm được cảm tình của hai MC bởi sự hiền lành, chân thật Ảnh: Chụp màn hình

Trong khi đó, Thu Thảo chia sẻ bản thân là cô gái độc lập, dễ thích nghi, thẳng tính. Cô tự nhận đôi khi thẳng tính, sống cảm xúc lại là nhược điểm của mình. Về chuyện tình cảm, nữ nhân viên ngân hàng cho biết từng tìm hiểu vài người nhưng từ lâu không có mối quan hệ nào bền vững với mình. Bởi trước đó, Thu Thảo từng trải qua mối tình khiến cô bị tổn thương nên không còn đặt niềm tin vào đàn ông. "Lúc đó tôi khoảng 24-25 tuổi, bạn trai hơn tôi 1 tuổi, rất giỏi và có công việc, thu nhập ổn định. Tôi bị mê sự giỏi giang của bạn. Cả hai đã nghĩ đến chuyện lập gia đình, mua nhà. Nhưng sau đó tôi bị bạn phản bội nên quyết định chia tay", cô kể.

Khi đến chương trình, Thu Thảo mong muốn tìm bạn trai có ngoại hình chững chạc, gương mặt phúc hậu. Còn Tuấn Anh nói anh không quan trọng ngoại hình, chỉ cần tính cách chung thủy, thành thật. Anh nói thêm, bản thân không thích bạn gái nóng tính.

Thu Thảo gây ấn tượng bởi sự cá tính, mạnh mẽ sau khi trải qua nhiều va vấp Ảnh: Chụp màn hình

Ngọc Lan bảo vệ chàng trai trước cô gái cá tính

Khi hàng rào được mở, Thu Thảo và Tuấn Anh đều có ấn tượng tốt về nhau, nhanh chóng bước vào trò chuyện trực tiếp. Cả hai cùng chia sẻ về cuộc sống, sở thích cũng như quan điểm khi hẹn hò. Thu Thảo đặt vấn đề rằng trong các dịp lễ, cô muốn về quê mình chơi nhiều hơn thì gia đình bạn trai có khó chịu hay không. Tuấn Anh cho rằng đây không phải là vấn đề lớn, chỉ cần cả hai sắp xếp, ổn thỏa công việc, cuộc sống gia đình là được.

Tiếp đó, đàng gái thừa nhận bản thân khá nóng tính, đôi khi mất kiểm soát. Chính vì thế, Thu Thảo cần người đàn ông biết cảm thông, bình tĩnh xử lý tình huống khi cô nóng giận. Đáp lại, Tuấn Anh cho biết anh có thể nhường nhịn được. Còn với trường hợp không thể chịu đựng được, anh cũng sẽ đợi bạn gái hết nóng rồi mới nói chuyện. Nghe điều này, Ngọc Lan cũng góp ý cho đàng gái: "Bạn trai có sự chịu đựng, nhưng bản thân em cũng nên kiểm soát cảm xúc của mình, vì người bạn của mình nữa".

Khi nghe Tuấn Anh chia sẻ gia đình hối cưới, Thu Thảo cho rằng để tiến tới hôn nhân thì cần nhiều thời gian tìm hiểu. Theo cô, khi cả hai thống nhất được với nhau về quan điểm sống, định hướng tương lai thì mới nên nghĩ đến chuyện hôn nhân. "Hy vọng em có thể làm "nóc nhà" của anh được", Thu Thảo bày tỏ.

Quyết định từ chối hẹn hò của Thu Thảo khiến hai MC tiếc nuối Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, đến giây phút quyết định, Thu Thảo gây bất ngờ khi từ chối hẹn hò. Cô nói bản thân cũng suy nghĩ khá nhiều khi từ chối. "Em cần một người đàn ông có thể kìm hãm được tính cách của em. Sự trưởng thành ở người đàn ông đó, em nghĩ là mình cần nhiều hơn". Trước chia sẻ của đàng gái, Quyền Linh liền phản biện: "Em nghĩ bạn này không kìm hãm được em sao? Thực ra, bạn ấy chỉ đang nhường em thôi. Bạn ấy có thể làm được tất cả mọi thứ, nhưng vì xem em là người phù hợp nên khi nói chuyện thì bạn nhường thôi".